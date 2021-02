Alors que CBS a été condamnée à une amende de 550 000 $ pour l’incident – le plus important jamais vu – par la FCC, la Cour du troisième circuit se prononce en faveur du réseau en 2008, affirmant que la FCC « a agi de manière arbitraire et capricieuse » en imposant une telle amende pour ce que la Cour a jugé être une fraction de seconde accidentelle de nudité. Un an plus tard, la Cour suprême a choisi de ne pas entendre l’affaire, la renvoyant au troisième circuit pour un nouvel examen. En 2011, la Cour s’était à nouveau prononcée en faveur de CBS.

En janvier 2014, Powell, qui avait quitté son poste de président de la FCC à ce stade, a admis que le comité avait agi « injustement » envers Jackson, disant à ESPN que le comité avait réagi de manière excessive. «Personnellement, je pensais que c’était vraiment injuste. Tout s’est transformé en elle», a-t-il déclaré. « En réalité, si vous ralentissez la chose, c’est Justin qui lui arrache la poitrine. »

Alors que l’incident a fait des ravages dans la carrière de Jackson pendant des années, il y avait au moins un développement résiduel positif de tout le désordre. Immédiatement après, un jeune programmeur de logiciels chez PayPal a nommé Jawed Karim, frustré de son incapacité à trouver une vidéo de la performance sur Internet, s’est associé à des amis pour créer un lieu où les gens peuvent facilement télécharger et partager des vidéos. Et en 2005, YouTube est né.