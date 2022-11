À l’intérieur des complots d’assassinat de JFK, de “l’homme parapluie” à la CIA et aux ALIENS alors que les théoriciens spéculent sur des fichiers invisibles

L’assassinat du PRÉSIDENT John F Kennedy a suscité une variété de théories du complot bizarres au fil des ans.

JFK a été tué par balle à Dallas le 22 novembre 1963, et sa mort a immédiatement suscité de nombreuses spéculations – du tristement célèbre “homme parapluie” à une “dissimulation” de la CIA et même des extraterrestres alors que les théoriciens spéculent sur des fichiers invisibles.

JFK a été tué par balle à Dallas le 22 novembre 1963 Crédit : Getty Images – Getty

Cette photo a été prise quelques instants après que JFK a été abattu et s’est effondré le 22 novembre 1963 Crédit : AP : Associated Press

Lyndon B Johnson, qui a prêté serment en tant que président après la mort de Kennedy, est également accusé d’être un coupable Crédit : Alamy

Le secret entourant les documents du gouvernement américain et l’existence de dossiers top secrets liés au meurtre ont alimenté les théories selon lesquelles une dissimulation a eu lieu.

Et l’administration Biden a une date limite du 15 décembre 2021 pour divulguer des documents secrets au public.

COUVRIR

Le président John Fitzgerald Kennedy a été assassiné à Dallas alors qu’il voyageait dans un cortège à travers Dealey Plaza.

Peu de temps après, le tireur Lee Harvey Oswald, un marxiste autoproclamé de 24 ans, a été arrêté dans un cinéma voisin.

Il a nié avoir tiré sur qui que ce soit, affirmant plus tard aux journalistes qu’il était un « pigeon ».

Il a été accusé d’avoir abattu le président avec un fusil de vente par correspondance de 21 $ depuis une fenêtre du sixième étage d’un entrepôt de manuels scolaires à proximité.

Deux jours après l’assassinat et son arrestation, Oswald était escorté du siège de la police de Dallas à la prison du comté.

Alors qu’il était emmené devant les médias du monde entier, un homme du nom de Jack Ruby s’est avancé et l’a abattu.

Ruby a ensuite été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort. Il a fait appel mais est décédé d’une maladie en prison avant que son nouveau procès puisse avoir lieu.

Le rapport officiel de la Commission Warren en 1964 a révélé qu’Oswald avait été le seul tireur, et une autre enquête du Congrès en 1979 n’a trouvé aucune preuve à l’appui de la théorie selon laquelle la CIA avait été impliquée.

Mais certains disent que c’était un camouflage.

PARAPLUIE HOMME

Certains théoriciens du complot ont pointé du doigt un homme mystérieux tenant un parapluie et portant une côte de pluie alors que le cortège de voitures de JFK descend Dealey Plaza.

Mais c’était une journée sèche et chaude à Dallas et “Umbrella Man” se tenait près de l’endroit où Kennedy a été abattu.

Umbrella Man est décrit par le Washington Post comme la théorie du complot la plus célèbre impliquant “plusieurs centres d’hommes armés”.

Une spéculation est que l’homme aux parapluies “a tiré une fléchette empoisonnée dans le cou de Kennedy, l’immobilisant pour permettre à Oswald ou à d’autres de délivrer un coup fatal”.

Et le film “JFK” d’Oliver Stone en 1991 montrait l’homme aux parapluies envoyant des signaux à ses copains assassins.

L’homme sous le parapluie s’est finalement révélé être Louie Steven Witt.

Witt a affirmé qu’il tenait le parapluie pour protester contre les politiques d’apaisement de Joseph P. Kennedy.

Il a également déclaré que le parapluie était lié au parapluie du Premier ministre britannique Neville Chamberlain et à la conciliation d’Hitler et des nazis.

KNOLL HERBEUSE

Certaines personnes croient à la théorie d’un deuxième homme armé qui a participé à la fusillade depuis la butte herbeuse de Dealey Plaza.

La butte herbeuse est une petite colline à l’intérieur de Dealey Plaza.

En 2018, une étude publiée dans la revue Heliyon a révélé que JFK n’avait pas été abattu depuis la butte herbeuse, sur la base de l’analyse de séquences vidéo.

Selon l’étude : “Les résultats n’excluent pas entièrement un complot, mais ils réfutent les théories les plus importantes selon lesquelles le coup fatal a été tiré depuis la butte herbeuse.

“Ils s’opposent également à l’idée que le film de Zapruder prouve un complot – en fait, le contraire semble être vrai.”

Le Dr Nicholas Nalli, chercheur principal chez IMSG, Inc. et auteur de l’étude, a déclaré: “J’ai découvert que le film de Zapruder montre le président Kennedy abattu par derrière et non depuis la tristement célèbre butte herbeuse, corroborant les résultats officiels de l’autopsie – c’est le seul “pistolet fumant” dans le film.

“Le fait historique de l’affaire est que les enquêtes du gouvernement fédéral américain étaient composées de fonctionnaires intègres aux normes éthiques élevées qui, malgré des circonstances difficiles, ont dans l’ensemble réussi les bases de l’affaire.”

OPÉRATION COUVERTE PAR LYNDON JOHNSON

Le vice-président, Lyndon B Johnson, qui a prêté serment en tant que président après la mort de Kennedy, a également été accusé d’être impliqué dans l’assassinat par des théoriciens du complot.

Certains ont suggéré qu’il voulait dissimuler des scandales ou prendre le contrôle du pays par un coup d’État.

Selon CNN, le chercheur sur le complot Dave Perry a critiqué cette théorie comme étant “basée principalement sur des déclarations faites par Madeleine Brown”.

Brown a affirmé qu’elle avait eu une liaison avec Johnson et qu’il avait assisté à une fête avec l’ancien vice-président Richard Nixon et le directeur du FBI J. Edgar Hoover un jour avant l’assassinat.

Perry a expliqué que Brown s’était fait dire par LBJ: “Après-demain, ces Kennedy ne m’embarrasseront plus jamais. Ce n’est pas une menace. C’est une promesse.”

Mais Perry insiste : “Ce n’est absolument pas vrai.”

“Nous n’avons trouvé aucune preuve, et nous savons que tout ce que Madeleine Brown a dit était artificiel”, a-t-il déclaré.

COMPLOT DE LA CIA

Le réalisateur oscarisé Oliver Stone a réalisé un deuxième film sur la “dissimulation” qui a suivi le tournage du 22 novembre 1963.

Stone insiste sur le fait que l’idée que la CIA – la Central Intelligence Agency des États-Unis – a caché la vérité n’est plus une théorie du complot, mais un “fait complot”.

Il a interviewé des historiens, des experts en médecine légale et des personnes intimement impliquées dans l’affaire pour réaliser un documentaire, JFK Revisited.

Certaines des preuves sont le résultat de son film de 1991, qui a été nominé pour huit Oscars et en a remporté deux.

La fureur qu’il a suscitée a suffi à convaincre les autorités américaines de publier progressivement des documents sur l’assassinat qui devaient rester classifiés jusqu’en 2029.

C’est un mystère qui l’a saisi à partir du moment où la nouvelle a secoué la planète. Stone, qui avait 17 ans à l’époque, a déclaré: “Lorsque vous assassinez un président américain en plein jour devant le monde entier, les gens ont tout de suite senti qu’il y avait des forces plus importantes qu’un seul homme au travail.”

Pendant ce temps, Dave Perry a déclaré à CNN qu’il n’avait pas encore démystifié la théorie affirmant que la CIA était “impliquée”.

Perry a déclaré : « Soi-disant, Kennedy en avait assez des manigances de la CIA.

“Il a découvert que la CIA tentait de tuer (le dirigeant cubain Fidel) Castro, ce qui est un fait.

“Donc, l’argument est que la CIA a estimé que Kennedy allait les dissoudre. Et à la suite de cela, ce sont eux qui ont ordonné le meurtre de Kennedy.”

EXTRATERRESTRES

Certains théoriciens pensent même qu’une base extraterrestre secrète a joué un rôle dans l’assassinat.

Selon Spyscape, l’ancienne personnalité de la radio américaine Milton William Cooper a partagé la nouvelle d’une base extraterrestre qui, selon lui, était sur la lune et baptisée Project Luna.

Cooper a poussé la théorie du complot sur l’assassinat de JFK par un prétendu “appareil à pression de gaz”.

Il a dit que le chauffeur de la limousine du président avait été fourni par les extraterrestres parce que JFK se préparait à découvrir la collusion entre Washington et les extraterrestres.

Certaines personnes croient à la théorie d’un deuxième homme armé qui a participé à la fusillade depuis la butte herbeuse de Dealey Plaza Crédit : Nick Obank – Le Soleil

Le président américain John F Kennedy et Jacqueline Kennedy assis dans une voiture le 3 mai 1961 Crédit : Getty