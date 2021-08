Les gangs CRIMINELS ciblent les soi-disant commerçants et influenceurs Bitcoin « insta-bragging » après avoir affiché leur richesse sur les réseaux sociaux.

Alors que de nombreuses personnes cultivent un style de vie apparemment opulent et glamour – enveloppé dans une richesse excessive et un luxe abondant – cela peut attirer l’attention des voleurs ainsi que des fans en adoration.

Les réseaux sociaux d’Eleonora Incardona ont été utilisés par les criminels pour entrer par effraction chez elle Crédit : Instagram

Des cambrioleurs ont ciblé le domicile du commerçant de crypto Kieren Hamilton après avoir publié des images flash sur les réseaux sociaux. Crédit : reportez-vous à la légende

Diletta Leotta a été ciblée alors que des voyous étudiaient ses photos Instagram Crédit : Instagram / @dilettaleotta

Les experts pensent qu’environ 8% des personnes pourraient être ciblées par des criminels en raison de ce qu’ils partagent sur les réseaux sociaux – même en utilisant une image pour choisir le butin ou pour trouver des points d’entrée dans les maisons des gens.

Et pendant ce temps, on pense que 78% des cambrioleurs utilisent les médias sociaux pour rechercher des victimes potentielles.

Dans le cas le plus médiatisé, Kim Kardashian a été ciblée alors qu’elle séjournait dans un appartement parisien en octobre 2016.

Le gang, habillé en flics, est entré dans l’appartement de la rue Tronchet à Paris après avoir involontairement été autorisé à entrer dans le complexe par un concierge – apparemment après la bague de fiançailles de 3,5 millions de livres sterling qu’elle avait récemment révélée sur Instagram.

Ils sont entrés par effraction, puis deux d’entre eux ont brandi une arme sur la star de la télé-réalité, avant de lui attacher les mains ensemble, puis de l’enfermer dans une salle de bain.

Et Kim n’est en aucun cas la seule à être ciblée par les escrocs cruels, l’une des invasions de domicile les plus déchirantes étant arrivée à l’influenceur So Mei-yan.

Elle et son bébé ont été ligotés à la pointe d’un couteau dans un terrifiant vol de 400 000 £ après avoir affiché sa richesse en ligne.

Elle a affirmé que trois hommes armés de couteaux avaient fait irruption dans sa maison de Hong Kong et l’avaient ligotée avec son fils de six mois et sa nounou en novembre 2020.

Donc Mei-yan est connu pour vivre une vie luxueuse à Hong Kong Crédit : Instagram

Elle était connue pour afficher sa richesse sur Instagram Crédit : Instagram

Les voleurs ont d’abord cherché de l’argent dans la propriété, mais lorsqu’ils n’en ont pas trouvé, ils ont saisi ses articles de luxe qui, selon elle, valaient des centaines de milliers.

Mei-yan a déclaré que l’un des intrus « frotte le front de son fils avec force », ce qui l’a incitée à leur demander de s’arrêter et de « prendre ce qu’ils voulaient ».

Les voleurs l’ont ensuite ligotée ainsi que l’aide de l’enfant avec du ruban adhésif et les ont emmenés dans la chambre des bébés, où l’un montait la garde et les deux autres fouillaient l’appartement.

On pense que les voleurs auraient pu être alertés de son large éventail de richesses via son compte de médias sociaux où elle est célèbre pour étaler ses biens.

Mei-yan, également connue sous le nom de Cry So ou So Miu -miu, a accumulé 86 000 abonnés sur Instagram et est devenue célèbre pour montrer son style de vie luxueux.

Et elle a utilisé sa renommée virtuelle pour demander à ses milliers d’adeptes de l’aider à traduire les voleurs en justice et a offert 194 000 £ en guise d’incitation.

Kieren Hamilton s’était vanté de son style de vie sur Instagram Crédit : Cavendish Press

Le commerçant de crypto-monnaie Kieren Hamilton a été poignardé et volé par un gang brandissant des machettes après s’être vanté de son style de vie sur Instagram.

Les voleurs à deux masques ont perquisitionné son domicile du Grand Manchester en novembre 2018 et ont exigé ses objets de valeur.

Il a été poignardé au bras avant que les voleurs ne s’échappent avec son chien d’une valeur estimée à 1 000 £, son ordinateur portable Apple MacBook, des bracelets en or et une alliance en or.

Kieren, connu sous le nom de Kez, a déclaré à Vice en 2020 : « J’ai été poignardé à cause de ma présence sur Instagram. On aurait dit qu’un massacre avait eu lieu quand ils sont partis. »

Il a affirmé qu’il gagnait 50 000 £ par mois grâce à son trading de crypto-monnaie et que ses profils Instagram et Twitter étaient pleins de photos spectaculaires de photos de vacances, de sacs à provisions bombés, de voitures de sport, de champagne, de montres Rolex et d’un nouvel ensemble de dents blanchies.

Les commerçants financiers conventionnels et Bitcoin qui affichent leurs modes de vie somptueux supposés ont été étiquetés les «Loups d’Instagram» avec le nom venant du film «Wolf of Wall Street».

L’arrière du PSG Achraf Hakimi a été pris pour cible par des voleurs qui ont utilisé son Instagram Crédit : Instagram

Eleonora Incardona s’est fait voler de nombreux objets de créateurs par un gang appelé les « voleurs acrobates » Crédit : Instagram

Diletta Leotta s’est fait voler au moins 132 000 £ de clobber par le gang à Milan Crédit : Instagram @dilettaleotta

Et pendant ce temps, deux influenceurs et un footballeur ont été ciblés par un gang qui aurait navigué via une balise Instagram cherchant spécifiquement à cambrioler les riches, rapporte la BBC.

Connu sous le nom de « voleurs acrobates », le gang de Milan a examiné des photos publiées sur Instagram pour accéder aux maisons de riches et déterminer quel butin ils pourraient voler.

Parmi leurs victimes figuraient l’animatrice de télévision Diletta Leotta, l’influenceuse Eleonora Incardona et l’arrière du PSG Achraf Hakimi.

Leotta a perdu environ 132 000 £ de biens, y compris des sacs à main de créateurs et des montres Rolex, tandis qu’Incardona a vu des dizaines de milliers d’euros de produits de créateurs pincés.

La police italienne utiliserait Instagram pour sélectionner ses cibles, déterminer ses adresses, puis étudier les fenêtres pour entrer en escaladant les côtés des bâtiments.

Selon un rapport réalisé par la société de décoration d’intérieur Hillarys, un Britannique sur 12 a signalé un cambriolage après avoir publié sur les réseaux sociaux, plus de la moitié admettant avoir activé le marquage de localisation.

La porte-parole d’Hillarys, Tara Hall, a déclaré : « Les médias sociaux sont un excellent outil pour que les gens se connectent et partagent les choses qui les intéressent, mais il est important d’être conscient du partage excessif d’informations sensibles telles que votre emplacement pour des raisons de sécurité. »

Un autre rapport de la société d’alarme et de sécurité ADT a révélé que 78% des cambrioleurs utilisent des sites comme Facebook et Twitter pour trouver des propriétés potentielles.

Les experts ont également mis en garde contre la « vantardise d’Insta », affirmant que la publication d’images vantardes sur les réseaux sociaux pourrait invalider votre police d’assurance de contenu.

En effet, la plupart des assureurs incluent une clause de « soins raisonnables » qui, bien que liée au verrouillage des fenêtres et des portes, pourrait à l’avenir s’étendre à la responsabilité de ce qui est partagé sur les réseaux sociaux.

La star de télé-réalité Kim Kardashian a été prise pour cible par des raiders alors qu’elle séjournait dans un appartement parisien