À l’intérieur des colonies pénitentiaires : un aperçu de la vie des prisonniers politiques emportés par la répression russe

TALLINN, Estonie (AP) – Quand Alexei Navalny aura 47 ans dimanche, il se réveillera dans une cellule en béton nu avec pratiquement aucune lumière naturelle.

Il ne pourra voir ni parler à aucun de ses proches. Les appels téléphoniques et les visites sont interdits pour ceux qui se trouvent dans des cellules «d’isolement punitif», un espace de 2 mètres sur 3 (6 1/2 sur 10 pieds). Les gardes lui lancent généralement des chants patriotiques et des discours du président Vladimir Poutine.

« Devinez qui est le champion de l’écoute des discours de Poutine ? Qui les écoute pendant des heures et s’endort ? Navalny a récemment déclaré dans un message typiquement sardonique sur les réseaux sociaux via ses avocats de la colonie pénitentiaire n ° 6 dans la région de Vladimir à l’est de Moscou.

Il purge une peine de neuf ans qui doit se terminer en 2030 pour des accusations largement considérées comme inventées de toutes pièces, et fait face à un autre procès pour de nouvelles accusations qui pourraient le garder enfermé pendant encore deux décennies. Des rassemblements ont été convoqués dimanche en Russie pour le soutenir.

Navalny est devenu le prisonnier politique le plus célèbre de Russie – et pas seulement à cause de sa notoriété en tant qu’ennemi politique le plus féroce de Poutine, de son empoisonnement qu’il impute au Kremlin et du fait qu’il a fait l’objet d’un documentaire primé aux Oscars.

Il a fait la chronique de son placement arbitraire en isolement, où il a passé près de six mois. Il est sur un maigre régime carcéral, limité sur le temps qu’il peut passer à écrire des lettres et parfois obligé de vivre avec un compagnon de cellule avec une mauvaise hygiène personnelle, ce qui rend la vie encore plus misérable.

L’essentiel de l’attention est porté sur Navalny et d’autres personnalités de premier plan comme Vladimir Kara-Murza, qui a été condamné le mois dernier à 25 ans de prison pour trahison. Mais il y a un nombre croissant de prisonniers moins célèbres qui purgent leur peine dans des conditions tout aussi difficiles.

Memorial, la plus ancienne et la plus importante organisation de défense des droits de l’homme de Russie et lauréate du prix Nobel de la paix 2022, comptait 558 prisonniers politiques dans le pays en avril, soit plus de trois fois plus qu’en 2018, lorsqu’elle en comptait 183.

Le vaste système de goulags de camps de prisonniers de l’Union soviétique a fourni de la main-d’œuvre détenue pour développer des industries telles que l’exploitation minière et l’exploitation forestière. Bien que les conditions varient d’une colonie pénitentiaire à l’autre, la loi russe autorise toujours les prisonniers à travailler comme la couture d’uniformes pour les soldats.

Dans un rapport de 2021, le département d’État américain a déclaré que les conditions dans les prisons et les centres de détention russes « étaient souvent dures et mortelles. La surpopulation, les abus par les gardiens et les détenus, l’accès limité aux soins de santé, les pénuries alimentaires et les installations sanitaires inadéquates étaient courants dans les prisons, les colonies pénitentiaires et d’autres établissements de détention.

Andrei Pivovarov, une personnalité de l’opposition condamnée l’an dernier à quatre ans de prison, est en isolement à la colonie pénitentiaire n° 7 dans la région de Carélie, dans le nord de la Russie, depuis janvier et devrait y rester le reste de l’année, a déclaré sa partenaire, Tatyana Usmanova. . L’institution est connue pour ses conditions difficiles et ses rapports de torture.

L’ancien chef du groupe pro-démocratie Open Russia, âgé de 41 ans, passe ses journées seul dans une petite cellule d’une unité de « détention stricte », et n’est autorisé à recevoir ni appels ni visites de qui que ce soit d’autre que ses avocats, a déclaré Usmanova à The Associated. Presse. Il peut obtenir un livre à la bibliothèque de la prison, peut écrire des lettres plusieurs heures par jour et est autorisé à passer 90 minutes à l’extérieur, a-t-elle déclaré.

Il est interdit aux autres détenus d’établir un contact visuel avec Pivovarov dans les couloirs, ce qui contribue à son « isolement maximal », a-t-elle déclaré.

« Ce n’était pas suffisant pour le condamner à une vraie peine de prison. Ils essaient également de ruiner sa vie là-bas », a ajouté Usmanova.

Pivovarov a été retiré d’un vol à destination de Varsovie juste avant le décollage de Saint-Pétersbourg en mai 2021 et emmené dans la ville méridionale de Krasnodar. Les autorités l’ont accusé de s’engager avec une organisation « indésirable » – un crime depuis 2015.

Plusieurs jours avant son arrestation, Open Russia s’était dissout après avoir reçu l’étiquette « indésirable ».

Après son procès à Krasnodar, le natif de Saint-Pétersbourg a été reconnu coupable et condamné en juillet, alors que la guerre de la Russie en Ukraine et la répression radicale de Poutine contre la dissidence battaient leur plein.

Il a déclaré à AP dans une lettre de Krasnodar en décembre que les autorités l’avaient déplacé là-bas « pour me cacher plus loin » de sa ville natale et de Moscou. Cette interview a été l’une des dernières que Pivovarov a pu donner, décrivant la vie en prison là-bas comme « ennuyeuse et déprimante », sa seule diversion étant une promenade d’une heure dans une petite cour. Les détenus « chanceux » avec de l’argent sur leurs comptes peuvent faire leurs courses dans un magasin de la prison une fois par semaine pendant 10 minutes, mais sinon ils doivent rester dans leurs cellules, a-t-il écrit.

Les lettres de supporters remontent le moral, a-t-il déclaré. Beaucoup de gens ont écrit qu’ils ne s’intéressaient pas à la politique russe, selon Pivovarov, et « ce n’est que maintenant qu’ils commencent à y voir clair ».

Maintenant, toutes les lettres mettent des semaines à arriver, a déclaré Usmanova.

Les conditions sont plus faciles pour certains prisonniers politiques moins célèbres comme Alexei Gorinov, ancien membre d’un conseil municipal de Moscou. Il a été reconnu coupable d’avoir « diffusé de fausses informations » sur l’armée en juillet suite à des remarques anti-guerre qu’il avait faites lors d’une session du conseil.

La critique de l’invasion a été criminalisée quelques mois plus tôt et Gorinov, 61 ans, est devenu le premier Russe envoyé en prison pour cela, écopant de sept ans.

Il est logé dans une caserne avec environ 50 autres personnes dans son unité de la colonie pénitentiaire n° 2 dans la région de Vladimir, a déclaré Gorinov dans des réponses écrites transmises à l’AP en mars.

La longue peine d’un militant discret en a choqué plus d’un, et Gorinov a déclaré que « les autorités avaient besoin d’un exemple qu’elles pourraient montrer aux autres (d’) une personne ordinaire, plutôt qu’une personnalité publique ».

Les détenus de son unité peuvent regarder la télévision et jouer aux échecs, au backgammon ou au tennis de table. Il y a une petite cuisine pour préparer du thé ou du café entre les repas, et ils peuvent avoir de la nourriture à partir de fournitures personnelles.

Mais Gorinov a déclaré que les responsables de la prison exercent toujours un « contrôle renforcé » de l’unité, et que lui et deux autres détenus subissent des contrôles spéciaux toutes les deux heures, car ils ont été étiquetés « enclins à s’évader ».

Il y a peu d’aide médicale, dit-il.

« En ce moment, je ne me sens pas très bien, car je ne peux pas me remettre d’une bronchite », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait eu besoin d’un traitement pour une pneumonie l’hiver dernier dans le service hospitalier d’une autre prison, car à la colonie pénitentiaire n ° 2, le tout ce qu’ils peuvent faire, c’est « casser la fièvre ».

L’artiste et musicienne Sasha Skochilenko, qui souffre également de problèmes de santé, est détenue dans le cadre de son procès en cours après son arrestation en avril 2022 à Saint-Pétersbourg, également accusée de diffuser de fausses informations sur l’armée. Son crime a été de remplacer les étiquettes de prix des supermarchés par des slogans anti-guerre en signe de protestation.

Skochilenko a une malformation cardiaque congénitale et une maladie coeliaque, nécessitant un régime sans gluten. Elle reçoit des colis alimentaires chaque semaine, mais il y a une limite de poids, et la femme de 32 ans ne peut pas manger « la moitié des choses qu’ils lui donnent là-bas », a déclaré sa compagne, Sophia Subbotina.

Il y a une nette différence entre les centres de détention pour femmes et pour hommes, et Skochilenko a plus de facilité à certains égards que les prisonniers masculins, a déclaré Subbotina.

« Curieusement, le personnel est plutôt sympa. Ce sont pour la plupart des femmes, elles sont assez amicales, elles donneront des conseils utiles et elles ont une très bonne attitude envers Sasha », a déclaré Subbotina à AP par téléphone.

«Souvent, ils soutiennent Sasha, ils lui disent: ‘Tu vas certainement sortir d’ici bientôt, c’est tellement injuste ici.’ Ils connaissent notre relation et ils sont d’accord avec ça. Ils sont très humains », a-t-elle déclaré.

Il n’y a pas de propagande politique dans la prison et la musique de danse retentit d’une radio. Des émissions de cuisine sont diffusées à la télévision. Skochilenko « ne les regarderait pas dans la vie normale, mais en prison, c’est une distraction », a déclaré Subbotina.

Elle a récemment pris des dispositions pour qu’un cardiologue extérieur examine Skochilneko et depuis mars, elle est autorisée à lui rendre visite deux fois par mois.

Subbotina devient émue lorsqu’elle se souvient de leur première visite.

« C’est un sentiment complexe et étrange lorsque vous vivez avec une personne. Sasha et moi sommes ensemble depuis plus de six ans – se réveiller avec eux, s’endormir avec eux – puis ne pas pouvoir les voir pendant un an », a-t-elle déclaré. « J’étais nerveux quand je suis allé lui rendre visite. Je ne savais pas ce que j’allais dire à Sasha, mais au final, ça s’est très bien passé.

Pourtant, Subbotina a déclaré qu’un an derrière les barreaux avait été difficile pour Skochilenko. Le procès avance lentement, contrairement aux procédures généralement rapides pour les militants politiques de haut niveau, les verdicts de culpabilité étant presque une certitude.

Skochilenko encourt jusqu’à 10 ans s’il est reconnu coupable.

Dasha Litvinova, Associated Press