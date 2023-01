À l’intérieur des chars Leopard, l’Ukraine implore l’Allemagne de combattre la Russie qui peut conduire en équilibrant une bière sur son baril

LES chars que les Ukrainiens implorent l’Allemagne de leur fournir pour combattre les Russes se vantent de pouvoir balancer une bière sur leurs fûts.

L’Ukraine a supplié l’Allemagne de lui fournir le char tant vanté et de permettre aux autres nations qui l’exploitent de faire don du leur dans le but d’inverser le cours de la guerre avec la Russie.

Le Leopard 2 fait son tour d’équilibrage de la pinte

Le réservoir est suffisamment stable pour rouler avec une bière sur son fût

Pas une goutte n’a été renversée par le robuste char allemand

Vladimir Poutine se préparerait à une nouvelle offensive qui pourrait voir 700 000 soldats affluer en Ukraine.

En réponse, Volodymyr Zelensky a demandé plus d’aide militaire et en particulier le char Leopard 2, qui, selon les Ukrainiens, remplacera leurs chars vieillissants et leur donnera un avantage sur le champ de bataille.

L’Ukraine a besoin de 300 chars pour les pousser en pleine retraite.

La Grande-Bretagne et d’autres en fournissent certains, mais l’Allemagne semble non seulement réticente, mais empêche les autres d’envoyer les Léopards.

Quelque 2 000 chars Leopard 2 se trouvent dans les rangs des armées de l’OTAN et des images montrent exactement pourquoi ils sont si appréciés.

Une vidéo incroyable montre un soldat équilibrant sa pinte sur le baril du Leopard 2 avant qu’il ne parte sans renverser une goutte dans une démonstration de sa stabilité.

Le char a été développé pour l’armée ouest-allemande dans les années 70 et est entré en service à la fin de cette décennie.

Il est propulsé par un moteur diesel et est équipé d’un puissant canon de 120 mm et d’une vision nocturne avancée.

Vendredi, une cinquantaine de pays ont accepté de fournir à Kyiv des milliards de dollars de matériel militaire, y compris des véhicules blindés et des munitions nécessaires pour repousser les forces russes.

Vendredi, l’Allemagne s’est rapprochée d’une décision de livrer les chars, ordonnant une révision de ses stocks de Leopard en vue d’un éventuel feu vert.

Mais son ministre de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré: “Nous ne pouvons toujours pas dire quand une décision sera prise, et quelle sera la décision, en ce qui concerne le char Leopard.”

Plusieurs alliés ont fait écho à Zelensky en disant que les chars étaient essentiels au combat de l’Ukraine avec son voisin beaucoup plus grand.

Dans une déclaration commune – une rare critique publique de la première puissance européenne – les ministres des Affaires étrangères des trois Etats baltes ont déclaré qu’ils “appellent l’Allemagne à fournir maintenant des chars Leopard à l’Ukraine”.

“Cela est nécessaire pour arrêter l’agression russe, aider l’Ukraine et rétablir rapidement la paix en Europe. L’Allemagne, en tant que première puissance européenne, a une responsabilité particulière à cet égard”, a déclaré le communiqué, tweeté par le ministre letton des Affaires étrangères Edgars Rinkevics.

Cela vient après que le Royaume-Uni a promis qu’un escadron de 14 Challenger 2 serait sur le champ de bataille dans quelques semaines pour aider à faire exploser le régime diabolique de Poutine.

Le Royaume-Uni fournira quatre batteries de huit canons d’artillerie automoteurs AS90 ainsi que des véhicules blindés Bulldog et CVR(T).

Quelque 600 missiles Brimstone font partie des milliers de roquettes sophistiquées également données par le Royaume-Uni