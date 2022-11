À l’intérieur des célébrations d’anniversaire arrosées de l’acteur Alex Bain de Simon Barlow avec sa fiancée Mollie

Alex Bain de CORONATION Street a eu droit à un repas d’anniversaire par son fiancée Mollie Lockwood.

L’acteur – qui joue Simon Barlow dans le feuilleton ITV – a célébré son 21e anniversaire avec sa moitié au cours du week-end.

La paire était tout sourire alors qu'elle posait pour un selfie

Alex a commencé sa journée avec un joli café chez Bean & Cole dans le Cheshire avec Mollie, 19 ans.

Le couple s’est ensuite rendu à San Carlo Ciccheti à Manchester pour prendre un verre pour commencer leur soirée.

Ils ont ensuite apprécié un repas slap-up au restaurant Piccolino.

Le couple a terminé sa soirée au bar à cocktails The Guild.

Le mois dernier, le couple a révélé qu’ils étaient fiancés.

Le père d’un enfant a jailli: “Je ne peux pas passer ma vie avec quelqu’un d’autre.”

Alex a partagé la nouvelle dans une interview conjointe avec Mollie et a déclaré qu’il avait posé la question lors d’un rendez-vous romantique l’année dernière, mais ils ont réussi à garder leur énorme nouvelle secrète.

Parler avec OK ! magazine, Mollie a déclaré qu’Alex s’était agenouillé en octobre de l’année dernière – et ils l’ont dit à leurs proches à Noël deux mois plus tard.

“Nous voulions profiter de ce moment spécial ensemble, juste tous les deux, pendant un moment”, a-t-elle déclaré.

La star de Coronation Street, Alex, qui sort avec Mollie depuis deux ans, a ajouté : “Je me suis dit : ‘Si je ne le fais pas maintenant, je vais continuer à devenir de plus en plus nerveux !’ J’étais à peu près certain qu’elle dirait oui, mais j’étais toujours en train de le briquer.

Alex est devenu papa à 17 ans, lorsque sa petite amie d’alors a donné naissance à leur fille, Lydia-Rose, en 2018.

Alex est sur Coronation Street depuis douze ans, jouant le petit-fils de Ken Barlow depuis son arrivée en 2008.

Il a remporté le prix de la meilleure performance de jeune savon à deux reprises, d’abord aux British Soap Awards en 2011, puis à nouveau en 2004 aux Inside Soap Awards.

