À l’intérieur des camps d’entraînement secrets britanniques où les charpentiers et les employés de bureau ukrainiens sont transformés en machines à tuer

SOUS une fumée blanche qui s’élève, une douzaine de soldats ukrainiens chargent dans une tranchée de style guerre froide de 200 mètres de long, enjambant les blessés pour tuer l’ennemi.

Des cris de « Vogon ! [Fire!] et “Negzche!” [Get down!] sonner à travers la prairie ouverte environnante.

Cela ressemble à la région du Donbass – la ligne de front de l’Ukraine contre l’invasion brutale de la Russie.

Mais ils se trouvent en fait dans les bas du sud de l’Angleterre, où les troupes britanniques, avec l’aide de traducteurs, transforment des centaines de civils ukrainiens non entraînés en combattants à part entière qui, dans quelques semaines, seront sur la véritable ligne de front.

Jusqu’à récemment, ils étaient charpentiers, plombiers et ingénieurs travaillant sur des chantiers et des bureaux.

La semaine dernière a marqué six mois de guerre sanglante en Ukraine.

Près de 10 000 soldats ukrainiens ont été tués, ainsi que 5 000 civils. L’Otan estime que jusqu’à 15 000 Russes sont morts en Ukraine depuis le 24 février.

Le Premier ministre Boris Johnson s’est récemment rendu à Kyiv pour annoncer 54 millions de livres sterling d’aide militaire supplémentaire pour le pays, portant le total britannique à plus de 2,3 milliards de livres sterling.

Dans le cadre de l’accord, nous avons convenu de former 10 000 recrues ukrainiennes, âgées de 18 à 55 ans, pour remplacer les troupes qui ont déjà été tuées en défendant l’Ukraine.

Jusqu’à présent, plus de 2 000 ont été mis à l’épreuve dans quatre camps d’entraînement à travers le Royaume-Uni.

Et The Sun a obtenu un accès exclusif à l’un de ces camps dans le sud du pays où les troupes britanniques transforment 200 charpentiers, boulangers et informaticiens en soldats.

Les fantassins et les femmes du 5th Rifles britannique devaient partir en vacances après avoir fait de l’exercice au Canada, mais tous les congés ont été annulés afin qu’ils puissent former les premières recrues ukrainiennes.

Un adjudant a dit à sa femme : « Désolé, les vacances ne sont plus là. Ces hommes mènent une guerre – la guerre est ce que nous faisons. Nous devons les aider.

Alors que le Cpl Angus Humphrey-Lomberg dit : « Nous leur apprenons à survivre et à être mortels, ce qui les rend difficiles à tuer et à être des tueurs efficaces et efficients.

Après seulement quelques semaines, les recrues, qui travaillaient auparavant sur des chantiers et dans des boulangeries, retourneront en Ukraine où la plupart seront envoyées directement au front pour remplacer les camarades qui ont été tués.

Deux des hommes sur le parcours pêchaient sur un lac en Ukraine lorsqu’un camion militaire s’est arrêté et leur a demandé ce qu’ils faisaient pour l’effort de guerre.

Audacieux et féroce

Quand ils ont dit : « Pas encore grand-chose », ils se sont soudainement retrouvés dans un avion pour le Royaume-Uni où ils ont été équipés de treillis militaires et envoyés dans ce camp.

Ici, ils s’entraînent plus de 18 heures par jour dans les compétences dont ils auront besoin pour rester en vie sur le champ de bataille – maniement des armes, adresse au tir, techniques de terrain, exercices de blessés, utilisation d’explosifs et combat rapproché.

Sous l’œil attentif du major Tom Brown, officier commandant la 5e compagnie B, les recrues accroupies enjambent leurs propres « pertes » pour chasser l’ennemi de la tranchée de deux pieds de large.

Encore et encore, ils se lancent dans la tranchée, devenant chaque fois plus audacieux et féroces.

Les Ukrainiens rampent à travers des répliques de tranchées russes sorties des boules de naphtaline pour la guerre du XXIe siècle après avoir été construites il y a plus d’un demi-siècle pour entraîner les troupes britanniques pendant la guerre froide.

Dans quelques jours, ils seront de retour dans le système de tranchées sinueuses, apprenant à se battre d’homme à homme avec des “épées” – le nom du régiment de fusiliers pour une baïonnette.

Le major Brown déclare : « Toutes les armées du monde utilisent une guerre de pointe, comme des systèmes aériens sans pilote et des drones contrôlés à partir de quelque chose comme votre téléphone portable.

« Mais vous ne remplacerez jamais le fantassin quand il s’agit de dégager un trou. L’agression contrôlée est toujours la clé de la guerre, mais surtout dans les tranchées.

Et à un mile de là, dans un village désaffecté, le Sgt Jay Harris enseigne à son groupe – dont beaucoup sont d’anciens ouvriers du chantier – à défendre une maison en transformant des objets du quotidien en armes.

Des pots de peinture et des briques lancés par les fenêtres jonchent le jardin où des pièges mortels, faits de barbelés et de piquets métalliques, ralentissent les envahisseurs.

Le Sgt Harris leur explique comment façonner des moustiquaires pour arrêter les grenades et remplir les meubles de sable, de blocs ou de terre pour faire des barricades.

Nous sommes reconnaissants à Boris Johnson, qui est notre héros. recrue ukrainienne

Si l’ennemi parvient à percer ses défenses artisanales, “nous allons lui faire passer le pire moment de sa vie”, dit-il.

Le capitaine Adam Pearson ajoute : “C’est comme le film Home Alone mais dans cette version, Kevin finit par tuer les intrus.”

Bientôt, les Ukrainiens tireront à balles réelles avec des fusils AK-47 – un problème standard dans la guerre contre la Russie.

Une recrue ukrainienne déclare : « Personne n’est épargné. Nous avons tous perdu de la famille, des amis, des collègues de travail et des camarades.

“L’entraînement est dur, nous sommes à genoux de fatigue mais chaque jour ici nous rend plus forts.

“Reprenez chaque pouce”

“La Grande-Bretagne comprend la démocratie et nous sommes reconnaissants à Boris Johnson, qui est notre héros

« Chacun de nous est impatient de se battre pour son pays.

«Venir ici en Grande-Bretagne fera de nous de meilleurs combattants. Nous n’avons pas peur. Nous sommes reconnaissants.

“Nous ne savons pas ce que sera notre avenir, mais avec votre aide, nous nous battrons pour récupérer chaque centimètre qui nous a été pris au cours des six derniers mois.”

Le caporal Reece Baldwin déclare : « Ils sont très passionnés par leur formation et avides d’apprendre.

«Ils sont ici dans un but et ce but les motive. Je suis fier d’eux.

« Leur détermination n’a pas son pareil. Ils apprennent de leurs erreurs et ont tendance à ne pas les commettre deux fois.

« La plupart d’entre eux sont venus ici après une vie ordinaire et moyenne. Juste des gens normaux – charpentiers, plombiers, ingénieurs – et les compétences qu’ils acquièrent ici sont une révélation.

«Ils ont certainement le courage et la détermination de se battre.

“Beaucoup de gens au Royaume-Uni pensent que l’Ukraine se bat depuis six mois, mais le pays se bat depuis bien plus longtemps que cela.

« Ils connaissent la guerre. Ils en ont fait l’expérience, qu’ils soient civils ou militaires.

Un autre caporal raconte : « Chaque jour, ils remercient leurs instructeurs et nous recevons souvent une salve d’applaudissements de leur part, ce qui est une chose étrange pour nous mais plutôt agréable. On pourrait s’y habituer.

“Les progrès qu’ils ont réalisés en quelques semaines sont incroyables quand on les compare aux progrès qu’un soldat britannique fait en six mois.”

Les Ukrainiens sont accompagnés d’une équipe d’interprètes principalement féminines qui se sont portées volontaires pour se rendre au Royaume-Uni pour aider à surmonter la barrière de la langue.

L’un dit : « Nous sommes tous traumatisés par la guerre, mais c’est une façon d’aider notre pays.

« Ces recrues ne se battent pas seulement pour notre propre pays.

« Les gens doivent se rendre compte que l’Ukraine est désormais la première ligne de l’Europe.

« Si notre pays tombe, l’ennemi ne s’arrêtera pas là.

“Ces hommes sont prêts à mourir pour notre pays et pour votre avenir.”