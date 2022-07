À l’intérieur des batailles de santé d’Ivana Trump, de la lutte contre l’épidémie d’obésité à la “peur” de l’hospitalisation de Donald

IVANA Trump a sensibilisé à plusieurs problèmes de santé, de la lutte contre l’épidémie d’obésité à la “peur” de l’hospitalisation de l’ex-mari Donald Trump.

En 2018, Ivana s’est associée au gourou de l’alimentation, Gianluca Mech, connu sous le nom de “Richard Simmons d’Italie”, pour lutter contre le problème de l’obésité en Amérique.

Ivana Trump a cherché à lutter contre l’épidémie d’obésité aux États-Unis avant sa mort Crédit : Getty

Son mari, l’ancien président Donald Trump, a également été critiqué par Ivana, qui a déclaré avoir un faible pour la restauration rapide. Crédit : Splash

Mech a lancé le “Italiano Diet”, qui comprenait une gamme de pâtes, de pizzas et de biscuits spécialement formulés pour être faibles en glucides et riches en fibres.

Lui et Ivana ont fait une tournée des villes américaines où la majorité de la population était en surpoids pour parler dans les hôpitaux et les centres communautaires pour parler d’une alimentation saine.

“Le taux d’obésité aux États-Unis a atteint des proportions épidémiques et avec mon cher ami Gianluca Mech, nous présenterons le” régime Italiano “aux Américains d’un océan à l’autre”, a déclaré Ivana dans un communiqué à l’époque.

“Nous devons lutter contre cela maintenant car cela s’aggrave, en particulier chez les jeunes qui ont besoin d’apprendre à manger et à faire de l’exercice correctement afin qu’ils puissent vivre longtemps et en bonne santé.”

Bien que très passionnée par le combat, Ivana a déclaré au New York Post à l’époque qu’elle n’avait jamais lutté avec son propre poids.

“J’ai toujours été très disciplinée – je n’ai pas pris de poids de toute ma vie”, a-t-elle déclaré.

Mais tout le monde a ses plaisirs coupables et Ivana n’était pas différente, apparaissant dans des publicités pour Pizza Hut et Kentucky Fried Chicken dans le passé.

Ivana a même dit qu’elle “rêverait” de manger du KFC.

“J’en ai une fois par an, et je l’aurai et je ne mangerai rien pendant deux jours”,

Même son ex-mari, l’ancien président Trump, n’a pas pu échapper aux conférences d’Ivana sur ses habitudes de restauration rapide.

“Je peux lui dire 100 fois, mais il fait quand même ce qu’il veut”, a-t-elle dit, ajoutant qu’elle avait vu le poids de Trump grimper sur lui au fil des ans.

Cependant, Ivana a déclaré que son ex était toujours en forme.

“Il a l’air très, très bien et est en très bonne santé – sa seule faiblesse est le Big Mac, que puis-je vous dire?”

“IL A ÉTÉ INATTENDU”

Cependant, Ivana a eu des mots sévères pour Trump en 2020 après que lui et sa femme actuelle, l’ancienne première dame Melania Trump, aient été testés positifs pour Covid-19.

“Il était négligent”, a-t-elle déclaré à People. “Il ne pensait pas que cela lui arriverait.”

Ivana a déclaré que la nouvelle était “un peu choquante” que Trump ait contracté le virus parce qu’il est “la personne la plus propre et la plus saine”.

“Pas le plus sain avec de la nourriture, mais très sain autrement – se lave toujours les mains et fait toujours attention”, a-t-elle ajouté, déclarant à nouveau que sa “seule faiblesse est la nourriture”.

Malgré le mariage tumultueux du couple, qui s’est terminé par un divorce en 1992 après la liaison publique de Trump avec le mannequin Marla Maples, Ivana était toujours inquiète pour la santé de son ex.

“J’ai peur”, dit-elle. “Je vais avoir peur jusqu’à ce qu’il guérisse et qu’il s’en sorte.”

TRUMP TRAGÉDIE

Le service d’incendie de New York a déclaré au US Sun qu’il avait répondu à l’appartement d’Ivana à Manhattan dans l’Upper East Side jeudi à 12 h 39 après avoir reçu un appel au 911 concernant une personne en arrêt cardiaque.

Ivana a été déclarée morte à son arrivée, a déclaré le NYPD au US Sun – ajoutant qu’ils ne considéraient pas sa mort comme suspecte et qu’il semble qu’elle soit décédée de causes naturelles.

La famille Trump a publié une déclaration confirmant sa mort : “C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre mère bien-aimée, Ivana Trump.

“Notre mère était une femme incroyable – une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une beauté rayonnante, une mère et une amie attentionnée. Ivana Trump était une survivante.

“Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays. Elle a enseigné à ses enfants le courage et la ténacité, la compassion et la détermination.

“Elle manquera beaucoup à sa mère, ses trois enfants et ses dix petits-enfants.”

Le couple s’est marié de 1977 à 1992 Crédit : Getty