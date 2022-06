À l’intérieur des audiences du 6 janvier avec Jamie Raskin: un événement virtuel du Times

Le 6 janvier 2021, une foule de partisans du président Donald J. Trump a pris d’assaut le Capitole, perturbant le dépouillement des votes électoraux pour confirmer la victoire de Joseph R. Biden Jr. aux élections de 2020 dans un violent saccage qui menaçait de contrecarrer la passation pacifique du pouvoir. Maintenant, grâce à des audiences publiques, un comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur les racines de l’attaque partage ses conclusions sur les événements de cette journée et la campagne de plusieurs mois menée par M. Trump et ses alliés pour annuler sa défaite.

Après près d’un an de travail et plusieurs jours d’auditions, qu’a accompli la commission du 6 janvier ?

Rejoignez le New York Times en ligne pour partager vos questions avec le représentant Jamie Raskin, démocrate du Maryland et membre du comité, et nos journalistes couvrant les travaux du panel. Les journalistes Luke Broadwater et Alan Feuer rejoindront l’animatrice Julie Hirschfeld Davis, rédactrice en chef du Congrès au Times.