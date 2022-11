À l’intérieur des accidents de ballon les plus tristement célèbres de Macy’s Thanksgiving Parade, de l’éclatement de Sonic au quasi-accident d’avion

Le défilé annuel de Thanksgiving de Macy est un incontournable depuis les années 1920, alors que des millions de fêtards bordent les rues de New York pour célébrer le début de la saison des fêtes.

Les patrons ont remplacé les animaux vivants par des ballons en 1928 et des centaines de structures gonflables représentant des personnages de dessins animés emblématiques ont été utilisées tout au long de ses 10 décennies d’histoire.

En 1993, le ballon Sonic the Hedgehog était en proie à des vents violents Crédit : Getty

Barney le dinosaure a eu un accident lors du défilé de Thanksgiving de Macy en 1997 Crédit : Getty

Des personnages comme Popeye le marin, Kermit la grenouille et Sonic le hérisson ont tous fait leur apparition.

SpongeBob Squarepants, Ronald McDonald et Stuart – le populaire Minion borgne du film à succès Despicable Me 2 – sont sur le point de figurer dans le défilé de Thanksgiving de cette année.

Mais, malgré son histoire illustre, il a vu une série d’incidents infâmes de Sonic the Hedgehog éclater en un chat qui a failli provoquer par inadvertance un accident d’avion.

Le Soleil revient sur certains des incidents qui se sont déroulés lors de l’événement festif.

SONIC L’HÉRISSON

En 1993, le ballon Sonic était en proie à des vents violents, ce qui a fait s’écraser le personnage gonflable contre un poteau sur la 58e rue ouest.

Sonic the Hedgehog n’était pas assez fort pour la vitesse du vent et a été touché à l’œil gauche avec un lampadaire.

L’impact a provoqué la déchirure d’une section du ballon et la chute d’une partie du lampadaire sur les spectateurs du défilé.

Une fillette de 10 ans et un policier qui n’était pas en service ont été blessés dans l’accident de ballon.

De plus, une femme a été touchée par des vapeurs d’hélium. Les trois victimes ont été soignées sur place.

Selon Mike Goldenthal, qui a vu l’incident depuis son appartement, le grand hérisson bleu “a percuté le lampadaire, a cassé le lampadaire et une grande partie de la lampe est partie et on aurait dit qu’il avait frappé ce type dans le dos. “

Le ballon a été immédiatement dégonflé et n’a pas fini de défiler dans le défilé.

TOM KAT

En novembre 1932, un ballon Tom Kat de 60 pieds faillit faire s’écraser un avion.

Les patrons ont frénétiquement passé le mot aux organes de presse de New York pour avertir les pilotes de se tenir à l’écart des grandes structures gonflables à l’approche du défilé.

Mais, un avion n’a pas évité les ennuis.

L’incident choquant s’est produit à une époque où Macy’s libérait les ballons dans le ciel à la fin du défilé – quelque chose qui n’a pas été fait depuis l’événement presque fatal.

Cependant, les gens recevaient des récompenses s’ils localisaient les ballons par la suite.

Environ 30 minutes après le lâcher des ballons, une instructrice de vol et son élève ont fait voler leur avion dans le ballon Tom Kat à rayures jaunes, explique The Hatching Cat.

L’avion est finalement parti en vrille après que le tissu du ballon ait recouvert l’aile gauche de l’avion.

Mais comme l’avion se trouvait à environ 250 pieds au-dessus des toits du Queens, l’avion a pu reprendre son vol et atterrir en toute sécurité.

LE CHAT DANS LE CHAPEAU

Pendant ce temps, Tom Kat n’était pas le seul félin à causer un problème lors de la marche annuelle.

En 1997, le ballon Cat in the Hat a heurté un lampadaire en passant à une intersection de la 72e rue et de Central Park West.

L’impact inattendu a provoqué l’arrachement du bras métallique du chat.

Et le lampadaire, qui pesait environ 100 livres, est tombé et a blessé quatre personnes – la pire blessure étant qu’une femme a failli mourir.

L’une des victimes, Kathy Caronna, est tombée dans un coma qui a duré un mois.

Un neurochirurgien du St Luke’s-Roosevelt Hospital Center a qualifié sa blessure de “l’une des pires blessures par écrasement du crâne que j’aie jamais vues”, selon le New York Times.

Ils ont ajouté: “J’ai vu des gens jetés hors d’automobiles ressembler à ça, et aucun d’entre eux n’a survécu.”

Caronna a poursuivi avec succès Macy’s après l’incident.

BARNEY LE DINOSAURE

Barney le dinosaure a également été tourmenté lors du défilé du jour de Thanksgiving de Macy en 1997.

Une rafale de vent a poussé le dinosaure violet dans un lampadaire, ce qui a rendu très difficile pour les manipulateurs de ballons de garder le contrôle sur la grande silhouette.

Il a fallu quelques minutes aux maîtres-chiens pour essayer de prendre le contrôle de Barney le dinosaure.

Les policiers ont finalement dû encercler Barney le dinosaure et poignarder le ballon avec des couteaux.

Les spectateurs ont vu l’énorme ballon se dégonfler devant leurs yeux.

Des images de l’incident ont été partagées sur YouTube des années plus tard, intitulées : “Thanksgiving ’97. Le jour où Barney a été tué.”

KERMIT LA GRENOUILLE

En 1985, l’estomac de Kermit la grenouille a été déchiqueté après être entré en contact avec un arbre lors de fortes pluies.

L’accident s’est produit alors que le ballon survolait Columbus Circle.

Malgré l’air qui s’est échappé du ballon, la grosse grenouille verte a fini de “marcher” dans le défilé et avait “l’air de s’être évanouie”, a déclaré l’hôte Pat Sajak.

La grenouille a conclu le défilé à Herald Square comme prévu, mais à seulement environ trois pieds du sol.

PERSONNAGE AVEC UN CŒUR

En 2008, un ballon créé pour ressembler à l’œuvre la plus populaire de Keith Haring a eu des ennuis pendant le défilé.

Le ballon – surnommé «Figure avec un cœur» – représentait une silhouette blanche aux contours noirs tenant un cœur rouge.

Alors que le ballon descendait la rue, il a heurté le stand de NBC Broadcast.

Après avoir frappé le stand, les animateurs de télévision choquants Matt Lauer, Meredith Vieira et Al Roker. Heureusement, il n’y a pas eu de blessé.

SOURIS PUISSANTE

Lors du défilé de Macy en 1956, Might Mouse a failli s’écraser à Columbus Circle.

Alors que les vents culminaient à 45 miles par heure, le gonflable est lentement tombé au sol après que son bras droit et son oreille aient perdu de l’hélium.

Il s’est dégonflé quelques instants avant d’atteindre le magasin Macy’s.

Les patrons ont décidé de retirer le ballon après le moment infâme.

En 1985, l’estomac de Kermit la grenouille a été déchiqueté après être entré en contact avec un arbre lors de fortes pluies Crédit : AP

Lors de la Macy’s Parade de 1956, Might Mouse a failli s’écraser à Columbus Circle Crédit : Getty

Le ballon Figure with a Heart a frappé le stand de NBC Broadcast en 2008 Crédit : Getty