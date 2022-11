À l’intérieur des 2 mariages de la Fleetwood Mac Star – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Mac Fleetwoodclaviériste et chanteur de Christine McVie est décédé à l’âge de 79 ans, a annoncé le groupe le mercredi 30 novembre 2022. “Il n’y a pas de mots pour exprimer notre tristesse face au décès de Christine McVie”, a commencé la déclaration du groupe sur les réseaux sociaux. “Elle était vraiment unique en son genre, spéciale et talentueuse au-delà de toute mesure. Elle était la meilleure musicienne que l’on puisse avoir dans son groupe et la meilleure amie que l’on puisse avoir dans sa vie. Nous avons eu tellement de chance d’avoir une vie avec elle. Individuellement et ensemble, nous avons profondément chéri Christine et sommes reconnaissants pour les souvenirs incroyables que nous avons. Elle va tellement nous manquer.

Dans une déclaration séparée (via Date limite), la famille de Christine a déclaré qu’elle “est décédée paisiblement à [the] hôpital » mercredi matin « suite à une courte maladie ». Christine était entourée de sa famille au moment de sa mort, bien que l’on ne sache pas exactement qui l’a soutenue lorsqu’elle a rendu son dernier souffle. Christine, comme son compagnon de groupe Stevie Nicksn’avait pas d’enfants, bien qu’il ait été marié deux fois.

Christine a été mariée à deux musiciens au cours de sa vie qui se trouvaient tous deux associés à Fleetwood Mac. Son premier mari était le bassiste de Fleetwood Mac John McVietandis que son deuxième mari était Eddy Quintela, qui a aidé à écrire un certain nombre de chansons du groupe bien-aimé. En savoir plus sur leurs mariages ci-dessous.

John McVie et Christine McVie

L’histoire d’amour de John McVie, 77 ans, et Christine a commencé avant qu’ils ne soient membres de l’un des groupes de rock les plus titrés de tous les temps. Ils sortaient ensemble quand John a été repéré pour le groupe – qui était composé de guitaristes Pierre Vert et Jérémy Spencer et batteur Mick Fleetwood — en 1967. En 1968, John et Christine se sont mariés, et deux ans plus tard, le talentueux claviériste rejoindrait le groupe.

Bien qu’ils aient collaboré pendant des décennies, le mariage de John et Christine a duré moins de 10 ans, car ils se sont séparés en 1976. Pierre roulante en octobre 1997. « Je pense juste qu’il est impossible de travailler dans le groupe avec votre conjoint. Imaginez la tension de vivre avec quelqu’un 24 heures sur 24, sur la route, dans une situation déjà stressante, avec en plus la négativité d’un excès d’alcool.

Quelques années plus tard, après que John ait épousé sa deuxième et actuelle femme, Julie Ann Rubens, l’auteur-compositeur de “Little Lies” a expliqué un peu plus pourquoi leur mariage n’a pas fonctionné. “Nous avons juste atteint un point où nous ne pouvions pas être ensemble dans la même pièce”, se souvient-elle. Pierre roulante en juillet 1984. « Nous avions probablement passé plus de temps ensemble que la plupart des couples qui vivent ensemble depuis vingt-cinq ans. Nous n’avions aucune individualité, aucune séparation. Elle a également dit qu’elle était “vraiment, vraiment heureuse” pour John quand il a de nouveau marché dans l’allée.

Eddy Quintela et Christine McVie

Eddy Quintela et Christine ont marché dans l’allée en 1986 et se sont séparés en 2003. Bien que l’on sache très peu de choses sur leur relation, on sait qu’ils ont écrit des chansons pour Fleetwood Mac, comme le single “Save Me” du groupe en 1990 et “Petits mensonges” de 1987.