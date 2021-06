À l’intérieur d’épidémies redoutées alors que le virus découvert pour la première fois chez des singes de laboratoire laisse les humains couverts de cloques suintantes

Un virus RARE qui laisse les humains avec une fièvre qui fait rage et couvert de cloques suintantes a été trouvé pour la première fois chez des dizaines de singes dans un laboratoire au Danemark il y a plus de 60 ans.

La variole du singe, découverte pour la première fois en 1958, se transmet des animaux aux humains – et maintenant le Royaume-Uni « fait face » à une nouvelle épidémie de la maladie.

Monkeypox a été trouvé pour la première fois chez des singes dans un laboratoire en 1958 Crédit : Alamy

Le virus zoonotique provoque des éruptions cutanées et des cloques Crédit : Getty

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, n’a donné aucun détail sur l’endroit où se trouvaient les cas ni sur leur nombre – mais le Sun a appris qu’il y avait deux cas dans le nord du Pays de Galles.

La personne a attrapé le virus de l’horreur à l’étranger avant de le transmettre à quelqu’un dans la même maison.

Mais ce n’est pas la première épidémie au Royaume-Uni – en 2018, plus de 50 personnes ont été averties qu’elles pourraient avoir été exposées à la maladie.

Une infirmière du NHS a attrapé le virus en changeant les draps d’un patient à l’hôpital, accusant des gants de protection « pathétiquement petits ».

Monkeypox a été découvert pour la première fois en 1958 après deux épidémies d’une maladie semblable à la variole chez des singes gardés pour la recherche – d’où le nom de monkeypox.

C’est le virologue danois Preben von Magnus qui a identifié l’infection par la variole d’origine naturelle chez les macaques mangeurs de crabes – l’espèce de singe – cinquante jours après leur arrivée sur un navire en provenance de Singapour.

Plus de 30 cas de virus ont été signalés chez les animaux à l’époque – mais aucune des créatures n’est décédée et il n’y a pas eu de propagation des singes aux humains.

Le premier cas humain de zoonose virale a été enregistré en 1970 en République démocratique du Congo chez un garçon de neuf ans.

Le virus se propage par contact physique étroit et s’infiltre dans le corps à travers une peau éraflée, prévient l’Organisation mondiale de la santé.

Il n’y a pas de traitement spécifique pour la variole Crédit : Alamy

Une maladie semblable à la variole dans les colonies de singes gardés pour la recherche a été découverte en 1958

Les cas graves de la maladie sont plus fréquents chez les enfants

La transmission peut se produire par des fluides corporels, des coupures sur la peau, des gouttelettes respiratoires ou des objets contaminés.

Et depuis 1970, des cas humains de variole du singe ont été signalés dans 11 pays africains, principalement à proximité des forêts tropicales humides.

Au printemps 2003, des cas ont même été confirmés aux États-Unis.

La maladie a également été détectée en Israël en septembre 2018, au Royaume-Uni en septembre 2018, en décembre 2019 et en juin 2021, et à Singapour en mai 2019 – tous provenant de voyageurs ayant visité le Nigéria.

En Afrique, la variole du singe a été trouvée chez des écureuils, des rats gambiens braconnés, des loirs et plusieurs espèces différentes de singes.

Heureusement, la transmission interhumaine est relativement limitée, selon l’Organisation mondiale de la santé.

La période d’incubation de la variole du singe est généralement de six à 13 jours, mais elle peut aller de cinq à 21 jours.

Et les symptômes durent généralement de deux à quatre semaines, mais les cas graves de la maladie sont plus fréquents chez les enfants, avec un taux de mortalité compris entre un et 10 pour cent.

QU’EST-CE QUE MONKEYPOX ? A un taux de mortalité compris entre un et 10 pour cent

La maladie rare est causée par un virus

Les cas sont principalement signalés en Afrique centrale et occidentale

L’infection se propage par contact physique étroit

Les symptômes incluent fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, maux de dos, ganglions lymphatiques enflés, frissons et épuisement

Une éruption cutanée peut se développer, commençant souvent sur le visage, puis s’étendant

L’éruption se développe en croûtes, qui tombent plus tard

L’éruption cutanée peut provoquer la cécité ou des cicatrices rétiniennes si elle atteint les yeux

Les autorités avertissent que la souche du virus de la variole du singe d’Afrique centrale est généralement plus grave – et plus susceptible d’être mortelle – par rapport à la souche ouest-africaine.

Malheureusement, il n’y a pas de traitement spécifique pour la maladie – mais le vaccin contre la variole offre une protection d’environ 85 pour cent, donc un vaccin contre la variole infantile pourrait entraîner un cas plus bénin du virus.

Les deux patients au Royaume-Uni qui ont contracté la variole du singe ont été admis dans un hôpital en Angleterre, où l’un d’eux reste.

Les deux sont surveillés par Public Health Wales et Public Health England, a déclaré Hancock.

Richard Firth, consultant en protection de la santé chez Public Health Wales, a déclaré : « Les cas confirmés de variole du singe sont un événement rare au Royaume-Uni et le risque pour le grand public est très faible.

« Nous avons travaillé avec des collègues multi-agences, en suivant des protocoles et des procédures éprouvés, et identifié tous les contacts étroits. Des actions ont été mises en place pour minimiser la probabilité d’une nouvelle infection.

« La variole du singe est une maladie rare causée par le virus de la variole du singe et a été signalée principalement dans les pays d’Afrique centrale et de l’Ouest. »

Hancock a déclaré: « Le système de traçage et d’isolement a été essentiellement conçu pour des épidémies très importantes mais très petites.

« En tant que secrétaire à la Santé, vous êtes constamment confronté à des épidémies. Je suis actuellement confronté à une épidémie de variole du singe et à des cas de tuberculose résistante aux médicaments. [tuberculosis].

« C’est absolument standard. »