À l’intérieur de Wapusk au Manitoba, le parc national que vous ne pouvez pas visiter

Il y a deux règles importantes à respecter lors d’un séjour chez Nester One : Verrouillez toujours les portes métalliques et ne sortez jamais sans un fusil de chasse.

La perspective d’une rencontre rapprochée avec un ours polaire suffit à vous inciter à respecter ces règles, si vous avez la chance de vous rendre à ce camp de recherche saisonnier situé dans un parc national qui ne reçoit qu’environ 225 visiteurs par an au total.

Nester One, un complexe clôturé de Parcs Canada pouvant accueillir environ 20 personnes, est la plus grande habitation humaine de toutes sortes dans le parc national Wapusk, une partie écologiquement et culturellement sensible du nord du Manitoba, le long de la côte de la baie d’Hudson.

Avec une superficie de 11 475 kilomètres carrés, Wapusk est le huitième plus grand parc national au Canada et le plus grand entièrement contenu dans une seule province. Le parc national du Mont-Riding, le plus connu et le plus facilement visité du Manitoba, mesure environ le quart de la superficie de Wapusk.

Bref, la grande majorité des Canadiens ne peuvent pas visiter Wapusk. Mais ce n’est pas le sujet.

Wapusk a été créé à l’origine pour protéger les aires de mise bas hivernale des ours polaires. Il comprend également des aires de mise bas en été pour les caribous et les loups des bois qui les suivent, d’immenses étendues de terres humides qui fournissent un habitat à la sauvagine et d’anciennes crêtes de plage surélevées qui ont servi de sentiers aux Dénés, aux Cris et aux Inuits pendant des millénaires.

Une vue aérienne de la toundra près de la limite ouest du parc national Wapusk. Le parc est principalement constitué de zones humides. (Bartley Kives/CBC)

L’emplacement éloigné du parc, la difficulté de parcourir son terrain et la menace posée par les conditions météorologiques volatiles, ainsi que par les ours polaires, signifient cependant que le plus grand parc national du Manitoba est également un parc que vous ne verrez probablement jamais de première main.

« C’est un véritable privilège de pouvoir venir à Wapusk, car très peu de gens ont des bottes sur le terrain. Une infime proportion survole en hélicoptère et prend quelques photos d’un ours ou d’un caribou, mais nous sommes quelques élus », a déclaré Ryan Brook, écologiste de la faune à l’Université de la Saskatchewan et l’un des plus grands experts mondiaux de la flore et de la faune de Wapusk.

« Nous avons la chance de sortir ici avec notre permis de recherche pour collecter des données, mais aussi simplement pour passer du temps sur ce terrain ici au camp Nester One. Ce sera ma 412ème nuit de sommeil dans ce camp et c’est ma deuxième maison, et c’est incroyable. »

Ryan Brook, à droite, écologiste de la faune à l’Université de la Saskatchewan, informe les étudiants sur la sécurité des ours. La règle principale à Wapusk : Aucune promenade dans la toundra sans l’accompagnement d’une personne autorisée et formée au maniement d’un fusil de chasse. (Bartley Kives/CBC)

Lorsque les touristes arrivent à Churchill, à environ 40 kilomètres à l’ouest de Wapusk, ils se rendent parfois au centre d’accueil de Parcs Canada et demandent quelle est la distance à parcourir jusqu’au parc ou s’ils peuvent rester au terrain de camping.

« Oh bon sang, on m’a demandé : ‘Où stockons-nous les ours ?’ C’est drôle », a déclaré Russell Turner, un scientifique des écosystèmes en quatrième année à Parcs Canada.

Cela se transforme en visages tristes et parfois confus lorsque ces touristes apprennent que Wapusk est interdit, pour des raisons de logistique et de sécurité.

« C’est très différent des parcs nationaux du sud. Vous ne pouvez pas entrer librement dans le parc par vous-même », a déclaré Turner. « Vous ne voulez pas camper dans la toundra et avoir un ours polaire dans votre camp, donc pas de terrains de camping. »

Russell Turner, scientifique des écosystèmes à Parcs Canada, recherche des ours polaires près de la côte de la baie d’Hudson, dans le parc national Wapusk. (Bartley Kives/CBC)

La seule infrastructure à Wapusk est un quatuor de camps de recherche. Nester One est le plus grand, créé à l’origine pour étudier les populations d’oies. Un camp plus petit à l’ouest appelé Nestor Two – des scientifiques américains ont choisi l’orthographe aberrante – n’a pas été utilisé depuis 2019. Au sud se trouvent des camps de recherche plus petits à Broad River et Owl River, qui coulent tous deux vers l’est à travers le parc jusqu’à la baie d’Hudson.

Les seules personnes autorisées à visiter ces stations de terrain sont le personnel de Parcs Canada, les scientifiques de terrain et leurs étudiants, ainsi que les aînés autochtones comme Lizette Denechezhe, une ranger canadienne qui a passé une semaine à Nester One plus tôt ce mois-ci pour fournir des connaissances traditionnelles et un soutien aux étudiants du Nord. Manitoba et une école secondaire à Baltimore.

« Mon peuple est ici depuis des milliers et des milliers d’années », a déclaré Denechezhe, membre de la Première nation dénésuline de Northlands à Dahlu T’ua, également connue sous le nom de Lac Brochet.

Le matin où Denechezhe devait partir, un caribou errait le long d’une crête de plage à seulement 50 mètres du camp. Elle a pris son arme d’épaule et a récolté l’ongulé, en offrant une partie de la viande à ses élèves et en ramenant la peau chez elle, dans sa communauté située loin à l’ouest.

« Le caribou était une bénédiction », a-t-elle déclaré, expliquant qu’elle ne poursuivait pas les animaux. « Ce caribou doit venir vers vous. Vous ne vous contentez pas d’y aller pour le chasser. Vous attendez simplement patiemment.

« Ensuite, quand il se rapproche de plus en plus de vous et que cet animal est très patient avec vous, alors vous prenez cette photo. »

Lizette Denechezhe, une garde forestière canadienne et aînée dénée de la Première Nation dénésuline de Northlands, a capturé un caribou lors de sa dernière matinée à la station de terrain Nester One dans le parc national Wapusk. «C’était une bénédiction», dit-elle. « Quand il se rapproche de plus en plus de vous et que cet animal est très patient avec vous, alors vous prenez cette photo. » (Bartley Kives/CBC)

Le seul autre endroit de Wapusk que les humains peuvent visiter permet également aux touristes de prendre une photo, quoique d’un genre différent. Wat’chee Lodge, qui opère depuis une ancienne base navale à l’extrémité ouest du parc, offre aux photographes animaliers la possibilité d’observer les ours polaires et leurs oursons pendant plusieurs semaines fin février et début mars.

Ce voyage peut coûter des dizaines de milliers de dollars aux photographes s’ils viennent d’un autre pays et achètent via une agence de voyage.

La station de terrain Nester One, conçue pour accueillir 20 scientifiques, étudiants et employés du parc, est la zone la plus développée du parc national Wapusk. Le complexe est entouré d’une clôture suffisamment haute pour empêcher les ours polaires d’entrer. Personne n’est autorisé à franchir les portes sans la protection d’un fusil de chasse. (Bartley Kives/CBC)

Si Parcs Canada décide un jour de permettre aux touristes de visiter le parc lui-même, le coût d’une visite sera pris en considération.

« C’est incroyablement cher. Nous sommes tous arrivés en hélicoptère et la facture en fin de compte s’élèvera à plus de 10 000 $ », a déclaré Brook, de l’Université de la Saskatchewan, en faisant référence à lui-même, à un collègue instructeur et à un groupe de 19 étudiants.

« Donc, vous ne vous souciez pas seulement de l’accès, mais aussi du privilège. Je détesterais que cela ne soit accessible qu’aux très riches. »

Les étudiants de Brook ont ​​visité le parc dans le cadre d’un cours d’été de deux semaines d’une valeur de 1 800 $ qui comprenait également des séjours à Churchill et dans ses environs.

Jocelyn Gorniak, une participante au cours, a déclaré qu’elle ne possédait pas les mots pour décrire l’expérience.

« C’est absolument incroyable. Je n’aurais jamais pensé que j’arriverais un jour ici. Chaque pas que vous faites est à couper le souffle », a-t-elle déclaré lors d’une promenade de 15 kilomètres dans le parc qui traversait certaines des anciennes crêtes de plage qui formaient autrefois le parc. côte de la baie d’Hudson.

Hanna Weflen, étudiante à l’Université de la Saskatchewan, pose pour son camarade de classe Jocelyn Gorniak lors d’une randonnée dans le parc national Wapusk. Les étudiants, les scientifiques et le personnel du parc sont parmi les seules personnes pouvant visiter l’intérieur du parc. (Bartley Kives/CBC)

La majeure partie du parc est constituée de zones humides, allant des tourbières détrempées patrouillées par des busards busards Saint-Martin aux grands étangs fréquentés par les cygnes siffleurs, les grues du Canada, les plongeons huards du Pacifique et les sternes arctiques.

Les crêtes de plage sont plus faciles à traverser. Dans le cadre d’un processus connu sous le nom de rebond isostatique – un effet de rebond consécutif au retrait des lourds glaciers il y a environ 7 000 ans – le parc national Wapusk s’élève à un rythme d’environ un mètre chaque siècle. Il est facile de trouver des fragments violets de coquilles de moules qui reposaient autrefois sous la surface de la baie.

Les crêtes de plage surélevées, qui s’étendent généralement du nord au sud à travers le parc, servent de voies de migration pour le troupeau de caribous du cap Churchill, qui compte entre 1 000 et 3 000 animaux.

Des monticules herbeux sur certaines crêtes trahissent l’emplacement des tanières du renard arctique. Des tas de terre plus grands suggèrent le travail des peuples autochtones, qui déplaçaient la terre sur les crêtes et utilisaient du chert pour créer des outils.

Les seuls signes modernes d’êtres humains que vous êtes susceptible de rencontrer dans le parc sont les restes de roquettes tirées depuis un champ de tir désormais inactif à l’est de Churchill.

Le parc est également le seul endroit au monde où les ours polaires, les grizzlis et les ours noirs interagissent.

Les restes d’une fusée tirée depuis le champ de tir Churchill, aujourd’hui disparu, reposent dans la toundra du parc national Wapusk. Les débris de fusées sont les seuls déchets dans le paysage par ailleurs vierge le long de la côte de la baie d’Hudson. (Bartley Kives/CBC) Les scientifiques grimpaient sur cette tour d’observation désaffectée près du cap Churchill, dans le parc national Wapusk, pour observer les ours polaires en contrebas. (Bartley Kives/CBC)

Tout cela présente un immense intérêt pour les touristes — si seulement il existait un moyen d’assurer leur sécurité et de préserver les trésors naturels et culturels du parc.

« L’accès à ce parc est une grande question, et ma réponse égoïste immédiate est ‘Laissez tout le monde dehors. Nous l’obtiendrons pour nous-mêmes.’ Mais bien sûr, ce n’est ni juste ni réaliste », a déclaré Brook.

« Je pense que l’accès à certains scientifiques et à certains visiteurs est approprié et peut se faire en toute sécurité. Nous l’avons prouvé au cours de nombreuses années où j’ai amené [student] groupes. Nous pouvons bien le faire à une échelle limitée, mais je pense que le fait de le laisser dans cette nature intacte vaut une somme d’argent infinie. »