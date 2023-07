LE 26e anniversaire de Men in Black, un film marquant de la fin des années 1990, est arrivé.

Sorti le 2 juillet 1997 et mettant en vedette Will Smith et Tommy Lee Jones, la comédie d’action de science-fiction a capturé l’imagination des fans et l’attention des théoriciens du complot OVNI.

Le 2 juillet marque le 26e anniversaire de Men in Black, avec Will Smith et Tommy Lee Jones Crédit : Alamy

La spéculation a entouré des rencontres présumées avec le soi-disant vrai MIB pendant des années Crédit : Getty

Des histoires des années 1950 affirment que le MIB est apparu immédiatement après que quelqu’un a été témoin d’un OVNI pour le faire taire et le menacer Crédit : Getty

Un documentaire de 2013 a affirmé que les MIB sont réels, mais sont plutôt utilisés pour répandre des mensonges sur les extraterrestres au public sans méfiance Crédit : Getty

Bien que chaque aspect de l’histoire du cinéma Men in Black soit une fiction, beaucoup croient encore aux soi-disant vrais Men in Black, connus comme des agents ténébreux qui suppriment les histoires de ceux qui prétendaient rencontrer des OVNIS et des extraterrestres.

En fait, plusieurs rencontres présumées et troublantes avec de mystérieuses personnalités gouvernementales à la fin des années 40, 50 et 60 auraient inspiré le classique bien-aimé.

Ceux qui prétendent avoir été visités par le MIB ont noté qu’ils arrivent toujours par paires de deux ou trois – ce n’est jamais un seul, selon Tout ce qui est intéressant.

Leur travail est prétendument de s’assurer que les témoins d’OVNI gardent le silence sur ce qu’ils ont vu et émettent soi-disant des menaces sévères.

Compte tenu de la nature et de l’immédiateté de leurs apparitions supposées, certains pensent que les soi-disant vrais MIB sont des extraterrestres déguisés.

Le livre de 1956 de l’auteur Gray Barker, They Knew Too Much About Flying Saucers, détaille le premier récit enregistré et présumé de l’apparition du MIB.

Ils sont censés être apparus devant un homme nommé Harold Dahl après une rencontre le 27 juin 1947, maintenant appelée l’incident OVNI de l’île Maury.

Dahl a affirmé qu’en rassemblant des bûches avec son fils sur l’île de Puget Sound, Washington, près de Seattle, il a vu des objets en forme de six beignets planer, qui ont ensuite laissé tomber des débris qui l’ont frappé.

Il a ensuite pris des photographies, qu’il a ensuite montrées à son superviseur, Fred Crisman, qui a également visité les lieux et a affirmé avoir été témoin de l’un des OVNIS.

Étrangement, le lendemain matin, Dahl a déclaré avoir reçu la visite du MIB, où un homme lui aurait déclaré: « Ce que j’ai dit est la preuve pour vous que j’en sais beaucoup plus sur votre expérience que vous ne voudrez le croire. .”

Bien que Dahl et Crisman aient admis plus tard qu’il s’agissait d’un canular, les rumeurs sur le MIB ne se sont pas arrêtées là.

Un homme nommé Albert Bender a créé un petit groupe en 1952 appelé le Bureau international des soucoupes volantes, qui a publié un magazine appelé Space Review, par Live Science.

Dans l’édition de 1953 du magazine, Bender a affirmé que le MIB l’avait approché, qu’il a décrit comme « trois hommes portant des costumes sombres ».

Ils ont demandé à Bender de cesser de publier des informations sur les ovnis.

Space Review a cessé ses opérations cette année-là et le Bureau international des soucoupes volantes a pris fin, laissant la spéculation parmi le public.

Certains pensent que Bender a créé l’incident comme un moyen mystérieux de mettre fin à la publication en raison de bénéfices insignifiants.

L’histoire de Bender a été présentée dans le livre de Barker, et le MIB a été décrit plus en détail comme « trois hommes en costume noir avec des expressions menaçantes sur le visage ».

« Trois hommes qui vous surprennent et vous font certaines demandes. Trois hommes qui savent que vous savez ce que sont vraiment les soucoupes ! »

Des années plus tard, en 1962, Bender a publié son propre livre, Flying Saucers, and the Three Men, et la description du MIB est devenue encore plus détaillée et intense.

« Ils flottaient à environ un pied du sol… Ils ressemblaient à des membres du clergé, mais portaient des chapeaux similaires au style Homburg », a écrit Bender.

« Les visages n’étaient pas clairement discernables, car les chapeaux les cachaient et les ombrageaient en partie… Les yeux des trois personnages se sont soudainement illuminés comme des ampoules de lampe de poche. »

« Ils semblaient brûler jusqu’à mon âme alors que les douleurs au-dessus de mes yeux devenaient presque insupportables », a-t-il poursuivi.

Avant la sortie du film, qui donnait au MIB une approche plus positive, légère et amusante, l’idée était que si une personne affirmait avoir eu une rencontre avec les soi-disant vrais hommes en noir, cela signifiait que leur histoire de rencontre d’OVNI était que bien plus valable.

Les Men in Black étaient du folklore et du mythe, c’est-à-dire jusqu’à ce que le documentaire de 2013 Mirage Men offre une autre perspective sur l’existence du MIB et sur qui ils pourraient être.

Les preuves révélées dans le documentaire offrent l’idée qu’au lieu que des extraterrestres et des ovnis soient parmi nous, le gouvernement des États-Unis persuadait le public de croire que nous avions pris contact, selon The Guardian.

Le documentaire est centré sur Richard Doty, un ancien officier des enquêtes spéciales de l’armée de l’air et présumé « homme en noir ».

Doty a déclaré qu’il s’était inséré dans les théoriciens du complot OVNI pour favoriser leur imagination sur certains tropes classiques, y compris la zone 51, les enlèvements et les petits hommes verts vus.

L’ancien employé du gouvernement a affirmé que lui et plusieurs collègues offraient des mensonges aux ufologues, et si quelqu’un s’approchait trop près de ce sur quoi les militaires travaillaient vraiment, c’était eux qui les auraient soi-disant alertés.

Autour de la guerre froide, si les mensonges des rencontres des États-Unis avec des extraterrestres se sont répandus en Union soviétique, c’était encore mieux, selon Doty.

Plus particulièrement, Mirage Men a apparemment démystifié le mystère OVNI entourant les mutilations de bétail dans les années 1970 au Nouveau-Mexique, qui avait un large éventail de rumeurs qui considéraient les extraterrestres comme la partie responsable.

La véritable raison alléguée pour laquelle les cas d’horreur se sont produits était due à une expérience militaire américaine de « fracturation nucléaire » souterraine.

Le documentaire a également affirmé que des hélicoptères militaires expérimentaux qui prétendaient voler en silence fixeraient des lumières clignotantes pour tromper le public américain.

Cependant, Mark Pilkington, auteur du livre Mirage Men, a noté que l’affirmation de l’homme n’est probablement pas toute la vérité sur la situation.

« Une partie de ce qu’il a dit était vraie, et je suis sûr que beaucoup ne l’étaient pas, ou étaient une version de la vérité », a-t-il déclaré à propos de Doty, selon The Guardian.

« Je n’ai aucun doute que Rick était au bas d’une échelle qui s’étend jusqu’à Washington. »

Il a ajouté: « On ne sait pas dans quelle mesure il suivait les ordres et dans quelle mesure il prenait les choses en main. »

Alors, les Men in Black existent-ils vraiment ?

Le diaporama Art Of Deception d’Edward Snowden divulgué par le GCHQ semble toujours impliquer qu’ils le pourraient.

Le titre complet de la présentation PowerPoint était The Art of Deception: Training for a New Generation of Online Covert Operations et comprenait ce que l’on appelait le Disruption Operational Playbook.

Des phrases dans la présentation gouvernementale divulguée semblaient dire « troquer le vrai pour le faux et vice versa » et « les gens prennent des décisions en tant que membres de groupes ».

Quoi qu’il en soit, de nombreuses questions demeurent.

Le MIB est-il réel et sème-t-il des mensonges selon lesquels les OVNIS et les extraterrestres existent vraiment pour semer la confusion et contrôler le public, ou pourrait-il s’agir d’une manipulation destinée à semer la confusion et à détourner l’attention de la possibilité que le contact ait déjà été établi ?

Pour plus de contenu connexe, consultez la couverture de The US Sun sur la façon dont les scientifiques ont soi-disant révélé la « vérité derrière l’OVNI de Vegas », mais certaines observations restent inexpliquées.

Le US Sun raconte également comment plusieurs témoins ont affirmé avoir vu des « avions à réaction militaires américains se battre avec un OVNI » au-dessus d’un lac.