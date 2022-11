À l’intérieur de Twitter alors que «l’exode massif» du personnel jette l’avenir de la plate-forme dans l’incertitude

New York

La mort est dans l’air sur Twitter.

Jeudi soir, sur la plateforme, où #RIPTwitter était la tendance mondiale, les utilisateurs ont écrit ce qu’ils craignaient d’être leurs derniers messages, offrant des adieux inquiets et énumérant les autres plateformes de médias sociaux (plus stables) où ils peuvent encore être trouvés.

Ils réagissaient aux terribles nouvelles émanant de l’intérieur de Twitter. Jeudi, des dizaines d’employés restants de la société de médias sociaux ont semblé rejeter l’ultimatum du propriétaire Elon Musk de travailler “extrêmement dur”, jetant la plate-forme de communication dans un désarroi total et soulevant de sérieuses questions sur sa survie.

La mort de Twitter aurait de lourdes conséquences, étant donné à quel point la plateforme fait partie intégrante des communications mondiales. La plateforme a souvent été comparée à une place publique numérique. Les dirigeants mondiaux utilisent Twitter pour communiquer, les journalistes utilisent Twitter pour recueillir des informations, les dissidents dans les pays répressifs utilisent Twitter pour s’organiser, les célébrités et les grandes marques utilisent Twitter pour faire des annonces importantes, et le public utilise souvent Twitter pour tout surveiller en temps réel.

Si la plate-forme devait disparaître ou devenir inutilisable en raison de problèmes d’instabilité, aucun espace ne la remplacerait immédiatement et les communications pourraient se fracturer sur plusieurs sites Web de médias sociaux, entraînant une perturbation sismique et un ralentissement du flux d’informations.

À l’intérieur du Slack de l’entreprise, une démission massive s’est effectivement produite après la date limite de 17 heures de Musk pour que les employés arrivent à une décision adoptée. Des centaines d’employés semblent avoir démissionné, acceptant l’offre de Musk de partir en échange de trois mois de licenciement.

Les employés ont inondé la chaîne “#social-watercooler” avec l’emoji salut, indiquant qu’ils avaient choisi de ne pas signer l’engagement de Musk. Une série d’événements similaires s’est déroulée sur la chaîne Slack plus tôt ce mois-ci alors que Musk éliminait environ 50 % des 7 500 employés de l’entreprise à l’époque.

Un ancien dirigeant de Twitter, qui a récemment quitté l’entreprise, a décrit la situation comme un “exode massif”. Interrogé sur la situation, l’ancien dirigeant a déclaré: «Elon découvre qu’il ne peut pas intimider les meilleurs talents. Ils ont beaucoup d’options et ne supporteront pas ses bouffonneries.

“Ils auront du mal à garder les lumières allumées”, a ajouté l’ancien dirigeant.

Cette évaluation a été universellement partagée par l’autre demi-douzaine d’employés actuels et anciens jeudi. C’était déjà assez grave après que Musk ait exécuté des licenciements massifs dans l’entreprise au début du mois. Si mauvais que Twitter a demandé à certaines des personnes qu’il avait licenciées de revenir quelques jours plus tard. L’état des lieux n’a fait que s’aggraver depuis lors.

En fait, la direction de Twitter était en mode panique quelques heures avant l’expiration de la date limite, ont déclaré des personnes proches du dossier, expliquant que les hauts dirigeants “se bousculaient” pour convaincre les talents de rester dans l’entreprise.

Musk lui-même a semblé enfin se rendre compte de la sombre situation, envoyant un e-mail à tout le personnel relaxant sa position de travail anti-distance auparavant sans compromis. “En ce qui concerne le travail à distance, tout ce qui est requis pour l’approbation est que votre responsable assume la responsabilité de s’assurer que vous apportez une excellente contribution”, a déclaré Musk dans l’e-mail.

Cela n’a pas semblé faire beaucoup de bien.

Deux employés qui avaient décidé de rejeter l’ultimatum de Musk jeudi ont clairement expliqué pourquoi ils le faisaient. “Je ne veux pas rester pour construire un produit qui est empoisonné de l’intérieur et de l’extérieur”, a déclaré l’un d’eux, ajoutant plus tard qu’il se sentait bien de prendre une décision “en accord avec ce que je défends”.

Un employé récemment licencié qui reste en contact avec d’anciens collègues a déclaré: “Les gens ne veulent pas sacrifier leur santé mentale et leur vie de famille pour rendre l’homme le plus riche du monde encore plus riche.”

Et Twitter a semblé saisir le gâchis sur ses mains jeudi soir, en envoyant un e-mail au personnel les informant qu’il a de nouveau fermé tous ses bureaux et suspendu l’accès aux badges des employés, vraisemblablement pour protéger ses systèmes et ses données.

Le service de communication déjà décimé de Twitter n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Mais Musk a fait un signe de tête à la situation dans un tweet.

« Comment fait-on une petite fortune dans les médias sociaux ? » Musc a demandé. “Commencez par un grand.”