À l’intérieur de tunnels cachés avec des salles souterraines qui détiennent un secret troublant

UN RÉSEAU de tunnels souterrains dissimulés avec un secret inquiétant est abandonné et envahi par les bois.

Caché au fond des bois du nord du Lincolnshire, dans le village de Stallingborough, se trouve un fascinant aperçu du passé.

Le site est l’un des six sites anti-aériens lourds de 5,25 pouces survivants connus à l’échelle nationale Crédit : Facebook

Après des décennies d’abandon, se trouvent ici les restes perdus de l’un des six sites anti-aériens lourds de 5,25 pouces connus à l’échelle nationale, offrant un aperçu fantastique de l’histoire de guerre de Grimsby.

L’ancienne batterie anti-aérienne lourde est devenue superflue il y a plus d’un demi-siècle, et bien qu’elle soit devenue quelque peu envahie par la végétation, elle est toujours clairement visible.

Ces batteries consistaient généralement en un emplacement pour les canons conçus pour cibler spécifiquement les avions et ce site est considéré comme l’un des sites d’armes à feu les plus rares, les plus avancés et les plus importants de la Seconde Guerre mondiale dans le pays.

L’explorateur urbain Lost Places & Forgotten Faces a visité le monument pour voir par lui-même ce rappel étrange du passé de guerre de Grimsby et a publié les photos sur sa page Facebook.

Le site est situé dans les bois près de Keelby Road à Sallingborough.

Il a été désaffecté vers 1955 et, comme le montrent les photos, il est très envahi par la végétation, sa structure en béton montrant des signes de détérioration importante.

Malgré son déclin, il donne toujours un aperçu saisissant et fascinant de l’histoire de la région en temps de guerre.

Le site a été désaffecté vers 1955 Crédit : Facebook

L’explorateur urbain Lost Places & Forgotten Faces a visité le monument Crédit : Facebook

Bien que le site soit visiblement envahi par la végétation, une grande partie de la structure est encore visible Crédit : Facebook

La batterie anti-aérienne aujourd’hui abandonnée a été construite en 1944 Crédit : Facebook