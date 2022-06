À l’intérieur de Trooping the Colour: une reine Elizabeth émouvante à un prince William nerveux et d’autres moments royaux

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Trooping the Colour, un spectacle étonnant de faste et d’apparat, est finalement revenu à Londres cette semaine pour la première fois depuis 2019.

Trooping the Colour a présenté plus de 1 400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens qui défilaient, avec des méga foules se rassemblant dans les rues de Londres pour cette édition spéciale du jubilé de platine. Et quelle journée ça a été. Malgré le temps, qui a plu et brillé à divers moments, ce fut une journée mémorable et cela montre vraiment ce qu’est la Grande-Bretagne dans le monde.

Trooping the Colour a commencé à 11 heures, heure locale, et commence au siège du monarque, Buckingham Palace.

La coutume de Trooping the Colour a été introduite en 1805. Cependant, en raison de la maladie du roi George III, elle a été suspendue de 1811 à 1820.

Maintenant, rencontrant Charlie de Hackney dans l’est de Londres qui se souvient avoir vu son premier grand événement royal en 1953, il était très ému aujourd’hui d’avoir remporté la bataille de COVID. « J’étais un petit garçon à l’époque, mais voir la reine aujourd’hui était très émouvant, elle a été avec nous tout au long de notre vie. Honnêtement, c’est très émouvant, « Vous ne pouvez pas être ému. »

Shelia et Jan ont fait le voyage depuis l’Australie où la reine est chef d’État. Ils ont campé à l’extérieur du centre commercial pendant trois nuits pour avoir une vue magnifique. « C’est l’histoire ici, et nous voulions en faire partie – elle est brillante et honnêtement, il n’y en aura jamais une autre comme elle, c’est sûr. »

Mais qu’en est-il du point de vue des autres membres de la famille royale, en particulier le prince William, qui héritera un jour de tout cela ? Jack Kemp, qui vit dans les terres rurales d’Écosse, a déclaré : « Il a fait un travail magnifique et était si majestueux – Cela vous rend fier de votre beau pays et je sais qu’il a reçu un énorme soutien aujourd’hui – émouvant et merveilleux », il ajoutée.

Le cortège a descendu The Mall, le long tronçon entre Buckingham Palace et Trafalgar Square via Admiralty Arch. Le défilé a marché jusqu’à Horse Guard’s Parade, le terrain de parade cérémoniel de St James’s Park, et retour.

Alors, qu’en est-il de la reine dont il s’agit vraiment? Elle était magnifique et portait sa broche Guards et la tenue bleue d’Angela Kelly portée dans son portrait officiel du jubilé de platine, qui a été publié hier après son arrivée directement du château de Windsor ce matin.

Cependant, les gens recherchaient les ex-royaux – le duc et la duchesse de Sussex – qui ont fait l’objet d’un tel débat depuis qu’ils ont pris leur retraite en tant que membres de la famille royale il y a deux ans. Meghan Markle s’est adressée à Savannah Phillips et Mia Tindall depuis un balcon à Horse Guards Parade dans une tentative apparente de calmer les enfants.

Aucun signe du prince Harry pour le moment, mais il a été conseillé que lui et Markle gardent un profil très bas ce week-end.

Alerté du fait que trois calèches sont parties du palais de Buckingham avec des membres de la famille royale dans le centre commercial ce matin, avec Camilla, la duchesse de Cornouailles aux côtés de Kate Middleton et de ses enfants dans la première calèche. La foule a adoré voir le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis qui adoraient tant saluer la foule que sa sœur aînée a dû le faire arrêter – le prince George est timide devant les caméras.

Il n’y avait aucun doute à quel point la duchesse de Cambridge avait l’air magnifique – l’équilibre royal et plein de confiance qu’elle a trouvé ces derniers mois, à commencer par cette superbe robe dorée à la première de Bond. Le nouveau look d’aujourd’hui était en fait une tenue recyclée qui a coûté 3 000 £ (environ 3 208 $) d’Alexander McQueen et est une robe blazer qu’elle a complétée avec un superbe look d’un chapeau Philip Tracey. Il y avait aussi un clin d’œil à une dame qui a vraiment façonné la monarchie aujourd’hui – la princesse Diana – en portant les boucles d’oreilles et le collier de sa défunte belle-mère.

Toujours aussi belle que jamais, la duchesse avait les cheveux attachés en un chignon tressé élégant et montrait sa beauté naturelle avec un maquillage simple et facile à reproduire, composé d’une légère couche de fond de teint à peine là avec la mémorisation de la tendance smokey brown eye et rouge à lèvres rose. Rayonnante tout en saluant la foule – Kate a reçu une énorme acclamation de la part de la foule assurant que la monarchie est entre de très bonnes mains pour l’avenir.

Ce sont vraiment les enfants de Cambridge qui ont ravi les foules tout en ayant l’air adultes, doux et innocents de joie en notant la gravité de l’événement. Ils ont incliné la tête lorsque l’hymne national a été joué à leur arrivée à Horse Guards Parade. Le prince George avait l’air pimpant et était vêtu d’un costume bleu marine, chemise blanche et cravate bleue pour l’occasion, très adulte en effet, et il le savait. Le prince Louis a opté pour un haut blanc et bleu marine de style marin et profite vraiment de tout le plaisir de l’événement.

Les cheveux de la princesse Charlotte étaient lâchés, habillés de deux fines nattes attachées par un ruban bleu, et elle portait une robe bleuet, mais on nous a dit qu’elle se coiffait elle-même, ou comme l’a dit un courtisan du palais avec un sourire « assisté par sa maman » – très sucré.

Kate ressemblait beaucoup à la fière épouse alors que le prince Charles, le prince William et la princesse Anne montaient à cheval lors de la traditionnelle procession en calèche qui quittait le palais de Buckingham avant Trooping the Colour, rayonnant de fierté envers son mari.

Le prince William avait l’air nerveux, mais assuré qu’il y avait un grand moment où sa tante la princesse Anne l’a rassuré juste avant que tout ne commence et s’il y a une personne que vous voulez à vos côtés lors d’un tel événement, c’est elle – le prince Charles avait également l’air très fier de son fils aîné sans aucun doute.

Enfin, il y a toujours des gens qui souhaitent gâcher un grand événement – ​​et pendant une fraction de seconde, des manifestants végétaliens se sont précipités dans le défilé, mais ont été rapidement expulsés par la police du Met tout en étant la seule personne à laquelle la foule était vraiment venue. voir n’était autre que la reine elle-même – 70 ans sur le trône, et ma bonne source me dit très émue devant les vastes foules adoratrices qui avaient rempli Londres par une si belle journée de printemps.

La reine a semblé vraiment étonnée du nombre de personnes venues lui souhaiter le meilleur et la fête ne fait que commencer.