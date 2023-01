À l’intérieur de toutes les prédictions les plus folles liées aux Simpsons pour 2023 – des guerres mondiales à un nouveau virus terrifiant

APRÈS plus de 30 ans à l’antenne, Les Simpsons a gagné sa réputation de prédire apparemment l’avenir.

Avec 2023 à l’horizon, un TikTok a compilé certaines des prédictions les plus folles faites par le dessin animé de longue date au cours de l’année à venir.

Les Simpsons ont acquis la réputation de “prédire” l’avenir 1 crédit

La série aurait prédit qu’une apocalypse zombie frapperait la Terre en 2023 1 crédit

D’une guerre supposée à un nouveau virus, voici certaines choses contre lesquelles les Simpsons nous ont apparemment mis en garde, cependant, toutes ces affirmations sont sans fondement.

Une vidéo partagée par l’utilisateur de TikTok @rantersc, également connu sous le nom de Claire, semblait prédire qu’un nouveau virus arriverait en 2023 avec “plusieurs guerres”.

La vidéo présentait une capture d’écran d’Homer Simpson se promenant avec une cloche et une pancarte indiquant : “La fin est proche”.

D’autres prédictions incluaient “l’inflation du monde entier” et “une femme présidente”.

Une chaîne Youtube, Top 5 Scary Videos, a partagé une vidéo avec un thème similaire sur les prédictions les plus effrayantes du programme pour 2023.

Une prédiction incluait des humains voyageant vers Mars.

“Écoutez, nous devrons éventuellement laisser cette planète derrière nous”, a déclaré Taylor Smith, l’animateur de la chaîne.

Dans le 16e épisode de la saison 27 de The Simpsons, intitulé The Marge-ian Chronicles, Marge et Lisa se portent volontaires pour être parmi les premiers humains à voyager et à vivre sur la planète rouge.

Exploration Inc, une entreprise privée, espère envoyer des gens sur la planète pour la coloniser d’ici 2026.

À la fin de l’épisode, la mère et la fille finissent par vivre sur Mars d’ici l’an 2050.

Dans notre monde, SpaceX, dirigé par le milliardaire Elon Musk, a pour objectif de se rendre sur Mars, spéculant dans le passé que les humains se rendraient maintenant sur la planète, mais ont repoussé leurs prédictions.

Musk a longtemps exprimé ses ambitions de colonisation de Mars.

“Si nous sommes capables de rendre la vie autonome sur Mars, nous aurons passé l’un des plus grands filtres. Cela nous prépare alors à devenir interstellaire”, a écrit Musk sur Twitter l’année dernière.

“La Terre a environ 4,5 milliards d’années, mais la vie n’est toujours pas multiplanétaire et le temps qu’il reste pour le devenir est extrêmement incertain”, a-t-il ajouté.

Une autre prédiction effrayante faite par la chaîne est la montée des zombies.

“Celui-ci est venu beaucoup plus que je ne le pensais car je cherchais les prédictions des Simpsons”, a déclaré Smith.

“Quelqu’un dans la chambre de l’écrivain croit fermement que c’est ainsi que la société va finir.”

Des attaques de zombies se sont produites dans plusieurs épisodes des Simpsons au fil des ans.

Dans un épisode, Days of Future Future, les zombies font partie de la société quotidienne alors que Lisa travaille dans une soupe populaire pour s’occuper des morts-vivants.

“Est-ce un aperçu d’un avenir sombre?” Smith a proposé.

Au lieu d’être traités comme la fin de la société, les zombies de l’épisode sont comparés aux humains de la classe inférieure par rapport aux vivants.

“J’espère que les Simpsons ne se termineront jamais si rien d’autre afin qu’ils puissent toujours être là pour prédire l’avenir”, a déclaré Smith.

Marge et Lisa Simpson se portent également volontaires pour se rendre sur Mars dans un autre épisode 1 crédit