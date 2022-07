À l’intérieur de The View, les querelles les plus méchantes de la star Whoopi Goldberg avec Oprah Winfrey, Rosie O’Donnell et plus

SON nom peut signifier « excitation » et « joie », mais beaucoup de gens n’ont pas ressenti de whoopee de Whoopi Goldberg.

Le comédien et star de cinéma, qui a rejoint le talk-show de jour en 2007, a ouvert la voie à des querelles en colère et amères avec des journalistes et des célébrités.

Getty

Rosie et Whoopi partagent un câlin maladroit lors de l’ouverture d’American Idiot à Broadway en 2010[/caption]

HARPO

Oprah et Whoopi se sont reconnectés en 2010[/caption]

Et tout peut être conforme au plan.

Selon un expert en langage corporel, les producteurs de The View utilisent une astuce subtile pour encourager les querelles entre Whoopi et les autres.

Patti Wood a spécifiquement souligné une bataille récente dans le talk-show de jour entre Whoopi et la co-animatrice invitée Tara Setmayer en parlant exclusivement au Sun de l’astuce secrète.

Wood a d’abord reconnu le volume élevé de cris de Whoopi alors qu’elle parlait avec Setmayer de la réforme des armes à feu.

“Whoopi a continué à crier à un niveau de volume encore plus élevé alors qu’elle parlait des balles du pistolet” éliminant “un enfant tout en utilisant des gestes larges, pointus et semblables à des armes, tels que des gestes de haut en bas vers Tara”, a déclaré Wood.

“Tara a été découpée en tranches et en dés et abattue tout au long de cette discussion.”

Mais Wood dit que ce qui se passe ensuite est intéressant à cause de l’endroit où Whoopi et Tara sont assis.

« Whoopi et Tara sont [placed in] ce qu’on appelle des sièges ‘oppositionnels’ éloignés les uns des autres de l’autre côté de la table d’une manière qui encourage leurs interactions de type bataille », a-t-elle déclaré.





“Battling” semble être ce que Whoopi aime le mieux, comme en témoignent ces querelles en cours.

WHOOPI VS. OPRAH WINFREY

Getty

Oprah et Whoopi ont un moment en 2009[/caption]

Whoopi a rencontré Oprah Winfrey en 1985, sur le tournage de l’adaptation à gros budget de Steven Spielberg de The Color Purple.

Le film a fait de Whoopi une star et lui a valu sa première nomination aux Oscars.

Mais pour des raisons inconnues, après le film, les deux se sont séparés – et sont restés ainsi.

Whoopi et Oprah ont passé des années sans même se parler.

C’était un secret de Polichinelle que les deux n’étaient pas en bons termes, mais la question était pourquoi ?

En 2010, les deux se sont finalement assis sur le canapé d’Oprah pour aborder le boeuf.

La reine du talk-show a admis qu’elle croyait que Whoopi “avait des problèmes avec elle” depuis le film, ce qui l’a amenée à se déconnecter de son ancienne co-star.

Oprah a poursuivi en révélant qu’elle rejetait souvent toute suggestion de faire équipe avec son ancienne amie.

«Je dirais: ‘Ne dérange pas Whoopi. Je ne pense pas qu’elle veuille avoir quoi que ce soit à voir avec moi », se souvient Oprah.

Lorsque les deux se sont finalement rencontrés après des années de séparation, ils ont réussi à purifier l’air.

Avec le recul, Whoopi a avoué à Oprah que si jamais elle avait un problème avec elle, elle le saurait.

« Je ne cache pas mes affaires. Vous savez, je ne joue pas à ça », a résumé Whoopi.

WHOOPI VS. ROSIE O’DONNELL

Getty

Rosie et Whoopi ont eu plusieurs smackdowns à la télévision en direct[/caption]

Rosie O’Donnell et Whoopi se sont affrontés sur The View à plusieurs reprises lors de la co-animation.

Lors d’un débat tendu, Whoopi a dit à Rosie : “Tu es une femme blanche qui me dit ce qui est raciste pour toi.”

“Vous n’avez pas besoin d’être noir pour savoir ce qu’est le racisme”, a rétorqué Rosie.

La star de Flintstones a ensuite parlé davantage de la tension entre les deux dans son livre.

“Certaines personnes diraient:” Qu’est-ce qui se passe avec Whoopi? Je me suis dit : ‘Tu regardes l’émission ? C’est à peu près juste là. Je n’ai aucun désir d’une querelle pubienne », a écrit Rosie.

« Whoopi Goldberg était aussi méchant que quiconque à la télévision avec moi, personnellement – ​​pendant que j’étais assis là.

“La pire expérience que j’aie jamais eue à la télévision en direct a été d’interagir avec elle.

“C’est une légende minoritaire, féministe, intelligente, drôle et révolutionnaire qui est noire en Amérique”, a-t-elle poursuivi.

“Je n’aurai jamais de respect pour Whoopi Goldberg. Mais ce fut une expérience douloureuse, personnellement et professionnellement.

WHOOPI VS. Bill Maher

© 2021 HBO

Temps réel avec Bill Maher[/caption]

Whoopi a eu une querelle de longue date avec l’animateur de télévision par câble franc Bill Maher.

Les deux se sont battus publiquement sur plusieurs sujets controversés, notamment l’hymne national noir et, plus récemment, les vaccins Covid.

Dans son émission-débat HBO, Real Time, Bill s’insurge régulièrement contre les mandats et les contrôles des vaccins – ce que Whoopi a contesté.

S’exprimant dans sa propre émission, Whoopi s’en est pris à Bill, arguant que s’il ne veut pas participer aux mandats COVID, porter des masques ou assurer la sécurité du public, il devrait simplement rester entièrement en dehors du débat.

“Je pense qu’il oublie que les personnes sont toujours à risque qui ne peuvent pas se faire vacciner – les petits enfants de moins de 5 ans ou les personnes ayant des problèmes de santé”, a-t-elle déclaré. « Comment oses-tu être aussi désinvolte, mec ?

WHOOPI VS. CARA DELEVINGNE

Getty

La co-animatrice de View a eu des mots durs pour la mannequin devenue actrice Cara Delevingne en 2015 après avoir donné une interview maladroite dans une autre émission.

Lors de la promotion de son film Paper Towns, Cara a été accusée d’être «fatiguée», «irritée» et «d’humeur» par les présentateurs lorsqu’elle a donné des réponses hostiles.

On lui a finalement dit de «faire une sieste» pendant qu’elle marmonnait «trop loin» lorsqu’elle a été expulsée des ondes.

Cependant, Whoopi n’a pas eu le temps de se plaindre de la jeune actrice.

“Sucer. Ce. Debout », a-t-elle déclaré sur The View.

“Ce n’est pas une actrice célèbre. C’est une débutante. Non chérie, je suis célèbre.

“Ce n’est pas facile, mais nous sommes privilégiés pour ce que nous faisons”, a-t-elle poursuivi.

«Nous sommes tellement chanceux. Si tu es censé faire ça, tu dois trouver un moyen de l’aspirer. Vous ne pouvez pas être merdique avec les gens – ils font aussi leur travail.

Lorsque d’autres co-animateurs ont défendu Cara et ont déclaré que c’était dû à une différence de génération, Whoopi a quand même riposté : “Il y a du professionnel et puis il y a du non professionnel.”

WHOOPI VS. DR. OZ

Concours de divertissement général de Disney

Le Dr Mehmet Oz s’embrasse avec Whoopi en 2010[/caption]

L’année dernière, le Dr Mehmet Oz a annoncé qu’il se présentait au Sénat américain en Pennsylvanie en tant que républicain.

Cette décision a déclenché Whoopi.

La star de cinéma a révélé sa déception et sa frustration lors d’un épisode du 1er décembre de The View, applaudissant le célèbre médecin après avoir soutenu que les écoles devraient rester entièrement ouvertes aux enfants pendant la pandémie, même si cela signifiait potentiellement une augmentation de 2 à 3% des décès .

“Ce n’est pas si vous aimez l’idée d’un mandat ou de vous faire vacciner, cela n’a rien à voir avec ça”, a lancé Whoopi.

“Les enfants qui retournent à l’école méritent d’être en sécurité et si vous, en tant que médecin et médecin, ne pouvez pas voir cela, alors vous n’êtes pas quelqu’un pour qui je veux voter, peu importe à quel point je vous aime!”

WHOOPI VS. Bella Thorne

Reportez-vous à la légende

Bella Thorne bouleversée émotionnellement après que Whoopi Goldberg l’ait critiquée[/caption]

L’actrice Bella Thorne a fondu en larmes en 2019 après que Whoopi l’ait critiquée pour avoir envoyé des photos nues à son petit ami rappeur.

L’ancienne enfant star de Disney a publié des photos d’elle seins nus sur les réseaux sociaux, disant aux fans qu’elle voulait “reprendre le pouvoir” après avoir été menacée par des pirates.

Mais Whoopi a fait valoir que la jeune femme de 21 ans aurait dû savoir que les pirates pourraient avoir accès aux photos nues qu’elle avait prises.

“Une fois que vous avez pris cette photo, elle va dans le cloud et elle est disponible pour tout pirate informatique qui en veut”, a déclaré Whoopi sur The View. “Et si vous ne savez pas qu’en 2019, c’est un problème. Je suis désolé, votre âge ne le fait pas – vous ne pouvez pas faire ça.

Bella, qui s’est fait connaître en jouant à CeCe Jones dans la série Shake It Up de Disney Channel, a déclaré qu’elle était “offensée” par la réponse de Whoopi.

Dans un post Instagram émouvant, elle a écrit : “Votre point de vue sur cette question est honnêtement horrible et j’espère que vous changerez d’avis car vous êtes dans une émission qui parle à de jeunes filles.”

Elle a également partagé une série de vidéos sur Instagram, dans lesquelles elle a pleuré en claquant la star de Ghost.

Bella a dit qu’elle était censée apparaître sur The View, mais a changé d’avis.

“Je ne veux plus vraiment aller dans ‘The View’ parce que je ne veux pas vraiment être battue par un groupe de femmes plus âgées pour mon corps et ma sexualité.”