À l’intérieur de Tesla : comment Elon Musk a poussé sa vision du pilote automatique

Une grande partie de cette promesse était centrée sur le pilote automatique, un système de fonctionnalités qui pouvait diriger, freiner et accélérer les véhicules électriques élégants de l’entreprise sur les autoroutes. À maintes reprises, M. Musk a déclaré que la conduite véritablement autonome était presque à portée de main – le jour où une Tesla pourrait conduire elle-même – et que la capacité serait transmise aux conducteurs par liaison radio dans les mises à jour logicielles.

Pour entendre plus d’histoires audio de publications comme le New York Times, télécharger Audm pour iPhone ou Android .

M. Musk et un avocat de premier plan de Tesla n’ont pas répondu à plusieurs demandes de commentaires par courrier électronique pour cet article pendant plusieurs semaines, y compris une liste détaillée de questions. Mais la société a toujours déclaré qu’il incombait aux conducteurs de rester vigilants et de prendre le contrôle de leur voiture en cas de dysfonctionnement du pilote automatique.

Des familles poursuivent Tesla pour des accidents mortels, et les clients de Tesla poursuivent l’entreprise pour avoir déformé Autopilot et un ensemble de services sœurs appelés Full Self Driving, ou FSD

Maintenant, ces questions sont au cœur d’une enquête de la National Highway Traffic Safety Administration après au moins 12 accidents dans lesquels des Teslas utilisant le pilote automatique ont percuté des camions de pompiers, des voitures de police et d’autres véhicules d’urgence, tuant une personne et en blessant 17 autres.

Pendant des années, M. Musk a déclaré que les voitures Tesla étaient sur le point de devenir totalement autonomes. « La nouvelle de base est que tous les véhicules Tesla quittant l’usine disposent de tout le matériel nécessaire pour une autonomie de niveau 5 » il a déclaré en 2016. La déclaration a surpris et inquiété certains travaillant sur le projet, car la Society of Automotive Engineers définit le niveau 5 comme une automatisation complète de la conduite.

Plus récemment, il a déclaré qu’un nouveau logiciel – faisant actuellement partie d’un test bêta par un nombre limité de propriétaires de Tesla qui ont acheté le package FSD – permettra aux voitures de se conduire aussi bien dans les rues de la ville que sur les autoroutes. Mais comme avec le pilote automatique, Documentation Tesla dit que les conducteurs doivent garder les mains sur le volant, prêts à prendre le contrôle de la voiture à tout moment.

Les régulateurs ont averti que Tesla et M. Musk ont ​​exagéré la sophistication du pilote automatique, encourageant certaines personnes à en abuser.

« Ce qui m’inquiète, c’est le langage utilisé pour décrire les capacités du véhicule », a déclaré Jennifer Homendy, présidente du National Transportation Safety Board, qui a enquêté sur les accidents impliquant le pilote automatique et critiqué la conception du système. « Ça peut être très dangereux. »

En outre, certains qui ont longtemps travaillé sur des véhicules autonomes pour d’autres entreprises – ainsi que sept anciens membres de l’équipe Autopilot – ont remis en question la pratique de Tesla de modifications constantes du pilote automatique et du FSD, poussées auprès des conducteurs via des mises à jour logicielles, affirmant que cela peut être dangereux parce que les acheteurs ne sont jamais tout à fait sûrs de ce que le système peut et ne peut pas faire.

Les choix de matériel ont également soulevé des questions de sécurité. Au sein de Tesla, certains ont plaidé pour l’association de caméras avec un radar et d’autres capteurs qui fonctionnaient mieux sous de fortes pluies et neige, un soleil éclatant et d’autres conditions difficiles. Pendant plusieurs années, Autopilot a intégré le radar, et pendant un certain temps Tesla a travaillé au développement de sa propre technologie radar. Mais trois personnes qui ont travaillé sur le projet ont déclaré que M. Musk avait répété à plusieurs reprises aux membres de l’équipe Autopilot que les humains ne pouvaient conduire qu’avec deux yeux et que cela signifiait que les voitures devraient pouvoir conduire avec des caméras seules.

Ils ont dit qu’il considérait cela comme un « retour aux principes premiers » – un terme que M. Musk et d’autres dans l’industrie technologique ont longtemps utilisé pour désigner le fait de balayer les pratiques standard et de repenser les problèmes à partir de zéro. En mai de cette année, M. Musk a déclaré sur Twitter que Tesla ne mettait plus de radar sur les nouvelles voitures. Il a déclaré que la société avait testé les implications pour la sécurité de la non-utilisation du radar, mais n’a fourni aucun détail.