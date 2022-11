À l’intérieur de Taylor Swift, Elvis, Chris Stapleton et d’autres stars du Hall of Fame : “L’Amérique jusqu’au cœur”

Taylor Swift, Martina McBride et Chris Stapleton ont de nouvelles expositions au Country Music Hall of Fame and Museum célébrant leurs carrières et leurs contributions à la musique country.

Le Country Music Hall of Fame a eu un large éventail d’expositions dans le passé mettant en vedette des artistes tels que Kacey Musgraves et Shania Twain, ainsi que des artistes de bluegrass Bob et Ingrid Fowler, Marty et Charmaine Lanham, Jim Bornstein et Red et Bird Lee Smith, qui a fondé le club de musique populaire, The Station Inn.

Fox News Digital a eu un aperçu des expositions actuelles du musée, notamment “Martina McBride : Le pouvoir de sa voix”, “Chris Stapleton : Depuis 1978” et l’exposition permanente “Sing Me Back Home : Folk Roots to the Present, ” ainsi que le Taylor Swift Education Center.

“L’histoire de Martina est si spéciale et reflète tellement la musique country. Comme vous pouvez le voir, elle a grandi au Kansas et a été élevée dans une famille de musiciens”, a déclaré Lisa Purcell, vice-présidente principale des affaires extérieures du Country Music Hall of Fame and Museum. , a déclaré à Fox News Digital. “À travers la vie et le temps, elle a eu la chance de venir à Nashville, d’entrer dans l’industrie de la musique, de rencontrer son mari et d’avoir cette vie et cette carrière incroyables.”

Elle et son mari, le producteur John McBride, ont eu une carrière réussie en faisant de la musique ensemble, Purcell disant “certainement John reconnaîtrait à quel point ses compétences vocales sont remarquables” et en travaillant ensemble, ils ont pu créer leur propre son.

Purcell a souligné de nombreux costumes de McBride, des courtepointes de son enfance au Kansas, des photos de mariage et d’autres souvenirs illustrant sa carrière réussie dans la musique country, en disant: “C’est beau de voir cette carrière, les costumes, tous les succès, mais aussi un tel message fortifiant. »

“Au-delà du son et de sa voix remarquable, il y a certains des sujets qu’elle aborde qui ont été si stimulants pour les femmes, comme” A Fiery Declaration of Independence “, de” Independence Day “,” This One’s For the Girls “, tant de chansons qui élèvent non seulement des voix, mais élèvent également une plate-forme et perpétuent la tradition pour laquelle Loretta Lynn était vraiment célèbre, à savoir l’autonomisation des femmes”, a déclaré Purcell.

Un autre élément du Hall of Fame and Museum, le Taylor Swift Education Center, abrite non seulement des souvenirs de Swift, mais fonctionne également comme un espace pour éduquer les enfants dans les arts. Swift, qui fait actuellement la une des journaux sur le fiasco Ticketmaster de sa tournée “Eras”, a visité le centre en 2014.

Lorsque le musée s’est agrandi en 2014, ils se sont réengagés à redonner et, avec l’aide de Swift, ils ont pu créer le centre éducatif à deux étages, qui aide de nombreux enfants d’âge scolaire.

“Le Country Music Hall of Fame and Museum propose plus d’un millier de programmes éducatifs chaque année. L’un des programmes de base, probablement notre produit phare, s’appelle “Words and Music”, qui enseigne aux étudiants comment écrire les paroles d’une chanson originale, dans un façon qui ne peut se produire qu’à Nashville”, a expliqué Purcell. “Nous jumelons chaque classe avec l’auteur-compositeur professionnel pour associer les paroles à la musique, afin qu’ils aient terminé les chansons. Cela ne peut se produire qu’à Nashville, dans le Tennessee, et au cours d’une année moyenne, nous écrivons environ 10 000 chansons avec des enfants.”

Le centre d’éducation est rempli d’artefacts de divers albums de versions de Taylor, y compris la machine à écrire utilisée dans le court métrage “All Too Well”, la guitare qu’elle a utilisée lorsqu’elle a interprété “All Too Well” sur “Saturday Night Live” et la guitare et chemise Swift portait sur la couverture de “Fearless (Taylor’s Version)”.

Les expositions ne sont pas seulement remplies de souvenirs importants de la carrière des artistes, mais aussi des histoires derrière les artefacts expliquant leur signification, des artefacts tels que la tenue que Stapleton portait sur la couverture de son premier album “Traveler” et la machine à écrire utilisée par sa femme Morgane Stapleton pour écrire la pochette de l’album “Starting Over”.

“Il est probablement important pour moi d’attirer l’attention sur la tenue qu’il portait sur la couverture du disque ‘Traveler'”, a déclaré Purcell. “Super veste Pendleton, un gilet personnalisé conçu par Manuel et une chemise en jean. Ce road trip qui a déclenché la chanson titre de l’album était littéralement un road trip. Lui et sa femme Morgane ont acheté une voiture en Arizona après le décès de son père et ont pris cette voyage épique à travers les États-Unis de retour à la maison, écrivant la chanson titre “Traveler” le long du chemin.”

Dans l’exposition, les fans pourront voir le début de la carrière de Stapleton, ayant déménagé à Nashville et réalisant sa passion pour la musique, s’inspirant d’artistes de Waylon Jennings à Dr. Dre. Il présente ses débuts en tant que chanteur de fond et auteur-compositeur recherché jusqu’à la sortie de son premier album et de son duo avec Justin Timberlake en 2015 aux CMA Awards.

“Avec cela, il a été non seulement nominé comme nouvel artiste de l’année, mais aussi chanteur masculin et disque de l’année pour ‘Traveler’, et tous les trois, il a gagné. Depuis ce temps, la voix, la performance, le talent artistique et le l’art et le son, parle de lui-même », a déclaré Purcell. “Alors que nous avançons sur cette voie, vous voyez la carrière et la vie du temps du” voyageur “changer de manière très dynamique de tous ces prix et reconnaissances, y compris huit Grammys, jusqu’à des tournées mondiales, des duos avec tout le monde, de Pink à Elton John. “

Purcell a fait remarquer que l’exposition de Stapleton “présente le caractère remarquable de la musique country et tout ce que représente la musique country” puisque son son bluegrass s’inspire de tant de genres différents. Elle dit que les auditeurs peuvent “entendre l’âme et le blues” avec “le pays” et que “c’est juste l’Amérique dans son cœur”.

L’un des artefacts les plus populaires du musée est la Cadillac en or massif d’Elvis Presley, trouvée dans l’exposition “Sing Me Back Home: Folk Roots to the Present”. La voiture a été personnalisée pour Elvis en partenariat avec Barris Kustom City à North Hollywood, en Californie, célèbre pour la fabrication de voitures emblématiques comme la Batmobile.

“Nous sommes vraiment habitués à voir la couleur opalescente de Cadillac, et Elvis, avec l’aide de Barris Kustom City, l’a peut-être découvert en premier. Il l’a réalisé avec 40 couches de diamants écrasés et de peaux de poisson. Les détails en or que vous voyez sont en or . Si vous regardez le plafond de la voiture, vous remarquerez des disques d’or”, a déclaré Purcell. “Il y a un téléphone qui appelle du siège avant au siège arrière, il y a un réfrigérateur, une buvette, une machine à cirer les chaussures, un tourne-disque, c’est le trajet parfait pour revenir de Graceland à Memphis à Nashville, Tennessee pour enregistrer.”

La dernière section du Hall of Fame and Museum est le Hall of Fame lui-même, où plus de 145 personnalités influentes de la musique country sont honorées, y compris des musiciens “auteurs-compositeurs, producteurs, professionnels, professionnels de la radio, comédiens et bien plus encore”. Purcell a expliqué ce qui est si spécial dans la rotonde du Temple de la renommée, c’est que tout le monde est égal.

“Bien que les gens entrent au Temple de la renommée à travers différents domaines de la musique, ils sont tous honorés de la même manière dans ce Temple de la renommée. Les détails architecturaux et le style ajoutent vraiment beaucoup à cela”, a déclaré Purcell. “Il y a des portées musicales sur le mur, donc les gens sont pendus sans ordre et en peu de temps parce que tout le monde est égal ici, et ils peuvent bouger.”