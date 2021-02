À l’intérieur de Sophie Turner et Priyanka Chopra’s Sisterly Bond

« C’est une sensation formidable, » Nick aussi Raconté ET. « C’est un peu le rêve où, aussi proches que nous sommes en tant que frères, nos femmes et notre fiancée sont aussi connectées. »

« Ces femmes incroyables l’ont si bien géré et ont été le meilleur système de soutien pour chacun de nous, individuellement et en groupe », a-t-il ajouté. « Partager cela avec eux est une chose vraiment incroyable. »

En 2019, Sophie et Priyanka ont eu leur propre dîner en janvier et l’ont mis en place avec Danielle en mars sur le tournage londonien de la vidéo des Jonas Brothers pour «Sucker», avec les trois «JSisters».

« Nous parlions de filles vidéo et de qui devrait être dans la vidéo et tout », Priyanka partagé sur La vue, « et les garçons ont regardé autour de la table et nous ont regardés, et nous nous sommes regardés et nous nous sommes dit: » Oh ouais. Cela a du sens … regardez avec qui nous sommes mariés! « »

Et bien sûr, ils ont tous passé les dernières heures de Turner en tant que femme célibataire aux Billboard Music Awards avant de se précipiter à la chapelle pour ce qui s’est avéré être la nuit de noces de l’actrice. Bien que la liste des invités ait été réduite au minimum, Diplo avait vraisemblablement reçu le feu vert pour partager le moment avec ses 5,2 millions d’abonnés sur Instagram Live.