À l’intérieur de Sick Kids : un service d’urgence surchargé se prépare à une nouvelle vague

Un bébé hurle au loin alors qu’un agent de sécurité surveille la salle d’attente du service d’urgence du Hospital for Sick Children de Toronto.

Des parents câlinent leurs enfants malades pendant que d’autres bercent leurs petits dans des poussettes. Un tout-petit est assis sur un lit en train de sucer une sucette tandis que des tubes sous son nez l’aident à respirer.

Tout le monde est épuisé.

L’attente pour être vu cet après-midi récent est d’environ trois heures – bien plus courte qu’il y a quelques semaines à peine, lorsque le plus grand hôpital pédiatrique du pays a vu une augmentation sans précédent du nombre d’enfants souffrant de maladies respiratoires.

À ce moment-là, les attentes avaient grimpé en flèche, la colère des parents frustrés s’était enflammée et l’hôpital a dû embaucher un agent de sécurité pour la première fois pour protéger le personnel. Le service des urgences est maintenant revenu à des volumes typiques pour cette période de l’année – environ 240 enfants par jour – après avoir pris plusieurs mesures pour atténuer la pression.

Le personnel se prépare maintenant à ce qu’une autre vague frappe au pire moment : la saison des fêtes toujours occupée. Et ils sont déjà inquiets.

« On me crie souvent dessus », dit le Dr Sasha Litwin, qui vient de terminer un quart de travail.

“J’essaie de dire aux gens : ‘Je pense que c’est terrible aussi, vous ne devriez pas attendre 16 heures, mais il n’y a qu’un seul de moi et je ne peux vraiment voir qu’une personne à la fois.'”

Un enfant a récemment passé 36 heures dans la salle d’attente, dit Litwin.

“C’était vraiment horrible”, dit-elle. “Mais nous travaillons aussi dur que possible, en faisant tout ce que nous pouvons avec les ressources dont nous disposons.”

La Presse canadienne a récemment passé des heures à l’intérieur de SickKids pour mieux comprendre les immenses défis auxquels sont confrontés les hôpitaux pédiatriques et la manière dont ils les relèvent.

Ce jour-là, à 15 h 40, le service des urgences est dans une accalmie.

Un écran à l’entrée indique que le temps d’attente le plus long est de près de trois heures avec 31 patients encore à voir. Le service a vu 66 patients à ce jour. Trente minutes plus tard, le temps d’attente passe à 3,5 heures. Le service est bondé le soir et terminera probablement la journée après avoir vu plus de 200 patients.

Le Dr Jason Fischer, chef de division de la médecine d’urgence, affirme que le rythme légèrement plus lent récemment a aidé le personnel à se regrouper.

“Ces deux semaines ont été un bon répit pour que les gens reprennent leur souffle”, dit-il.

Le personnel a commencé à s’inquiéter plus tôt cette année d’un hiver difficile après avoir vu des hôpitaux australiens lutter contre des maladies respiratoires pendant leur saison typique de rhume et de grippe.

En septembre, SickKids a remarqué une augmentation des maladies respiratoires.

En octobre, il a commencé à voir des volumes habituellement rencontrés le lendemain de Noël – généralement le jour le plus chargé de l’hôpital chaque année, où environ 320 patients sont traités puisque la plupart des cliniques familiales et sans rendez-vous sont fermées.

“Nous ne nous attendons pas à ces chiffres un mercredi d’octobre”, déclare Fischer. “Le Boxing Day est un jour, pas six semaines.”

Il se souvient d’une nuit où 75 enfants étaient dans la salle d’attente.

“Tous les enfants se ressemblaient, tous avaient moins de quatre ans, ils avaient tous de la fièvre et tous avaient une fréquence cardiaque élevée”, explique Fischer. “Mais il y a de fortes chances que certains de ces enfants aient quelque chose de plus sinistre et c’était une réelle préoccupation pour nous.”

Le nombre de patients est devenu si élevé que l’hôpital a construit une nouvelle salle d’attente pour le service dans la cafétéria, où plus de 60 familles supplémentaires pouvaient attendre et même recevoir un traitement si nécessaire. Le plexiglas sépare les patients des convives.

Une pénurie nationale d’acétaminophène et d’ibuprofène pour enfants a aggravé le problème. Les familles se sont rendues au service des urgences pour obtenir des médicaments pour traiter la fièvre des enfants qui, autrement, n’auraient pas eu besoin d’aller à l’hôpital, dit Fischer.

La dotation en personnel était également un «véritable défi», dit Fischer. Un nombre important d’infirmières sont parties pendant la pandémie tandis que d’autres sont tombées malades à mesure que les virus respiratoires circulaient.

« Nous appelions continuellement des renforts », dit-il. “Il y avait un risque élevé d’épuisement professionnel et il y avait une réelle inquiétude concernant le bien-être et la rétention de notre personnel.”

Le service des urgences a des lits pour environ 39 patients, dit Fischer, bien que cela le pousse. Les patients débordent souvent sur les lits de la clinique orthopédique voisine vers 16 h la plupart des jours. Le département est financé et doté en personnel pour voir 65 000 patients par an, mais est sur la bonne voie pour voir plus de 90 000 enfants cette année, soit environ 8 000 patients de plus qu’il n’en a jamais vu auparavant.

L’hôpital a essayé plusieurs choses pour atténuer la pression intense sur le service des urgences.

SickKids a encouragé l’utilisation de son programme de soins d’urgence virtuels, qui est passé d’environ 40 patients par jour à plus de 200 en octobre et novembre.

Il a également détourné certains patients en utilisant un outil de dépistage numérique lancé sur les téléphones avec un code QR. Si les enfants n’avaient pas besoin de soins urgents, ils étaient détournés par un rendez-vous pour les soins primaires à la clinique pédiatrique d’accès rapide de l’hôpital.

SickKids a également publié sur son site Web des instructions sur l’utilisation de l’acétaminophène et de l’ibuprofène pour adultes chez les enfants, tandis que le personnel de l’hôpital a donné aux parents des instructions pratiques sur la façon de couper, d’écraser et de mélanger les comprimés avec de la compote de pommes ou du yogourt.

Le service, comme l’unité de soins intensifs, a également bénéficié de la difficile décision de l’hôpital d’annuler certaines chirurgies, ce qui a libéré quatre infirmières des unités de chirurgie qui ont été redéployées.

L’hôpital essaie de nouveaux rôles comme un « accueil » qui aide à communiquer avec les familles et à gérer le flux des patients. Des techniciens en médecine d’urgence sont également formés pour prélever du sang afin d’alléger davantage la pression sur les infirmières, dit Fischer.

Le personnel dispose également d’applications sur leurs téléphones qui envoient des alertes lorsque le flux de patients ralentit dans une zone afin que les ressources puissent être ajustées.

Toutes les étapes ont contribué à améliorer la situation, mais Fischer s’inquiète pour les mois à venir.

« Nous ne pouvons pas continuer ainsi à long terme », dit-il. “Nous étions vraiment poussés au bord du gouffre et nous avions du mal à nous assurer que chaque patient était en sécurité.”

Les tests internes de SickKids montrent qu’une souche de grippe A percutante est en nette augmentation tandis que le virus respiratoire syncytial, ou VRS, diminue. L’hôpital pense que la flambée des maladies respiratoires pourrait durer jusqu’en mars.

Toute la situation a entraîné une baisse notable du moral du personnel, explique Elise Gabriele, une assistante médicale qui est à l’hôpital depuis quatre ans et fait souvent des évaluations initiales pour les patients.

Cela revient à de longs délais d’attente et à des parents frustrés, dit-elle.

« Cela rend la communication plus difficile », dit Gabriele.

« Essayer de passer du temps à aider à désamorcer cette frustration tout en essayant de fournir les meilleurs soins possibles a rendu le travail un peu plus difficile. Nous ne sommes pas non plus satisfaits des temps d’attente.

Le public peut aider, disent les travailleurs de la santé.

“Si vous êtes en mesure d’obtenir votre rappel COVID et votre vaccin contre la grippe, je le recommanderais chaleureusement”, déclare Litwin, le médecin du service des urgences. “Cela fera une grande différence.”

Maintenant, l’hôpital attend, en espérant que la prochaine vague ne soit pas aussi écrasante que la première.

—Liam Casey, La Presse Canadienne

