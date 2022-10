À l’intérieur de Séoul, la bousculade d’Halloween a fait 153 morts alors que 100 000 fêtards se sont enfoncés dans une ruelle de seulement 12 pieds de large

Un béguin MORTEL a tué au moins 153 personnes alors que des dizaines de milliers de fans d’Halloween tentaient de pousser dans une ruelle étroite de seulement 12 pieds de large.

Le chaos a éclaté dans les rues de Séoul, en Corée du Sud, samedi soir alors que plus de 100 000 personnes se sont précipitées dans le quartier populaire des fêtes d’Itaewon.

Des images effrayantes montrent la zone remplie de fêtards à peine capables de bouger quelques instants avant la bousculade.

Des adolescents et de jeunes adultes enthousiastes avaient afflué dans la capitale pour profiter des premières célébrations d’Halloween sans restriction en trois ans depuis la levée de la réglementation Covid.

Mais au lieu de cela, ils se sont retrouvés pris dans une bousculade terrifiante alors que les festivités avaient attiré un nombre dangereux de personnes.

Selon des témoins, la foule est devenue de plus en plus « indisciplinée et agitée » au fil de la soirée.

Peu avant 22 h 20, la situation est devenue incontrôlable lorsqu’une bousculade a éclaté alors que les gens continuaient à se faufiler dans l’allée étroite et en pente après qu’elle était déjà bondée de monde.

Au fur et à mesure que les gens poussaient et bousculaient, ceux qui se trouvaient en haut du sentier de 147 pieds de long tombaient, envoyant les gens en dessous d’eux renverser les autres.

Des fêtards paniqués ont tenté de se frayer un chemin hors de la cohue alors que les gens étaient piégés et luttaient pour respirer avant de faire un arrêt cardiaque.

Des images horribles partagées sur les réseaux sociaux ont montré que certaines personnes tentaient d’escalader les côtés des bâtiments pour échapper à la pression croissante, tandis que d’autres criaient désespérément à l’aide.

Un témoin a décrit le nombre de corps empilés comme ressemblant à une “tombe”.

Les responsables pensent que l’immense foule a peut-être commencé à avancer dans la ruelle qui se connecte à une rue remplie de clubs et de bars après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles une célébrité locale se trouvait à proximité.

Malgré l’horreur qui se déroulait à seulement 320 pieds de la caserne de pompiers la plus proche, les secouristes ont dû se battre pour atteindre les victimes en raison des embouteillages et de la surpopulation.

Des vidéos partagées en ligne montraient un tas de corps coincés entre des bâtiments, certains au fond semblant inconscients, tandis que d’autres ont contacté des médecins qui se sont débattus pour les libérer de l’écrasement.

Des sauveteurs ont été filmés essayant de tirer des personnes piégées sous des cadavres alors que des hôpitaux de campagne étaient lancés pour faire face à des centaines de victimes.

Des survivants ont également été vus éparpillés sur le trottoir enveloppés dans des couvertures en aluminium pour rester au chaud après l’écrasement.

La police a déclaré que des dizaines de personnes recevaient une RCR dans la rue tandis que de nombreux autres étaient emmenés dans des hôpitaux voisins.

Tragiquement, au moins 153 personnes – pour la plupart des adolescents et des personnes dans la vingtaine – ont été déclarées mortes et 82 autres ont été blessées, dont 19 gravement.

Les autorités ont déclaré que les décès comprenaient 22 étrangers de Chine, d’Iran, de Russie, de France, des États-Unis, d’Australie, d’Ouzbékistan, du Vietnam, du Kazakhstan, d’Autriche, du Sri Lanka, de Thaïlande et de Norvège.

Des familles stressées ont désespérément téléphoné aux autorités pour obtenir des mises à jour alors que des centaines déposaient des rapports de personnes disparues.

Un père a reçu un appel déchirant des autorités à 1h du matin, disant que sa fille dans la vingtaine avait été tuée.

Il a déclaré à Reuters: “Cette nouvelle est venue comme un éclair du ciel bleu.”

À midi, le ministère de l’Intérieur Lee Sang-min a déclaré qu’au moins 90% des victimes avaient été identifiées, avec des retards affectant certains ressortissants étrangers et adolescents qui n’avaient pas encore de carte d’identité.

“UNE TRAGÉDIE ET ​​UN DÉSASTRE”

Des images déchirantes des conséquences montrent des costumes et des effets personnels couverts de taches de sang laissées dans la rue étroite.

Mais 24 heures avant, il y avait déjà des signes avant-coureurs que les festivités attiraient un nombre dangereux de personnes.

Les victimes et leurs proches avaient mis en doute un manque apparent de contrôle des foules.

Park Jung-hoon, 21 ans, a déclaré à Reuters depuis la scène: “Vous verriez de grandes foules à Noël et des feux d’artifice, mais c’était plusieurs fois plus grand que tout cela.”

Avec l’apaisement de la pandémie de Covid, les couvre-feux des bars et restaurants et la limite de dix personnes pour les rassemblements privés ont été levés en avril. Un mandat de masque extérieur a été abandonné en mai.

Le professeur Lee Young-ju du Département des incendies et des catastrophes de l’Université de Séoul a déclaré que la catastrophe aurait pu être “prévenue ou maîtrisée”.

Il a déclaré au diffuseur YTN: “Les événements de district organisés par les gouvernements locaux ou les institutions doivent avoir des plans et des mesures de sécurité si plus de 1 000 personnes devraient y participer.

“Mais il s’agissait d’un événement de quartier sans organisateur spécifique, dépourvu de la fonction de contrôle de la sécurité.

“C’était une catastrophe qui aurait pu être contrôlée ou évitée.

“Mais cela n’a pas été pris en charge, personne n’en prenant la responsabilité en premier lieu.”

À la suite de l’incident, les sociétés sud-coréennes de technologie et de jeux mobiles, dont Kakao et NCSOFT, ont retiré leurs promotions d’Halloween.

Pendant ce temps, le parc d’attractions Everland a annulé les événements sur le thème d’Halloween.

De nombreux gouvernements et organisations régionaux ont supprimé ou réduit les festivals et autres célébrations.

Les parents et amis dévastés des victimes ont laissé des hommages floraux sur les lieux.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré dimanche une période de deuil national, qualifiant la cohue de “vraiment tragique”.

Il a déclaré: “Une tragédie et une catastrophe qui n’auraient pas dû se produire ont eu lieu au cœur de Séoul la nuit dernière.”

