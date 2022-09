À l’intérieur de salles de classe à l’épreuve des bombes dans des bunkers souterrains alors que des écoliers ukrainiens rentrent pour un nouveau trimestre

Les enfants ukrainiens apprennent dans des salles de classe à l’épreuve des bombes dans des bunkers souterrains alors qu’ils retournent à l’école pour le nouveau trimestre.

Les écoles ukrainiennes ont accueilli les élèves dans des bunkers équipés de bureaux, de jouets, de couvertures et de trousses de premiers soins alors que les forces russes continuent de pilonner le pays déchiré par la guerre.

Les écoles ont réaccueilli les élèves dans des bunkers équipés de bureaux, de jouets et de couvertures

Volodymyr Zelensky est assis avec des écoliers à Irpen, en Ukraine

Des bureaux colorés remplissent un bunker souterrain dans la région de Poltava

Des bureaux et des chaises se tiennent dans un couloir dans un bunker d'une école de la région de Poltava

Six millions d’enfants ukrainiens sont retournés à l’école jeudi, les parents étant invités à choisir entre l’enseignement à distance ou en personne.

Et seules les écoles qui ne sont pas régulièrement menacées de bombardement par les troupes de Poutine rouvriront.

Là où les écoles peuvent ouvrir leurs portes, les enseignants ont transformé les sous-sols en abris anti-bombes et ont été formés sur ce qu’il faut faire en cas d’attaque.

Les enfants qui viennent en classe doivent également apporter un sac d’urgence avec des vêtements de rechange.

Partageant des images sombres des nouvelles salles de classe souterraines, Dmytro Lunin, le gouverneur de la région de Poltava, dans le centre de l’Ukraine, a déclaré que la sécurité des élèves restait leur priorité absolue.

“Poltava est prête pour la rentrée scolaire dans différents formats. Les parents choisissent la forme d’enseignement”, a-t-il déclaré.

« Notre priorité reste inchangée : la sécurité. Grâce aux défenseurs ukrainiens, les enfants de la région de Poltava peuvent étudier en ligne et hors ligne.

Lunin a déclaré que le processus de protection contre les bombes dans les écoles de la région bat son plein.

“Il y a 533 écoles dans la région – 160 d’entre elles sont prêtes et environ 130 autres en cours de préparation”, a-t-il déclaré.

“Le district et les communautés font tout en ce moment pour s’assurer que les écoles disposent du bon abri.

“La sécurité des enfants passe avant tout.”

Le président Volodymyr Zelensky s’est rendu jeudi dans une école endommagée en mars par les Russes et qui accueillera désormais 1 300 élèves.

Il a inspecté le sous-sol de l’école – qui a été “mis en place pour abriter les élèves lors des raids aériens”.

“Nous travaillons pour que chaque établissement d’enseignement ukrainien endommagé par la guerre reprenne ses activités, que nos enfants soient en sécurité et que rien ne les empêche d’acquérir des connaissances”, a-t-il déclaré.

Cela survient après que des élèves et des enseignants de Borodianka, une ville située juste au nord de Kyiv, sont retournés à leur école cette semaine pour découvrir qu’elle avait été saccagée par des soldats russes.

Les enseignants ont découvert que les soldats avaient utilisé les salles de classe comme toilettes, laissé des ordures partout et détruit des tableaux blancs, du matériel d’éducation physique, des téléviseurs et des ordinateurs, rapporte The Guardian.

Ils ont également enduit les murs de graffitis anti-ukrainiens et pro-russes et creusé des tranchées derrière l’école.

Presque toutes les fenêtres de l’école ont été recouvertes de feuilles de plastique après avoir été soufflées par des tirs de missiles.

Inna Romaniuk, la directrice, a déclaré que l’école était en train d’être réparée et qu’ils espéraient rouvrir l’année prochaine.

Le procureur général d’Ukraine a déclaré que 2 300 écoles et collèges avaient été touchés par les Russes depuis le début de la guerre en février, dont 286 détruits.

Et des centaines de milliers d’enfants vivent sous domination russe dans l’est et le sud de l’Ukraine, où Moscou tente d’imposer un nouveau programme scolaire russe.

Les enseignants qui refusent de coopérer s’exposent à des sanctions sévères, notamment des enlèvements et des actes de torture, selon des responsables ukrainiens.

Des chaises et des jouets se tiennent dans un bunker d'un jardin d'enfants dans la région de Poltava en Ukraine