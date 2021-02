À l’intérieur de RHONJ met en vedette le magnifique manoir de 1 M $ de Melissa et Joe Gorga au bord de l’eau de Jersey Shore, avec un club de plage

MELISSA et Joe Gorga l’ont ramené à leurs racines avec l’achat de leur magnifique manoir de 1 million de dollars au bord de l’eau de Jersey Shore, qui comprend un club de plage en plein air.

Le couple a passé la majeure partie de l’été dans leur magnifique maison de vacances, avec une vue imprenable sur la baie de Barnegat.

Mélisse, 41 ans, a finalement donné à ses fans un aperçu de l’impressionnante demeure de plage qui présente une ambiance nautique classique pour compléter le Jersey Shore.

L’espace de 3500 pieds carrés comprend six chambres et des fenêtres du sol au plafond qui apportent une abondance de lumière et permettent des vues spectaculaires sur le coucher du soleil.

La résidence secondaire de la star de télé-réalité a un thème blanc propre et simple, avec de petites touches de verdure et des accents de citron.

Melissa a révélé sa « pièce préférée » de la salle à manger, qui était un charmant lustre circulaire avec des ampoules Edison autour de la base.

La maman de trois enfants voulait une « sensation nautique » dans le salon, qu’elle a accompli avec des accents de plage comme des œuvres d’art en feuilles de palmier d’or.

Le patio extérieur se moque de l’apparence d’une marina complète, alors que la terrasse de la piscine tombe immédiatement dans la baie, où le bateau du couple est garé en arrière-plan.

La piscine elle-même est une structure de taille, avec suffisamment de chaises longues pour un complexe.

Melissa a présenté la terrasse extérieure comme son « propre petit club de plage » et la « raison pour laquelle ils ont acheté la propriété ».

Une table de salle à manger en cascade se trouve sous la zone couverte, où le couple héberge leur «immense famille italienne».

Deux foyers attrayants sont dispersés près de l’eau, où vous pourrez vous détendre tout en profitant du paysage.

Un adorable phare miniature gris et blanc surplombe la maison et la baie.

Le domaine de la plage de Gorga possède également un «poolhouse» avec de grandes télévisions à écran plat et un bar bien approvisionné où «l’alcool coule toujours».

Une enseigne au néon porte les mots: «Tout était un rêve» que Melissa décrit comme le mantra de la maison.

Le Vraies femmes au foyer du New Jersey La star a admis: « C’était vraiment un rêve de grandir ici à Jersey Shore. Pouvoir maintenant monter de niveau et avoir une maison comme celle-ci, je suis tellement béni et je suis tellement reconnaissant. »

Un quai de la terrasse de la piscine mène au bateau du couple et aux jetskis doubles, où ils peuvent partir à l’aventure dans le confort de leur propre cour.

Melissa et son mari Joe, 41 ans, sont mariés depuis 17 ans et partagent trois enfants: Antonia, 15 ans, Joey, 13 ans, et Gino, 10 ans.

Le couple s’est rencontré lors de vacances à Cancun, bien qu’ils soient tous deux originaires du New Jersey.

Ils se sont mariés en 2004 et résident principalement dans leur résidence principale appelée le canton de Montville.

La propriété est actuellement coté pour 3 millions de dollars, pour la première fois depuis leur achat en 2007.

Malgré de nombreux problèmes financiers dans le passé, le couple la valeur nette est estimée à 2 millions de dollars.

Melissa et Joe rencontrent de «vrais conflits» dans leur mariage lors de la prochaine saison de RHONJ, diffusée le mercredi 17 février.

Dans la bande-annonce, le les conjoints rencontrent un combat explosif qui donne le ton pour la saison.

UNE une source a récemment déclaré au Sun: « Il y a un vrai conflit entre Joe et Melissa. Vous verrez un vrai conflit entre ces deux-là qui a surpris beaucoup de monde, en particulier les acteurs.

« C’est devenu vraiment réel concernant certains problèmes conjugaux. »