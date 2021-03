« Je savais qu’après avoir parlé à Matt, nous n’allions probablement pas voir une réconciliation relationnelle entre lui et Rachael au cours de l’épisode », a-t-il déclaré. « Alors, quel genre de réconciliation pourrions-nous voir? J’ai dit: ‘Eh bien, écoutez, Rachael, vous avez présenté des excuses publiques pour le monde, mais il y avait des femmes avec lesquelles vous étiez amis qui n’ont pas entendu parler de vous et se sentent toujours brisées. à cause de ça. Donc, si tu le veux, Michelle adorerait te parler. Rachael a souri et bien sûr qu’elle a accepté. «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy