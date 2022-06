À l’intérieur de « Party at the Palace »: Kate Middleton chante pour Diana Ross, William fait déchirer Charles et plus encore

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il aurait été très difficile de surpasser la méga explosion d’amour qui a suivi Sa Majesté lorsqu’elle est apparue dans le parodie d’un sketch « James Bond » avec Daniel Craig pour les jeux de 2012, mais elle l’a fait à nouveau – une ouverture brillante avec l’ours Paddington – un énorme favori avec la reine et la princesse Charlotte, qui a vraiment fait démarrer toute la fête au palais. Puis bang, les brillants Brian May, Roger Taylor et Adam Lambert ont secoué le sol avec une performance explosive.

La famille royale était en force ce soir avec des dizaines de milliers de fans lors de l’événement Party at the Palace, mais le duc et la duchesse de Sussex étaient portés disparus.

Ce concert est le point culminant de la troisième journée d’événements publics pour marquer le jubilé de platine record du monarque de 96 ans avec un record de 22 000 personnes présentes en personne devant le palais de Buckingham.

La légende de la Motown, Diana Ross, s’est produite pour la première fois en Grande-Bretagne en 15 ans. Elle était l’attraction vedette de l’événement, qui s’est déroulé sur une scène à 360 degrés construite à cet effet à l’extérieur de la résidence de la reine au centre de Londres.

Parmi les participants royaux au concert en direct du Jubilé de samedi, organisé devant le palais de Buckingham, se trouvaient le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge. De plus, la toute première fois la princesse Charlotte.

JUBILÉ DE LA REINE ELIZABETH : CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA « PARTIE PLATINUM AU PALAIS »

Le prince George avait l’air grand et pimpant, et bien sûr, avec l’air effronté d’être légèrement gênant avec sa mère et son père, ce qui était amusant à regarder.

Le prince Charles et le prince William sont montés sur scène devant une foule de 22 000 personnes pour rendre hommage à la reine lors du concert étoilé du Jubilé – prouvant que quoi que disent les médias, la famille royale est plus populaire que jamais – et cet événement a vraiment montré le méga succès du Jubilé jusqu’à présent.

Parmi les autres membres de la famille royale figuraient le comte et la comtesse de Wessex et leurs enfants Lady Louise Windsor et le vicomte Severn, la princesse royale et vice-amiral Sir Tim Laurence, la princesse Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi, et la princesse Eugénie et son mari Jack.

Le spectacle était un fabuleux éventail de stars et de merveilleux messages, mais l’une des plus grandes acclamations de la nuit est venue de l’ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, qui a parlé si gentiment du monarque.

Le prince George et la princesse Charlotte, ainsi que Kate et William, ont vraiment apprécié l’élément chant du spectacle et avaient l’air si heureux et appréciaient vraiment un événement de prestige aussi merveilleux. Ce qui était intéressant, c’est qu’au bout d’un moment, Charlotte commençait à être un peu fatiguée et regardait maman qui souriait et lui chuchotait quelque chose à l’oreille qui plaisait à l’enfant qui se redressait sans fin.

LE PRINCE CHARLES ET CAMILLA PORTENT UN TOAST À LA REINE ELIZABETH LORS DU GRAND DÉJEUNER DU JUBILÉ LE DERNIER JOUR DES FESTIVITÉS

Qu’en est-il de l’énorme acclamation des stars pour Rod Stewart ? Il est un méga favori royal pour William qui a dédié le hit de Rod « You’re in my Heart » à son mariage avec Kate.

Ross a brillé comme une véritable star en donnant à la foule ce qu’elle voulait, c’est-à-dire sa méga chaîne de succès et comment ils l’ont enrobée.

Des stars britanniques comme Craig David m’ont dit : « Je n’ai pas été aussi nerveux. Pour être honnête, je ne pense jamais, mais vous voulez faire de votre mieux, n’est-ce pas, et oui, j’espère qu’ils chantent. » Rassurez-vous, Craig, ils l’ont fait.

La star chic Nile Rogers m’a dit dans les coulisses que « en termes de carrière, honnêtement Neil, c’est le nec plus ultra, il n’y a rien de plus grand que ce que je fais en ce moment ». Il s’avère que Chic est l’un des favoris de la famille royale car Catherine dansait sur une chaise sur toute la section des tubes de Nile.

Duran Duran, l’une des favorites de feu la princesse Diana, a sans aucun doute touché William, car le groupe m’a dit dans les coulisses que son approbation retentissante du groupe au début de leur carrière avait vraiment donné l’énorme succès grâce à son pouvoir de star dans le US et « nous en avons toujours été très reconnaissants, mais nous savons qu’elle aimait notre musique, ce qui était juste un frisson. »

L’acteur de « Harry Potter » Stephen Fry a bombardé avec sa blague dirigée contre le gouvernement et cela s’est avéré très gênant en regardant vers la Royal Box qui était en mode chat avec le Premier ministre Boris Johnson donc pas vraiment le temps de l’attaquer sur scène à un mondial spectateurs. Comme me l’a dit un invité, « Il parle de santé mentale et de dépression, puis intimide le Premier ministre sur scène. »

Le grand succès du concert était sans aucun doute la légende de la chanson américaine Diana Ross.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Diana, qui est montée sur scène dans une incroyable robe en tulle noir et blanc au palais de Buckingham pour marquer le jubilé de platine de la reine pour sa première représentation au Royaume-Uni en 15 ans, a créé une énorme tempête et la foule est devenue folle, je veux dire vraiment folle, y compris Catherine qui clairement est une fan après tout, nous l’avons vue chanter avec tous les tubes, y compris le succès numéro un « Chain Reaction ».

Une autre légende à la caméra était la star de Sound of Music, Dame Julie Andrews, qui a obtenu sa pause royale en 1948 lors du spectacle du Royal Command en chantant pour le père de la reine George, l’hymne national, et celui que nous savons que Sa Majesté a vraiment apprécié après tout, elle était là aussi assis dans la boîte. Dolly Parton a été très bien accueillie et la diva country a particulièrement ému le prince Charles qui est un grand fan de Dolly.

Qui était la vraie star de l’émission ? Ce doit être la reine – rien ne pouvait surpasser le croquis d’ouverture et à 96 ans, elle ne manque jamais de surprendre. Voir la joie sur le visage de la princesse Charlotte lorsqu’elle a vu la reine avec Paddington sur grand écran était magique et comment cela fera un souvenir durable pour elle et le prince George.

C’était l’histoire royale en devenir ici même au palais de Buckingham et je suis ravi de pouvoir partager avec vous mes souvenirs de cet événement unique dans une vie.

Enfin, ce fut un événement test pour le prince William, s’adressant à la foule et à un immense public mondial a dû être terrifiant. Lors d’occasions précédentes, il se serait tourné vers son jeune frère Harry pour obtenir de l’aide, mais alors que le prince William parlait avec grâce et franchise, on me dit que la personne qui voulait le plus impressionner était son père, le prince Charles, qui essuya une larme pendant que son fils parlait.

Catherine rayonnante avec George regardant avec admiration son père. Je me demande ce que le prince George pense vraiment de tout cela à un si jeune âge, mais le prince William sera un jour notre roi et il nous a rendus fiers, ainsi que le monde.