À l’intérieur de Nick Knowles, des vacances romantiques à Dubaï avec sa petite amie Katie alors qu’ils se déshabillent pour un baiser dans la piscine

NICK Knowles et sa petite amie glamour Katie se sont envolés pour des vacances romantiques à Dubaï.

Le couple adoré, qui se fréquente depuis 2021, est apparu totalement épris de ce voyage à couper le souffle.

Le soleil

Nick Knowles a été photographié en train d’embrasser sa petite amie Katie dans la piscine de leur hôtel à Dubaï[/caption] Le soleil

Le couple est sur une liste de vacances et a échappé au gel britannique[/caption] Le soleil

Katie et Nick se préparent pour un dîner aux Émirats Arabes Unis[/caption] Le soleil

Katie a l’air amoureuse de la star de DIY SOS[/caption]

En un instant, ils se sont penchés pour un baiser romantique dans la piscine de leur hôtel.

Une autre photo montrait la superbe Katie, 32 ans, prenant un bain de soleil en bikini et tenant un verre.

Nick – qui s’est séparé de sa femme Jessica Rose Moor en 2016 – était assis près de la mère de deux enfants.

La star de DIY SOS était votre touriste typique vêtu d’une chemise à fleurs et d’un chapeau.

Une source a déclaré au Sun que le couple s’était rendu à Dubaï pour le Nouvel An et qu’il était plus amoureux que jamais.

Une source a déclaré: “Ils sont tellement aimés – et Katie est vraiment géniale.

“Tous les amis de Nick sont ravis de la relation – elle est intelligente, propriétaire d’une entreprise et le garde sur ses orteils.”

Nick, 60 ans, star l’année dernière a parlé de la relation alors qu’il déchaînait sa fureur contre les trolls en ligne.

La star de Who Dares Wins a révélé que des trolls avaient attaqué sa petite amie avec des abus en ligne « bouleversants ».

Nick est devenu furieux lorsque les trolls des médias sociaux ont visé Katie, après être sorti avec elle en public.

Après avoir été photographiés en train de passer un bon moment lors d’une soirée, les trolls l’ont accusée d’être avec lui pour de mauvaises raisons.

Il a répondu avec rage qu’elle dirigeait trois entreprises et avait deux diplômes, ajoutant: “Elle est plus riche et a plus de succès que moi et est intelligente et indépendante, contrairement aux trolls abusifs qui l’attaquent.”

Interrogé sur ce qui a provoqué l’explosion, Nick a répondu en exclusivité au Sun : « Je suis là-haut en tant qu’objet. J’ai choisi de passer à la télé.

“Mais mes enfants, ou ma famille, ou les gens avec qui je sors, pour eux, je pense que c’est injuste de s’en prendre à eux.

“Ce qui m’a bouleversé, c’est son jugement sans rien savoir d’elle ni quelles pourraient être ses motivations. J’ai trouvé cela bouleversant et injuste et j’ai senti que je devais dire quelque chose à ce sujet.

Le soleil

Le couple est en couple depuis 2021[/caption] Le soleil

Il a défendu la relation après que des trolls en ligne l’aient attaquée l’année dernière[/caption]