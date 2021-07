À l’intérieur de Netflix Sex Life, les stars de la romance REAL LIFE hors écran alors qu’elles choquent les téléspectateurs avec des scènes classées X comme Brad et Billie

Le nouveau hit de NETFLIX Sex/Life a j’ai commencé l’été en trombe avec une chimie extrêmement convaincante dans les scènes classées X.

Mais ce que les fans ne savent peut-être pas, car il y a plus que le couple à l’écran Brad et Billie qui pourrait expliquer les épisodes torrides.

AMANDA MATLOVICH/NETFLIX

Le couple à l’écran Billie et Brad est plus qu’il n’y paraît[/caption]

Les co-stars Sarah Shahi et Adam Demos, qui incarnent les ex coquins Billie et Brad, se sont retrouvés en couple dans la vraie vie.

Après s’être rencontrés dans l’émission Sex/Life de Netflix, ils ont rapidement découvert qu’ils avaient les mêmes intérêts et ont décidé de donner un coup de fouet aux rencontres.

Sarah, 41 ans, a dit GENS à propos de leur relation, expliquant: «Quand j’ai rencontré Adam pour la première fois, j’ai été vraiment époustouflé par lui.

«Nous nous sommes rencontrés dans la bande-annonce de maquillage et nous nous sommes entendus instantanément. Nous avions exactement les mêmes goûts musicaux. Nous avons eu le même goût dans le whisky et les tequilas.

Getty

Sarah Shahi sort avec sa co-star dans la vraie vie[/caption]

Alamy

Adam Demos a rencontré Sarah sur le tournage de la série à succès[/caption]

« J’ai été vraiment époustouflé par lui en tant que personne et tout ce que je savais, c’est que j’en voulais plus – et ensuite j’ai eu l’opportunité d’agir avec lui. »

La star a déclaré que c’était « un privilège » de travailler à ses côtés après qu’ils soient devenus un couple, insistant sur le fait qu’il était « incroyable » dans la série.

On pense que le couple a commencé à se fréquenter en 2020 lorsque la série a commencé ses premiers jours de tournage.

La série a été annoncée en août 2019 et le tournage a commencé à la fin de l’été 2020 après avoir été retardé en raison de la pandémie.

© 2020 Netflix, Inc.

Le couple a été vu dans des scènes de sexe torrides dans la série[/caption]

Sarah a écrit un gentil message à son petit ami pour son anniversaire en mai, lui disant comment elle se sentait qu’ils étaient « faits pour être ensemble ».

« Je sais que j’ai rencontré mon âme soeur », a-t-elle poursuivi l’hommage. «Je sais que j’ai trouvé mon éternité. Je sais que je n’ai jamais aimé plus profondément, plus fort, plus férocement.

«Je sais que je suis trop reconnaissant pour lui. Je sais que je l’ai aimé pendant mille vies auparavant et que je l’aimerai encore mille vies.

Les fans ont été ravis de la confirmation de la relation plus tôt cette année, suggérant qu’ils savaient déjà en raison de la « chimie ».

AMANDA MATLOVICH/NETFLIX

Sarah a dit qu’elle avait trouvé son « âme soeur » en Adam[/caption]

« Cette alchimie dit tout entre eux », a écrit l’un d’eux sur les réseaux sociaux. Un autre était d’accord : « Vous pensez ? Seigneur, même les fausses scènes de sexe semblaient réelles !

« Sans partager trop de détails car il y a une partie de ma relation que je protège et c’est pour moi et lui seulement, je suis très reconnaissante de l’avoir rencontré », a-t-elle conclu. Divertissement ce soir.

La nouvelle série Sex/Life a épaté les fans depuis qu’elle a fait son entrée sur Netflix le mois dernier après sa date de sortie le 25 juin.

L’émission suit l’épouse et mère de banlieue Billie, qui « fait un voyage dans le passé chargé de fantaisie qui met son présent sur une trajectoire de collision avec son passé d’enfant sauvage ».

Après s’être réconciliée avec son mari Cooper, Billie décide de s’enfuir avec son ex-petit ami producteur de musique Brad.

AMANDA MATLOVICH/NETFLIX

Le couple est vu à l’écran sous le nom de Billie et Brad[/caption]





Le casting comprend Sarah Shahi dans le rôle de Billie Connelly, Adam Demos comme Brad Simon, Mike Vogel comme Cooper Connelly et Margaret Odette comme Sasha Snow.

Grâce à sa popularité, la showrunner Stacy Rukeysee a suggéré qu’il y aurait une saison deux de l’émission.

Cependant, la série n’a pas encore été renouvelée par Netflix, et il n’y a eu aucune confirmation officielle du géant du streaming.

Mais en raison de la popularité de la série, nous aurons forcément une autre saison.