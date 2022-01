À l’intérieur de minuscules toilettes publiques qui sont maintenant une maison de vacances – où vous pouvez séjourner pour seulement 110 £ la nuit

CHAQUE maison a des toilettes, mais Amazing Spaces de George Clarke visitera une maison de vacances qui ÉTAIT des toilettes publiques.

L’épisode de ce soir de l’émission Channel 4 verra George visiter The Loovre à Berwick-upon-Tweed, Northumberland.

Le Loovre était une toilette victorienne pour dames avant d’être transformé en kiosque à glaces.

Mais maintenant, le résident local Hugo Hughes l’a transformé en une petite maison de vacances disponible via les spécialistes de l’immobilier indépendant Crabtree & Crabtree.

L’espace studio est petit mais parfaitement formé, avec un lit double et une petite kitchenette complète avec réfrigérateur, évier, plaque de cuisson, micro-ondes et table à manger rabattable.

Il y a même de la place pour un petit coin salon à côté d’une cuisinière électrique toujours chaude.

La propriété classée Grade II présente des caractéristiques colorées, notamment des stores rouges et des portes bleues et vertes, dont l’une mène à une salle de bains avec douche.

Le spectacle de ce soir verra également George suivre la fortune d’un fanatique de fitness de 21 ans convertissant un wagon de chemin de fer des années 1920 en une salle de sport et un sauna de luxe entièrement équipés.

Le présentateur visite également un magnifique château français au cœur du Buckinghamshire.

En collaboration avec le maître artisan Will Hardie, George formule un ingénieux plan d’économie d’espace pour convertir un prototype de studio en un jardin secret magique.

Amazing Spaces de George Clarke est diffusé ce soir à 20 h sur Channel 4. The Loovre est disponible à la réservation sur le site Web de Crabtree & Crabtree.

