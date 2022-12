À l’intérieur de millions de sang imbibés de sang et de la vie somptueuse du copain de Poutine, le “général Armageddon”, qui a payé le palais somptueux de Vlad

Le commandant préféré de VLADIMIR Poutine, le “général Armageddon”, vit une vie somptueuse payée avec des millions “imbibés de sang”, ont déclaré des enquêteurs à The Sun Online.

Sergey Surovikin, 56 ans, cultive une image d’homme dur impitoyable pour accompagner son surnom – arborant une tête rasée et un air renfrogné sévère – et il est en charge de la campagne patauge de la Russie en Ukraine.

Sergey Surovikin a été nommé pour diriger la guerre d’Ukraine par Poutine Crédit : Reuters

Les Surovikins ont acheté ce manoir de 2,7 millions de livres sterling près de Moscou 1 crédit : East2West

Une entreprise dirigée par la femme du général, Anna, a reçu 1,1 million de livres sterling d’un copain de Poutine, semble-t-il 1 crédit : East2West

Le palais de Poutine possède son propre théâtre et un tunnel menant à sa plage privée

Des images divulguées montrent un boudoir de pole dance en velours rouge

Surovikin et sa femme photographiés lors d’une fête en 2016 1 crédit : East2West

Mais derrière son image de général au nez dur se cache un “escroc et un arnaqueur” qui a rempli ses poches bombées d’argent “imbibé de sang” – vivant la vie en grand avec sa femme glamour Anna.

Le général en chef de Poutine a gagné son surnom effrayant pour son rôle sanglant en Syrie lorsque les forces qu’il commandait ont tué des milliers de civils.

Et en plus de tuer des civils avec du gaz, des bombes barils et d’autres armes d’horreur – c’est ici qu’il a fait fortune, ont déclaré des enquêteurs de la Fondation anti-corruption russe (ACF) au Sun Online.

Le général Armageddon a repris la guerre défaillante en Ukraine en octobre, craignant d’utiliser les tactiques qu’il a employées en Syrie pour pilonner le pays.

Et la nouvelle enquête a levé le voile sur les accords commerciaux obscurs du général brutal et sur la façon dont ils auraient financé un style de vie bien au-delà de ses moyens.

La guerre en Syrie a été une opportunité pour Poutine et ses amis de gagner de l’argent, selon ACF, qui a été fondée par une figure de proue de l’opposition Alexeï Navalny.

Surovikin s’est rempli les poches au point que lui et sa femme ont acheté un manoir de 2,7 millions de livres sterling dans un faux “domaine anglais” criard en Russie.

L’argent qu’il a gagné aurait également aidé à payer un palais géant construit pour Poutine, avec une tanière de danse, un casino et un tunnel menant à une plage privée.

Maria Pevchikh, une enquêteuse de l’ACF qui s’est penchée sur les activités lucratives de Surovikin en Syrie, a déclaré que loin d’être un guerrier patriote, il est simplement un “escroc et arnaqueur”.

“Je ne sais pas quels autres termes utiliser pour une personne qui gagne de l’argent en détruisant des villes et en tuant des civils”, a-t-elle déclaré à The Sun Online.

“Il est corrompu et s’intéresse à son entreprise plutôt qu’au service du pays et sa motivation est l’enrichissement personnel et l’enrichissement de sa famille.

“Nous voulions détruire l’image qu’il est cet officier honorable qui se bat pour ses convictions et nous voulions montrer aux gens que c’est un mensonge.”

Arrivé en Syrie, Surovikin s’est lancé en affaires avec Gennady Timchenko, l’un des amis les plus proches de Poutine, qui a financé la construction de l’énorme palais du tyran sur la côte de la mer Noire.

La paire a encaissé lorsque le régime du dictateur brutal Bashar al-Assad a donné à la société de Timchenko les droits exclusifs d’extraire et d’exporter des phosphates de deux gisements près de Palmyre.

Son argent est très imbibé de sang Maria Pevtchikh

Bien qu’ils ne soient pas glamour, les phosphates sont une activité très lucrative et il existe une énorme demande mondiale pour leur utilisation dans les engrais pour la culture des cultures.

À l’époque, Palmyre était un bastion de l’État islamique, mais Surovikin a utilisé ses troupes pour les éliminer.

Il a ensuite utilisé des mercenaires du groupe sanguinaire Wagner, qui agissaient en tant que troupes du groupe russe en Syrie, pour assurer la sécurité afin de faire sortir les marchandises du pays, affirme-t-on.

L’entreprise de Timchenko a versé 1,15 million de livres sterling à la femme de Surovikin, Anna, via une scierie qu’elle contrôlait, révèlent des documents découverts par l’ACF.

Pendant son séjour en Syrie, Surovikin a supervisé un ciblage incessant des cliniques, des hôpitaux et des infrastructures civiles à Idlib, tenue par les rebelles, en 2019.

La campagne de 11 mois « a montré un mépris total pour la vie des quelque 3 millions de civils dans la région », a noté Human Rights Watch.

“Son argent est très imbibé de sang”, a déclaré Pevchikh.

Qui est le général Armageddon ? Sergey Surovikin s’est fait connaître pour la première fois lors d’une tentative de coup d’État militaire en 1991. Les troupes sous son commandement ont tué trois manifestants pro-démocratie – le voyant passer plusieurs mois en détention. Les charges retenues contre lui ont finalement été abandonnées, mais sa réputation s’est enflée pendant son séjour derrière les barreaux. Surovikin a été suspendu en 1995 après avoir été accusé d’avoir vendu illégalement une arme à un collègue, mais cette accusation a également été abandonnée. Il a ensuite commandé des troupes pendant la guerre brutale en Tchétchénie, où il a menacé de tuer trois insurgés pour chacun de ses soldats tués. En 2004, il aurait battu l’un de ses soldats en raison de ses opinions politiques, selon l’Institut pour l’étude de la guerre, bien que le soldat ait par la suite retiré sa plainte. La même année, un colonel se serait suicidé après avoir été convoqué pour un déguisement par Surovikin. En 2015, il a été envoyé en Syrie en tant que commandant des forces aériennes russes dans le pays malgré son absence d’expérience dans ce domaine. Il a été à la hauteur de sa réputation d’impitoyable lorsqu’il a supervisé l’effacement aérien d’une grande partie de la ville syrienne d’Alep. Le général a été récompensé par Poutine d’une médaille de héros de la Russie – la plus haute distinction du pays – pour son service en Syrie. Il a été promu général de l’armée en 2021 – l’un des rares officiers russes à atteindre un tel grade – et au cours de cet été, il a été nommé responsable des troupes dans le sud de l’Ukraine. Les responsables du renseignement britannique ont déclaré que sa carrière “a été entachée d’allégations de corruption et de brutalité”.

Le général et sa femme ont ensuite utilisé l’argent pour financer un style de vie bien au-delà de ce à quoi il pouvait s’attendre avec un salaire militaire.

Ils ont acheté un manoir de 2,7 millions de livres sterling dans le développement «ParkVille» près de Moscou, selon les archives.

Les sourcils ont été levés car leurs revenus combinés s’élevaient en moyenne à environ 100 000 £ par an pour les cinq années précédentes.

L’immense propriété comprend une piscine, une salle de sport, une chambre principale de 430 pieds carrés, un garage pour deux voitures ainsi qu’un espace séparé pour les domestiques.

Pevchikh pense que l’argent que le général et sa femme ont reçu pourrait être bien plus important que ne le montrent les archives.

“Je suis à peu près sûre, d’après mon estimation de la façon dont cela fonctionne, que ce n’est que la pointe de l’iceberg et il semble qu’il y ait une sorte d’accord-cadre selon lequel Surovikin recevra régulièrement ce type de paiements”, a-t-elle déclaré.

“Nous les voyons deux années de suite et ils pourraient désormais choisir via un canal différent pour traiter ces paiements, mais il semble que Surovikin soit sur la liste de paie de Timchenko.”

Le couple a assisté à une soirée sur le thème du cirque du Nouvel An 2022 avec certains des spin-doctorants et propagandistes les plus proches de Poutine.

Parmi eux figurent le porte-parole du belliciste Dmitri Peskov et la directrice du média financé par l’État RT Margarita Simonyan.

La maison a été vendue l’année dernière et tous les documents concernant leur propriété ont maintenant été supprimés des registres officiels.

Mais non seulement la guerre a rendu Surovikin riche, mais ses relations d’affaires ont également contribué à remplir les poches de Vladimir Poutine lui-même.

Partout où Timchenko gagne de l’argent, Poutine obtient une part et il a aidé à payer le vaste palais du tyran russe sur la mer Noire, dit Pevchikh.

Des photos divulguées de son intérieur opulent montrent un boudoir de pole dance en velours rouge qui serait à l’usage exclusif de l’homme fort du Kremlin et de ses acolytes.

L’énorme palais a été construit en secret près de Gelendzhik sur la côte de la mer Noire sur le domaine de Praskoveevka – qui aurait 39 fois la taille de Monaco.

Il comprend un pont de 260 pieds de long menant à une maison de thé qui fait elle-même 26 000 pieds carrés.

Résumant la carrière du général Armageddon, l’ACF déclare : « Certains se battent jusqu’au bout, tandis que d’autres s’enrichissent. Surovikin est l’incarnation de ce dicton.

Le style de vie de Surovikin peut choquer l’étranger, mais Pevchikh dit qu’il est courant pour les généraux russes de se remplir les poches.

“L’élite militaire russe est incroyablement corrompue – il suffit de regarder leurs actifs, leurs voitures, les palais qu’ils construisent pour eux-mêmes et leurs maîtresses”, a-t-elle déclaré.

« Ces personnes divulguent leur salaire officiel, mais nous savons que leur salaire ne suffira pas à acheter le dixième de ce qu’elles possèdent réellement.

« Ils vivent comme des rois et des cheikhs par rapport à la plupart des responsables gouvernementaux. Dans le cas de Surovikin, je ne fais que l’ajouter à la liste des autres généraux corrompus.

“Quiconque travaille pour soutenir l’équipe de Poutine, ils le font tous pour de l’argent.”

Le plan d’étage du manoir des Surovikins révèle sa taille

Surovikin et Poutine en Syrie, où il était commandant des forces russes

Un enfant sorti des décombres à Idlib Crédit : Alamy Live News