Vraiment, ce qu’elle a ressenti, elle a partagé en septembre Nylon profil de Kelly, était cette sensation dévorante que c’était quelque chose qu’elle devait simplement poursuivre. « J’ai regardé dans ses yeux [and] J’ai ressenti l’esprit le plus immaculé, le plus doux et le plus pur « , se souvient-elle. » Mon cœur s’est brisé immédiatement et je savais juste que j’étais foutu. «

Et si c’est là que les choses commencé, ce n’est pas si surprenant qu’elle et Kelly décrivent leur amour en des termes éternels, se considérant comme des «partenaires de vie», comme un initié l’a décrit à E! Nouvelles. Ayant rencontré les familles de l’autre (elle partage des fils Noé, 8, Bodhi, 6 et Périple, 4, avec du vert; il est papa Casie, 11 ans, avec ex Emma Cannon), « Ils prennent des mesures chaque jour pour s’appuyer sur cela », a poursuivi l’initié. «MGK a rencontré ses enfants et fait désormais partie de leur vie. Elle voulait s’assurer que ça allait dans une direction sérieuse et ils sont tous les deux très convaincus que c’est le cas.

Comme, verrrrrrrry fortement, au cas où ce ne serait pas clair.