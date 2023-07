À l’intérieur de Mannat : Gauri partage une photo de "Un endroit où nous pouvons vraiment être nous-mêmes"

Gauri Khan lui a donné sur Instafam un aperçu de sa résidence à Mumbai, Mannat. Gauri, qui a fait les intérieurs de Mannat, a posté une photo d’elle debout à côté d’une commode et elle a écrit dans sa légende : « Une maison est un endroit où nous pouvons vraiment être nous-mêmes… Et la façon dont elle est conçue en dit long. » Gauri Khan, qui a lancé son livre de table basse Ma vie en design plus tôt cette année, a ajouté dans sa légende, « Pour connaître mes réflexions sur le design, prenez mon livre de table basse #MyLifeInDesign. » Sussanne Khan, qui se trouve également être décoratrice d’intérieur, a commenté le post, « Vous cherchez faaaaaab. » Zoya Akhtar a laissé tomber une étoile et des emojis aux yeux de cœur. Sangeeta Bijlani a commenté « Tellement adorable. »

Découvrez le post de Gauri Khan ici:

Lors de l’événement de lancement du livre de Gauri Khan plus tôt cette année, le mari Shah Rukh Khan a rappelé quand ils avaient acheté Mannat, ils n’avaient pas assez d’argent pour le meubler. Ils avaient organisé une réunion avec un designer mais se sont vite rendu compte que ses honoraires dépasseraient leur budget et Gauri Khan est donc venu à bord. « Nous étions comme, ce type nous facturera beaucoup alors comment pouvons-nous faire cette maison maintenant ? Ensuite, la seule personne vers qui se tourner était, j’ai dit écoute Gauri, pourquoi ne deviens-tu pas le concepteur de la maison. Donc en fait, Mannat a commencé comme ça. Donc, quel que soit l’argent que nous avons gagné au fil des ans, nous avons continué à acheter de petites choses pour la maison », a déclaré Shah Rukh Khan lors de l’événement.

L’année dernière, Gauri Khan a conçu une nouvelle plaque signalétique pour la porte d’entrée de Mannat. « La porte principale de votre maison est le point d’entrée pour votre famille et vos amis. Ainsi, la plaque signalétique attire l’énergie positive… nous avons choisi un matériau transparent avec des cristaux de verre qui émettent une ambiance positive, édifiante et calme », ​​a-t-elle écrit.

Gauri Khan a relooké plusieurs restaurants et maisons de célébrités de Mumbai au fil des ans. Elle a décoré les maisons de plusieurs stars de Bollywood telles que Alia Bhatt, Varun Dhawan parmi tant d’autres. Elle a également conçu des restaurants comme Arth et Sanchos. Elle a également conçu la vanité d’Alia Bhatt.