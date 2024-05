À l’intérieur de l’usine fournissant la moitié des seringues d’Afrique

Revital est également la pierre angulaire d’un effort plus vaste lancé par le président du Kenya, William Ruto, pour produire des kits de soins de santé en cas d’épidémie. En cas d’épidémie de paludisme, par exemple, d’autres sociétés pourraient fabriquer des tests de diagnostic rapide, des moustiquaires ainsi que des médicaments et vaccins antipaludiques ; Revital assemblerait les kits et les expédierait dans les zones épidémiques.

L’entreprise a été fondée en 2008 avec seulement 60 collaborateurs et reste une entreprise familiale. M. Vora est un Kenyan de troisième génération d’origine indienne. Son oncle est le président de l’entreprise. Ses cousins ​​gèrent les finances et les opérations. Et Krupali Shah, qui dirige la recherche et le développement, est un ami proche de la famille. Les femmes représentent environ 80 pour cent de la main-d’œuvre, dépassant l’objectif de 50 pour cent fixé par la Fondation Gates.

À quelques minutes des plages spectaculaires de Kilifi, l’usine fonctionne toute la journée, tous les jours, avec des ouvriers travaillant par équipes de 12 heures. Une grande partie du travail est automatisée, mais de nombreux travailleurs passent des heures dans des pièces chaudes et peu aérées, car les unités de climatisation ou les ventilateurs pourraient compromettre la stérilité, a expliqué Mme Shah. Certaines machines déclenchent des cris perçants toutes les quelques secondes. Les travailleurs se sont vu offrir des écouteurs et ont refusé, selon un superviseur d’étage.

L’arrière-grand-mère de M. Vora était malentendante et muette, et il a déclaré que l’entreprise prévoyait d’embaucher plus de 200 femmes pour assembler les seringues. L’entreprise en a embauché jusqu’à présent une quarantaine. Par une chaude journée de décembre, ils étaient moins de 20.