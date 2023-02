À l’intérieur de l’usine de monstres de Relativity Space, des fusées réutilisables sont imprimées en 3D

LONG BEACH, Californie – Quelques jours après le début de la nouvelle année, l’usine de Relativity Space était tout sauf silencieuse, un vacarme d’activité avec des imprimantes 3D massives qui bourdonnaient et le tintement de la construction.

Aujourd’hui, environ huit ans après sa fondation, Relativity continue de croître en poursuivant une nouvelle façon de fabriquer des fusées à partir de structures et de pièces principalement imprimées en 3D. Relativity pense que son approche rendra la construction de fusées de classe orbitale beaucoup plus rapide que les méthodes traditionnelles, nécessitant des milliers de pièces en moins et permettant d’apporter des modifications via un logiciel – visant à créer des fusées à partir de matières premières en aussi peu que 60 jours.

La société a levé plus de 1,3 milliard de dollars de capitaux à ce jour et continue d’étendre son empreinte, y compris l’ajout de plus de 150 acres au centre d’essais de moteurs de fusée de la NASA dans le Mississippi. Relativity a été nommé au Disruptor 50 de CNBC l’année dernière.

La première fusée de la société, connue sous le nom de Terran 1, est actuellement en phase finale de préparation pour son lancement inaugural depuis Cap Canaveral en Floride. Cette fusée a été construite dans “The Portal”, l’usine de 120 000 pieds carrés que la société a construite à Long Beach.