À l’intérieur de l’urgence du Lakeshore General, la «pointe de l’iceberg» d’un réseau de soins de santé défaillant

Lors de ses journées les plus achalandées, la salle d’urgence de l’Hôpital général du Lakeshore est tellement exiguë que les patients sur des civières font la queue non seulement dans tous les couloirs, mais même dans le passage étroit devant le poste de soins infirmiers.

“Vous pouvez imaginer que ce n’est pas un endroit idéal pour un patient malade”, a déclaré Tim Heely-Ray, coordonnateur en chef des urgences de l’hôpital, lors d’une rare visite du service du seul hôpital de l’ouest de l’île de Montréal.

C’est inhabituellement calme ce matin-là, mais tout au long de la pandémie, les urgences du Lakeshore ont rarement été inférieures à 100 % de leur capacité. Il n’est pas rare que l’ER dépasse 200 %.

“Quand cela arrive, il est difficile de fournir de bons soins à qui que ce soit”, a déclaré Heely-Ray. “J’espère juste que les gens savent que cela nous fait presque autant de mal qu’à eux lorsqu’ils ne reçoivent pas de soins de qualité.”

Invité à résumer ce que l’on ressentait aux urgences du Lakeshore pendant la pandémie, Heely-Ray a choisi ces mots: “difficile, stimulant, en sous-effectif et trop petit”.

Signe de problèmes plus profonds

Les salles d’urgence portent traditionnellement le poids d’un réseau de soins de santé défaillant : lorsque les temps d’attente sont longs et que les patients restent sur des civières dans les couloirs pendant des jours, c’est un signe clair qu’il y a des problèmes ailleurs dans le système.

« Nous disons souvent que les urgences ne sont que la pointe de l’iceberg. C’est donc ce que les gens voient, ce qui se voit », a déclaré la Dre Judy Morris, chef de l’Association québécoise des médecins d’urgence.

«Quand il y a un manque de lits, un manque de personnel dans tout le réseau de la santé — soins primaires, soins spécialisés, blocs opératoires, soins de longue durée, CHSLD — s’il n’y a pas assez de capacité dans ces milieux, ça va se voir aux urgences, car c’est essentiellement la seule porte toujours ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les patients qui recherchent des soins et ne peuvent pas les obtenir ailleurs.”

Lors de la campagne électorale au Québec, la remise en état du système de santé arrive au deuxième rang, juste après l’environnement, le principal enjeu parmi ceux qui ont participé à l’émission de CBC Boussole électorale .

Les parties ont fait un large éventail de promesses pour améliorer les services qui allégeraient le fardeau des urgences, allant d’un meilleur accès aux soins primaires à davantage de soins à domicile pour les personnes âgées.

Heely-Ray reconnaît que les problèmes qui affligent son hôpital ne sont pas uniques, mais font plutôt partie d’un échec plus large du système de santé.

“Je pense que vous pourriez parler à des gens qui ont des postes comme le mien à n’importe quelle urgence au Québec, et la rhétorique sera la même. Nous avons les mêmes commentaires, préoccupations, questions sur la façon d’arranger les choses.”

Comme de nombreuses salles d’urgence à travers la province, la salle d’urgence du Lakeshore General a eu du mal à trouver du personnel. (Charles Contant/Radio-Canada)

Mais il a ajouté : “Je pense que les nôtres sont particulièrement graves, et nos statistiques le prouvent. Nous sommes souvent en surcapacité.”

“On donne le maximum”

L’Hôpital général du Lakeshore, construit en 1965, a fait l’objet de controverses tout au long de la pandémie, malgré efforts d’innovation pour contrôler la propagation du virus.

En février 2021, une femme a été retrouvée morte à l’étage des urgences . En janvier 2022, un patient âgé atteint de démence a été renvoyé seul chez lui depuis les urgences en taxi . En juin dernier, le syndicat averti la pénurie de personnel était telle que « la situation n’est plus sécuritaire à l’urgence, tant pour la population que pour nos membres ».

Le manque de personnel n’a pas diminué depuis lors. Dans une interview à l’étage des urgences, Tania Pellizzari, l’infirmière en chef de l’unité, a déclaré que la simple tâche de remplir l’horaire était difficile.

Tim Heely-Ray, coordinateur en chef des urgences de l’hôpital, a déclaré que le personnel avait tenté de réduire la pression sur l’unité, mais que l’espace n’était pas suffisant. (Charles Contant/Radio-Canada)

Pellizarri, qui travaille à la fois pour fournir des soins aux patients en première ligne et en tant qu’administratrice, a déclaré que son personnel avait fait de son mieux dans les circonstances.

“Notre objectif principal est de fournir des soins efficaces et sûrs à nos patients, mais aussi de veiller à ce que l’environnement pour les infirmières et le personnel soit également adéquat et sûr. Et ce sont des choses qui sont nos plus grands défis en ce moment”, a-t-elle déclaré.

“On donne le maximum, et c’est très dur, avec la fatigue.”

Il y a eu des promesses d’apporter des améliorations à l’hôpital pendant des années. Des mois avant sa défaite aux élections provinciales de 2018, le gouvernement libéral de Philippe Couillard s’est engagé à payer pour une nouvelle urgence.

Le député local de l’époque était le libéral Geoffrey Kelley. Son fils, Gregory Kelley, le remplace comme député de Jacques-Cartier. Cherchant maintenant à être réélu, le titulaire a déclaré dans un e-mail que “la nouvelle urgence est une priorité absolue pour moi”.

“Je continuerai à me battre pour de meilleures conditions dans le seul hôpital de l’ouest de l’île”, a déclaré Kelley.

La candidate CAQ dans Jacques-Cartier, Rébecca Guénard-Chouinard, a déclaré que la rénovation de l’urgence du Lakeshore est toujours à l’étude et qu’elle s’est engagée à améliorer l’urgence.

Une population croissante – et vieillissante

Le Lakeshore dessert plus de 300 000 résidents de l’ouest de l’île de Montréal, ainsi que des milliers d’autres de la région de Vaudreuil-Dorion, l’une des régions à la croissance la plus rapide du Québec. (La construction devrait commencer sur un hôpital promis depuis longtemps à l’ouest de l’île, mais elle ne sera pas terminée avant 2026.)

Bon nombre de la clientèle des urgences du Lakeshore sont des personnes âgées et les soins dont elles ont besoin sont souvent trop complexes pour être traités dans une salle d’urgence, a déclaré Heely-Ray.

“Nous obtenons des listes papier des personnes qui se trouvent dans le service, et parfois vous arrivez au 10e ou 11e patient avant de trouver quelqu’un de moins de 80 ans”, a-t-il déclaré.

“Les personnes de cet âge ont des problèmes médicaux. Et ils ne sont pas seulement médicaux, ils sont souvent sociaux et lourds.”

Tania Pellizzari, l’infirmière en chef du Lakeshore ER, à gauche, a déclaré: “Notre objectif principal est de fournir des soins efficaces et sûrs à nos patients, mais aussi de veiller à ce que l’environnement des infirmières et du personnel soit également adéquat et sûr.” (Charles Contant/Radio-Canada)

Au centre des urgences du Lakeshore, où les médecins, les infirmières et les coordonnateurs partagent des dossiers et discutent des options de traitement, il y a un tableau de suivi à code couleur indiquant l’état de chaque patient.

Toute couleur autre que le blanc ou le rouge signifie que le patient a été évalué et admis, a expliqué Heely-Ray.

La plupart des noms sont en vert, violet ou jaune. Cela signifie qu’ils pourraient être déplacés ailleurs dans l’hôpital s’il y avait un endroit où aller.

“Si l’hôpital était assez grand, les patients des urgences auraient de la place”, a-t-il déclaré.

Clinique d’accès rapide une « valve pop-off »

L’administration du Lakeshore a adopté de nouvelles approches pour tenter d’alléger la pression.

Heely-Ray est le directeur médical de la nouvelle “clinique d’accès rapide”, à quelques étages des urgences. Il est conçu pour servir de “soupape d’arrêt” pour la salle d’urgence.

Il y a eu des promesses d’améliorer l’hôpital pendant des années. Le gouvernement libéral de Philippe Couillard s’est engagé à payer pour une nouvelle urgence en 2018, des mois avant sa défaite aux élections d’automne. (Charles Contant/Radio-Canada)

“Si nous avons un patient là-bas jusqu’à huit, neuf, 10 heures du soir, et que nous savons que quelque chose se passe mais qu’il peut dormir à la maison, il dort à la maison”, a-t-il déclaré.

“Ils reviennent ici à la clinique d’accès rapide le lendemain, et ce n’est vraiment qu’une continuation de la visite aux urgences le lendemain.

“Quiconque peut retirer une civière du jour au lendemain est une victoire pour nous, à ce stade.”

Heely-Ray a déclaré qu’il n’avait pas suivi de près les élections au Québec – il est trop occupé au travail – mais il pense que la solution est simple, même si y arriver ne l’est peut-être pas.

“Le temps, l’espace et les gens”, a-t-il dit. “Si nous avions une urgence plus importante, un hôpital plus grand et plus de personnes, cela se gérerait tout seul.”