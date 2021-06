À l’intérieur de l’unité d’armes biologiques obscure de la Chine «créant des coronavirus armés, des bombes bactériennes et de l’anthrax prêts pour la troisième guerre mondiale»

On craint que la CHINE ait passé des décennies à rechercher illégalement des armes biologiques dans des dizaines de sites secrets avant une éventuelle guerre mondiale apocalyptique 3.

Le vaste pays abrite au moins 50 laboratoires secrets où les scientifiques de l’État auraient fabriqué des « bombes bactériennes mortelles », stocké des agents pathogènes mortels tels que l’anthrax et même sondé des coronavirus armés.

Les craintes concernant ce qui se passe à huis clos dans les laboratoires biologiques obscurs de la Chine surviennent alors que les questions continuent de faire rage quant à savoir si Covid a pu fuir d’un laboratoire à Wuhan.

Les preuves s’accumulent pour suggérer également que Covid a peut-être été bricolé, mais la Chine nie toutes les allégations d’actes répréhensibles au cours de la pandémie.

Et cela vient après que des documents obtenus par les États-Unis montrent que les commandants de l’Armée populaire de libération croyaient que les futures batailles pourraient être menées avec des armes biologiques.

Le document divulgué indiquait que les armes biologiques et génétiques seraient « l’arme de base pour la victoire » et décrivait les conditions parfaites pour les utiliser.

Des responsables du département d’État américain ont également tiré la sonnette d’alarme dans un rapport partiellement classifié – publié pour la première fois en avril – qui déclare que Washington est préoccupé par la possible « menace biologique » de Pékin.

Le rapport prévient que les liens étroits entre l’armée chinoise et ses laboratoires civils font craindre que la recherche biologique puisse être à « double usage ».

Il indique que la Chine aurait également eu un programme historique d’armes biologiques comprenant « de la ricine militarisée, des toxines botuliques et les agents responsables de l’anthrax, du choléra, de la peste et de la tularémie ».

Des responsables américains se sont demandé si la Chine respectait la Convention sur les armes biologiques (BWC), un traité de désarmement qui interdit effectivement les armes biologiques – qui a été signé par la Chine en 1984.

Cependant, malgré ce traité, Pékin examine apparemment tranquillement le potentiel des armes biologiques depuis des décennies.

« Les informations disponibles montrent que la Chine s’est engagée dans des activités qui soulèvent des préoccupations concernant ses obligations en vertu de l’article I de la Convention sur les armes chimiques », indique le rapport, notant que des informations supplémentaires sont classifiées.

Et un examen inquiétant effectué par des scientifiques américains en 2002 a indiqué plusieurs sites prétendument impliqués dans la recherche de toxines et d’agents pathogènes mortels.

Les armes chimiques et biologiques seront un fléau pour des générations Hamish de Bretton-Gordon

On craignait qu’un laboratoire de Ya’nan ait travaillé sur quatre types d’armes biologiques, notamment des « grenades bactériennes » et des « bombes bactériennes de type fumée ».

D’autres dans des villes comme Changchun, Kunming, Shenyang et Wuhan seraient impliqués dans « la recherche et la culture de divers agents de guerre biologique ».

Le Département d’État américain aurait par la suite identifié deux installations soupçonnées d’avoir des liens avec un programme offensif d’armes biologiques.

Il a apparemment pointé du doigt l’Institut de microbiologie et d’épidémiologie de l’Académie des sciences médicales militaires du ministère chinois de la Défense à Pékin et l’Institut des produits biologiques de Lanzhou.

La Chine a ensuite insisté sur le fait que la première était une installation axée sur la biodéfense et la seconde une installation de production de vaccins.

En plus de ces sites, il a été estimé qu’il y avait au moins 50 autres laboratoires et hôpitaux utilisés comme installations de recherche sur les armes biologiques.

Le rapport suggère que la Chine dispose d’une capacité avancée de déploiement et de dispersion d’armes biologiques en aérosol.

Ceci est d’autant plus préoccupant que les maladies aérosolisées sont les plus contagieuses et ont le potentiel d’infecter le plus grand nombre de personnes.

Cependant, des faits concrets sur ce qui se passe à l’intérieur de ces installations gérées par l’État hautement surveillées sont pratiquement impossibles à cerner.

SECRET TOTAL

Le Dr Monika Chansoria, chercheur principal à l’Institut japonais des affaires internationales, a déclaré que « le secret et l’ambiguïté de la Chine sur ces sujets restent sans précédent ».

Elle a déclaré à Japan Forward : « Si les écrits chinois sur les armes chimiques sont rares, le cas de toute information sur les armes biologiques est encore pire.

« Bien que le gouvernement chinois ait déclaré des activités passées liées aux armes chimiques à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques… les informations n’ont pas été rendues publiques et restent strictement confidentielles. »

En 2015, le président de l’Académie des sciences médicales militaires, le général He Fuch, a déclaré que la biotechnologie deviendrait le nouveau « point de commandement stratégique » de la défense nationale.

Il est devenu de manière inquiétante le vice-président de l’Académie des sciences militaires, qui dirige l’entreprise de science militaire de la Chine.

En 2017, une édition de Science of Military Strategy – publié par l’APL – a même publié une section sur la biologie en tant que domaine de « lutte militaire ».

Il a mentionné le potentiel de nouveaux types de guerre biologique pour inclure des « attaques génétiques ethniques spécifiques ».

Et l’année dernière, un rapport effrayant non confirmé a émergé, selon lequel Pékin avait conclu un accord avec l’armée pakistanaise pour « étendre les capacités potentielles de guerre biologique ».

Le Times of India a cité un rapport selon lequel le plan impliquait plusieurs projets de recherche liés à l’agent mortel Anthrax.

ACCORD MILITAIRE

Il a été affirmé que l’Institut de virologie de Wuhan avait signé l’accord secret avec l’Organisation des sciences et technologies de la défense de l’armée pakistanaise (DESTO).

Des sources du renseignement auraient été sérieusement préoccupées par le projet, qui impliquerait la Chine de tester des agents biologiques à l’extérieur de ses frontières dans le but apparent de minimiser le « risque d’attirer la condamnation de la communauté internationale ».

Une source de haut niveau aurait déclaré au Klaxon : « DESTO a été engagé dans divers projets de recherche à double usage liés à l’anthrax dans le cadre d’un programme secret d’armes biologiques. »

Il y a également eu des craintes croissantes concernant la résistance de Pékin à la surveillance internationale des travaux qui se déroulent dans ses laboratoires d’État secrets.

Une histoire macabre d’attaques toxiques… La guerre biologique n’est certainement pas une nouveauté, comme le montrent ces horribles incidents… 1155 L’empereur Barberousse empoisonne des puits d’eau avec des corps humains, Tortona, Italie 1346 Les Mongols catapultent les corps des victimes de la peste sur les murs de la ville de Caffa, péninsule de Crimée 1495 Mélanger du vin espagnol avec du sang de malades de la lèpre à vendre à leurs ennemis, Naples, Italie 1650 La salive de feu polonaise des chiens enragés vers leurs ennemis 1675 Premier accord entre les forces allemandes et françaises pour ne pas utiliser de « balles empoisonnées » 1763 Les Britanniques distribuent des couvertures de patients atteints de variole aux Amérindiens 1797 Napoléon inonde les plaines autour de Mantoue, en Italie, pour favoriser la propagation du paludisme 1863 Les confédérés vendent des vêtements de patients atteints de fièvre jaune et de variole aux troupes de l’Union, États-Unis

L’expert en armes chimiques Hamish de Bretton-Gordon a déclaré : « La Chine a contrecarré toutes les tentatives de réglementer et de contrôler ses laboratoires où de telles expérimentations ont pu avoir lieu.

Il appelle maintenant à la mise en place d’un système d’alerte précoce pour prévenir de futures pandémies.

« La Chine a gardé Covid secret pendant sept jours, ce qui a permis à des millions de personnes de le répandre dans le monde », a-t-il déclaré au Sun Online.

Il a également déclaré que si Pékin travaillait sur des armes biologiques, cela constituait clairement « une menace pour la paix mondiale ».

M. de Bretton-Gordon a déclaré : « Je pense que nous devons considérer les risques biologiques comme une menace pour le 21e siècle de la même manière que la science atomique l’était pour le 20e siècle.

« Les armes chimiques et biologiques seront un fléau pour des générations. »

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan ? L’Institut de virologie de WUHAN est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie mondiale. pandémie Diverses théories circulent sur le laboratoire, dirigé par le scientifique chinois Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de « Bat Woman ». La plupart des scientifiques ne croient pas que le virus ait fui du laboratoire, et le laboratoire lui-même a catégoriquement nié ces affirmations. Le laboratoire était spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et menait des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont requis avant d’entrer et de sortir du laboratoire – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls endroits au monde où les scientifiques peuvent étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1 000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug mystérieux mortel pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon la revue médicale Nature Medicine. Malgré les craintes entourant la recherche, l’étude a été conçue pour montrer le risque de virus portés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien ne suggère que les travaux de l’installation en 2015 soient liés à la pandémie. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie. La Chine a commencé à renforcer la sécurité autour de ses biolabs, le président Xi Jinping déclarant qu’il s’agissait d’une question de « sécurité nationale » pour améliorer la sécurité scientifique lors d’une réunion en février dernier.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Chine a été victime d’innombrables attaques biologiques de la part du Japon, ce qui a conduit à de futurs efforts de Pékin pour développer une infrastructure de biodéfense plus solide.

Cependant, à ce jour, Pékin maintient qu’il n’a pas de programme offensif d’armes biologiques.

Le Protocole de Genève demande l’interdiction de l’utilisation en temps de guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou autres, et de méthodes bactériologiques de guerre.

Il interdit l’utilisation d’armes chimiques et biologiques dans les conflits armés internationaux.

Il a été signé à Genève le 17 juin 1925 et enregistré à la Société des Nations le 7 septembre 1929.

La République populaire de Chine a adhéré au Protocole de Genève et a réaffirmé son attachement à celui-ci en juillet 1952.

Ce protocole n’interdisait cependant pas la fabrication ou le stockage d’armes chimiques.

Cette interdiction n’a été obtenue que plusieurs décennies plus tard dans le cadre de la Convention sur les armes chimiques (CAC) en 1993, que la Chine a signée cette année-là mais n’a ratifiée qu’en 1997.