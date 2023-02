À l’intérieur de Love Islanders Chloe Burrows et le voyage des filles de Millie Court à Dublin

LOVE Les insulaires Chloe Burrows et Millie Court se sont envolées pour l’Irlande.

Les stars de la télé-réalité sont à Dublin en ce moment pour un voyage entre filles.

Millie et Chloé sont sorties à Dublin hier soir

Les copains sont arrivés hier et ont partagé des extraits de leur séjour jusqu’à présent sur Instagram.

Millie a jailli de leur superbe chambre d’hôtel en disant que c’était la “chambre la plus mignonne de tous les temps”.

Ils séjournent dans l’une des suites de l’hôtel avec un lit super king size, une baignoire en cuivre et une cheminée dans la chambre.

Chloé a pris une vidéo d’elle-même et de Millie toute habillée prête à aller en ville et a dit : “Bonjour Dublin, on est dehors ! Je suis vraiment enthousiaste.”

Le couple est allé dans un bar irlandais et a goûté à la célèbre stout irlandaise.

Ils ont pris une gorgée de Guinness et Chloé a dit : « Bravo. Ce n’est pas mal.”

Millie n’était pas trop impressionnée et a répondu : “Ce n’est pas génial.”

Chloé a plaisanté: “Comme je dirais que c’est… horrible.”

Cela vient après que Dami Hope ait offert à sa petite amie Indiyah Polak une très douce surprise pour son anniversaire.

Le couple est ensemble depuis leur première rencontre sur Love Island l’année dernière.

Leur relation n’a cessé de se renforcer depuis et aujourd’hui, Dami a tout mis en œuvre pour son 24e anniversaire.

S’adressant à son Instagram, Dami a partagé de magnifiques photos avec Indiyah.

Il a également montré la surprise qu’il a faite à sa petite amie car il avait des ballons bleu clair partout au plafond et des ballons en forme de cœur d’amour à côté du lit.

COUPLE MIGNON

Autour du bord du lit se trouvent un bouquet de fleurs et un autre plus grand sur le lit.

Il a partagé une autre photo d’Indiyah en train de manger un délicieux gâteau et il a également publié des clichés d’eux ensemble au cours de l’année.

Dami a légendé le message en disant: “Joyeux anniversaire bébé, merci pour un amour qui a du sens.

“Sans dire trop de mots, criez à votre marj et pops, ils ont fait une grande chose avec votre création, vous souhaitant de réaliser tous vos rêves les plus fous dans votre nouvelle ère et félicitations pour tous vos succès actuels # 24 va être encore plus fou et je le sais car c’est déjà écrit !

MERDE DAMI

“Merci pour tout ce que vous êtes – ennuyeux et parfois aussi, mon partenaire détraqué dans le crime – Heureux national [badger emojis] jour je t’aime jusqu’à tes rayures et ton dos.

“Merci à @go_pr_and_events d’avoir aidé à décorer la salle et d’avoir fait en sorte que tout cela se produise n’aurait pas pu être fait sans vous, honnêtement, d’être le meilleur.”

Les fans et les amis de Dami ont inondé sa section de commentaires Instagram d’amour pour la publication alors qu’ils souhaitaient un joyeux anniversaire à Indiyah.

Indiyah a répondu à ce doux message en disant: “Merci pour le meilleur anniversaire de ma vie !!

“Je t’aime tellement et je suis si heureux de faire la vie avec toi mon fou.”

Zeda a commenté en disant: “Joyeux anniversaire Indiyah.”

Lisa a déclaré: «Nous partageons le même anniversaire! Joyeux anniversaire beauté.”

Chloé et Millie ont partagé des extraits de leur voyage jusqu'à présent sur Instagram

Millie n'était pas fan de Guinness