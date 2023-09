À l’intérieur de Love Island, le couple Millie et Liam passent des vacances de luxe en Floride – alors qu’elle s’envole pour son neuvième voyage cette année

Millie et Liam, le couple de LOVE Island, se sont envolés pour un voyage de luxe en Floride – qui constitue le neuvième voyage de Millie de l’année.

Les stars de télé-réalité ont récemment parlé au Sun de leurs projets d’escapade ensemble, après avoir ravivé leur romance.

Instagram/milliegracecourt

Millie et Liam, le couple de Love Island, se sont envolés pour un voyage de luxe en Floride – qui constitue le neuvième voyage de Millie de l’année.[/caption] Instagram/milliegracecourt

La star de Love Island était incroyable dans son bikini brillant[/caption] Instagram/liamreardon1

Liam s’est filmé en train d’essayer de la bière Duff[/caption]

Le couple amoureux, qui adore voyager ensemble à l’étranger, nous a dit qu’ils avaient de grands projets pour des vacances en Floride, où ils embrasseraient leur amour des montagnes russes et de l’alcool.

Et maintenant, Millie, 26 ans, a partagé un aperçu de son escapade avec le beau gallois Liam, 24 ans, tout en posant dans un superbe rose et bikini violet.

Millie a épaté les fans en montrant son physique tonique à Orlando, alors qu’elle enfilait son bas de bikini.

Elle a tenu un cocktail dans une main et a déclaré aux fans qu’elle « passait le meilleur moment ».

Le couple a également partagé des photos d’un parc à thème alors que Liam mordait dans un gros beignet rose.

« Je pensais que j’allais faire un vlog, mais honnêtement, je profitais simplement de notre temps et j’essayais de vivre l’instant présent », a déclaré Millie souriante à ses millions de followers.

Elle a ajouté : « Publier quelques BTS sur mon Snapchat mais si vous voulez voir un peu de ce que nous faisons. Actuellement dans le monde Simpson et je viens de prendre un beignet et une bière Duff !!!

Millie a également filmé un peu le Chemin de Traverse, alors qu’elles exploraient un Harry Potter espace thématique.

Liam a également partagé un aperçu du voyage, alors qu’il mangeait des ailes chaudes et buvait de la bière Duff à Universal Studios.

Le couple est devenu célèbre en 2021 après avoir remporté la septième série de l’émission de rencontres à succès – mais leur légion de fans a été dévastée lorsqu’ils ont choisi de se séparer.

C’était jusqu’à récemment, lorsque des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles ils avaient eu une réconciliation amoureuse.

Maintenant fermement de retour et semblant plus heureux que jamais, le couple populaire est redevenu officiel d’Instagram, mais les fans pourraient ne pas voir autant de contenu ensemble qu’avant.

S’ouvrant sur la séparation avec The Sun, le Gallois Liam a expliqué : « Nous voulons garder cela un peu plus privé dans une certaine mesure.

« Nous passons notre vie sur les réseaux sociaux, c’est difficile de ne pas partager la relation.

« Mais après Love Island, nous nous sommes collés le plus possible les uns aux autres, et j’avais en quelque sorte l’impression que nous devions montrer aux gens que nous étions vraiment heureux tout le temps, même si nous étions malheureux.

« Maintenant, nous aimons simplement la vie. »

Instagram/liamreardon1

Liam et Millie passent du bon temps à Universal Studios[/caption] Instagram/milliegracecourt

Millie a pris une photo d’un peu d’alcool pendant le voyage[/caption]