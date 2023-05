À l’intérieur de Love Island, la star Ekin-Su s’enflamme avec Davide et comment ils sont passés à autre chose après avoir trouvé des messages de mannequins

LOVE Islander Ekin-Su Culculoglu estime qu’elle et son amant de la télé Davide Sanclimenti sont un match parfait – quand il s’agit de bust-ups.

La jeune femme de 28 ans a avoué qu’elle et son étalon italien, qui a remporté l’édition de l’été dernier de l’émission de rencontres ITV2, se disputent dans le « même style ».

Cela vient après que The Sun a révélé dimanche le mois dernier comment Ekin-Su était furieuse lorsqu’elle a trouvé des messages sur le téléphone de Davide, 27 ans, de deux beautés Instagram suggérant un rendez-vous à Manchester.

Elle a qualifié sa rivale amoureuse Harriet Wilson de « f *** ing s ** g » et l’a accusée de « coucher avec mon petit ami », et a également visé la deuxième femme, Phoebe Wintle.

Mais maintenant, Ekin-Su, née à Londres de parents turcs, dit qu’elle et Davide sont passés de ce cap.

Elle a jailli: «Je ne peux pas m’imaginer sans Davide, je ne peux tout simplement pas.

« J’ai l’impression qu’il n’y a personne d’autre. Davide et moi aimons les mêmes choses et nous nous intéressons aux mêmes choses. Et quand on se dispute, on se dispute dans le même style.

Peu de temps après la dispute, ils se sont envolés pour Amsterdam pour un voyage décisif, mais à l’époque, les fans ont noté qu’elle n’avait publié aucune photo de lui.

S’adressant cette semaine à des étudiants de l’Université de Cambridge, Ekin-Su a expliqué comment elle voulait maintenant craquer Hollywood.

Elle a déclaré: «J’ai toujours joué. Depuis que j’ai sorti le ventre de ma mère, je suis actrice.

« J’ai toujours eu une personnalité décalée et j’avais l’habitude de jouer des personnages dans ma chambre.

«C’était à l’opposé de mon apparence et je suis allé à l’université des arts de la scène et j’ai obtenu un diplôme d’acteur 2: 1 et j’ai adoré ça. J’ai réalisé que je voulais le faire. Les gens disaient : « Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas être actrice ». J’ai dit : ‘Tu sais quoi ? Je vais continuer’.

« C’est la même chose si vous voulez être avocat ou politicien — n’écoutez pas les gens qui vous disent que vous ne pouvez pas le faire, parce que vous le pouvez.

« Vous n’avez pas besoin d’amis comme ça dans cette industrie. J’avais deux amis comme ça. Est-ce que je leur parle ? Sûrement pas. Tu nais seul et tu meurs seul. C’est vrai.

« Je suis entré dans ce feuilleton turc et ça s’est terminé, et j’avais pensé que c’était fou de l’essayer mais je l’ai fait. J’ai bien aimé, c’était un défi.

« Ensuite, ça pourrait être moi d’être réalisateur ou d’être dans un film bizarre. Je fais toujours des trucs en silence. J’aime surprendre les gens différemment.

« J’ai toujours voulu être célèbre. Je vais retourner jouer. Nous avons des réunions prévues à Los Angeles.

« Les gens disent: » Oh, tu es vieux pour ça maintenant « , mais je peux toujours jouer la mère de quelqu’un.

« Je ne suis pas un influenceur. Je ne suis pas bon sur les réseaux sociaux ou sur TikTok. Je vais essayer de faire plus de théâtre, de télévision, de feuilletons, de documentaires ou de présentation.

Se référant à son profil sur les réseaux sociaux – elle compte maintenant 3,2 millions d’abonnés sur Instagram – elle admet qu’elle ressent une pression pour tenir les fans au courant de sa relation avec Davide, au cas où les gens penseraient qu’ils se sont séparés.

Elle a déclaré: «Avant d’être sur Love Island, je mettais une photo Instagram une fois par mois. Maintenant que je suis aux yeux du public, si je ne change pas ma photo de profil, les gens penseront que nous avons rompu ou que quelque chose s’est passé, et ce n’est pas le cas.

« Parfois, je ressens la pression des fans et du public pour montrer que vous êtes toujours ensemble.

« J’essaie de rester authentique avec moi-même, mais cela devrait rester privé. L’amour est lié à vous-même – vous devez vous aimer pour aimer quelqu’un d’autre.

La confiance en soi d’Ekin-Su a été mise à l’épreuve plus tôt cette année lorsqu’elle a fait Dancing On Ice à la télévision.

Son costume « nude » couleur peau et la routine risquée de Britney Spears dans le premier épisode ont suscité 112 plaintes auprès du chien de garde Ofcom et elle s’est retrouvée dans le skate-off pour survivre.

Elle a survécu et a rassemblé suffisamment de courage pour retourner sur la glace lors de l’émission ITV avant de devenir finalement la troisième célébrité éliminée du concours.

Mais elle admet qu’elle a trouvé l’émission de téléréalité difficile, ce qui n’a pas été aidé par des luttes personnelles loin des caméras.

Elle a déclaré: « Je pensais que j’étais assez forte mentalement pour Dancing On Ice et je pense encore à ce jour que je l’étais. Mais je traversais beaucoup de choses. Un jour j’écrirai un livre et tu le sauras. Pas à voir avec ma relation, mais au travail.

«Je n’avais tout simplement pas de voix et je ne pouvais pas parler, je devais jouer et chaque week-end, vous deviez danser.

« J’ai adoré faire Britney Spears. Elle est une icône et est confiante.

« J’étais dans mon costume mais il y avait des danseurs dans la série qui étaient à moitié nus et personne n’a été critiqué – mais je l’étais. C’est comme ça.

« C’est un public différent et vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. »

Mais la dure expérience a depuis renforcé son estime de soi, comme elle en a tiré des leçons.

Elle a ajouté : « Quand les gens vous critiquent, cela vous rend plus fort. J’aime les trolls et j’aime lire les commentaires – je ne plaisante pas, je les aime vraiment.

« Plus je les vois, plus je veux être plus confiant. C’est un jeu de psychologie inversée.

Ekin-Su estime qu’elle a la peau plus épaisse que la plupart après avoir été malmenée à l’école – détaillant même comment des camarades de classe méchants ont une fois versé une bouteille d’urine sur elle.

Elle se souvient : « J’étais trop confiante à l’école, comme si j’essayais d’être l’amie du professeur.

« C’est tellement étrange. Et j’ai été très malmené.

« J’ai eu une expérience horrible où je n’avais pas d’amis et j’ai été invité sur le terrain un jour.

« J’étais vraiment excité, car je me sentais comme si je faisais partie du groupe. Ils m’ont invité après l’école sur ce terrain après le sport vers 16h30 – et personne n’était là.

« Tout d’un coup, j’ai vu trois personnes et ils m’ont jeté une bouteille de p * s et m’ont poussé en bas de la colline.

« C’était la pire expérience de ma vie et ça m’a traumatisé. Mais cela m’a rendu fort et qui je suis maintenant.

Ekin-Su, qui a participé à des concours de beauté à l’adolescence, a été ouverte à propos d’une chirurgie d’augmentation mammaire, de placages de 4 000 £ et d’un travail de nez non chirurgical.

Elle a déclaré: «La raison pour laquelle j’ai fait des concours de beauté, c’est parce que je ne me sentais pas en sécurité et que je voulais me sentir appréciée. À l’époque, j’étais plus grassouillet, j’ai commencé à perdre du poids et j’ai été invité à un concours. J’ai alors gagné.

« J’ai fait un autre concours en Corée du Sud et j’ai concouru avec 75 pays et je suis arrivé, genre, 15e. »

Mais elle a ajouté: « J’ai alors réalisé que les apparences n’étaient pas réelles. L’apparence s’estompe. La beauté est à l’intérieur, le cerveau et la beauté.

« Si vous êtes belle, tant mieux pour vous, mais certains aimeront peut-être le gâteau au chocolat, d’autres aimeront le gâteau à la vanille.

« Chacun est unique et différent à sa manière. »

Ekin-Su reçoit toujours des conseils réguliers organisés par l’équipe de suivi de Love Island d’ITV, ce qui l’aide à faire face à l’énorme renommée qu’elle a acquise depuis son apparition dans l’émission.

Il y a eu des bosses le long de la route, cependant.

Le Sun a rapporté dimanche qu’elle était impliquée dans une bataille juridique avec le détaillant de mode Oh Polly après l’effondrement de son contrat d’un million de livres sterling.

Ekin-Su a ajouté de son expérience à Love Island: «Je vais être vraiment honnête, il y avait plus de soutien des producteurs que des candidats. Les producteurs nous soutenaient vraiment.

« Je vois un psy chaque semaine. ITV paie pour ça mais j’en ai besoin, et pour aider avec les trolls. Ce n’est pas facile, car tout le monde sait tout sur vous.

« Mais je n’ai aucun regret d’avoir participé à l’émission. C’était écrasant de gagner. C’était bien d’être accepté pour qui j’étais.

« Beaucoup de gens dans ma vie m’ont rabaissé, et c’était émouvant. »

