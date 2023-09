À l’intérieur de l’ouragan Lee : admirez des vues imprenables depuis l’œil tourbillonnant de la tempête

Qu’il soit vu de l’intérieur ou de l’espace, l’ouragan Lee est un monstre. De nombreuses inconnues subsistent quant à la trajectoire de la tempête et à ses impacts potentiels sur les terres. Un équipage audacieux de chasseurs d’ouragans de la Réserve de l’Air Force a fait voler un avion dans l’œil de Lee jeudi, capturant certains vidéo impressionnante de l’intérieur le ventre de la bête. Les images montrent d’épais nuages ​​autour de l’œil, éclairés par des éclairs.

Les Hurricane Hunters sont officiellement connus sous le nom de 53e Escadron de reconnaissance météorologique. Le groupe opère depuis la base aérienne de Keesler à Biloxi, dans le Mississippi. Les avions Super Hercules spécialement équipés sont conçus pour résister aux ouragans extrêmes et recueillir des données sur les vents, la température et la structure d’une tempête.

La vue depuis l’intérieur de la tempête complète ce que les satellites voient de loin. La NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration exploitent le satellite météorologique Suomi NPP. Il a capturé un vue de Lee jeudi, qui montre la tempête tourbillonnant sur l’océan Atlantique.

Le satellite météorologique de la centrale nucléaire de Suomi a capturé un portrait de l’ouragan Lee le 7 septembre. NASA/NOAA

Le Le National Hurricane Center a déclaré Lee une tempête de catégorie 5 jeudi. Les ouragans sont classés de 1 à 5 sur le Échelle de vent de l’ouragan Saffir-Simpson basé sur la vitesse maximale soutenue du vent de la tempête. Une tempête de catégorie 5 a des vents de 157 milles par heure ou plus. Une tempête majeure comme celle-ci peut causer des dommages catastrophiques aux maisons, aux structures, aux arbres et aux réseaux électriques. Selon le NHC, l’impact d’un ouragan de catégorie 5 peut laisser une zone inhabitable pendant des semaines ou des mois.

Bien que Lee soit certainement une tempête majeure, son avenir est difficile à prédire. « Il est bien trop tôt pour savoir quel niveau d’impact, le cas échéant, Lee pourrait avoir le long de la côte est des États-Unis, du Canada atlantique ou des Bermudes à la fin de la semaine prochaine, d’autant plus que l’ouragan devrait ralentir considérablement sur le sud-ouest de l’Atlantique », a déclaré le rapport. NHC a dit dans une mise à jour du vendredi matin.

Le NHC a mis en garde contre la probabilité de vagues dangereuses et de courants de retour dans les îles sous le vent, à Porto Rico, à Hispaniola, aux îles Turques et Caïques, aux Bahamas et aux Bermudes pendant le week-end. Cet avertissement s’étend à la côte Est des États-Unis à partir de dimanche.

L’ouragan Lee représente l’une des tempêtes les plus puissantes possibles. La recherche a lié la crise climatique à des tempêtes atlantiques plus extrêmes et destructrices. Les prévisionnistes de la NOAA s’attendaient initialement à une saison cyclonique normale pour 2023, mais augmenté la prédiction à « au-dessus de la normale » en août, citant des températures de surface de la mer record. Les nouvelles perspectives prévoient jusqu’à cinq ouragans majeurs comme Lee. La saison des ouragans dans l’Atlantique se termine fin novembre, donc Lee ne sera probablement pas la dernière tempête monstre à faire rage sur l’océan.