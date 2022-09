Le Dr Etienne van der Linde a passé toute sa carrière à préparer l’appel que sa salle d’urgence a reçu l’après-midi du 2 septembre. Le protocole a été massé dans la mémoire musculaire tout au long de 21 ans de pratique, dormant jusqu’à ce que les bons mots le mettent en action.

Code Orange. Pertes massives. Soyez prêt à tout.

Il y a eu une explosion à la raffinerie de Come By Chance, à environ 45 kilomètres sur la route transcanadienne sur l’isthme de la péninsule d’Avalon à Terre-Neuve. Huit personnes ont été blessées, certaines grièvement.

Ce qui a suivi était un événement qui, selon les experts, avait le potentiel de submerger les services d’urgence même dans les villes les plus achalandées du Canada, mais il a été géré rapidement par une collaboration d’ambulanciers paramédicaux, de pompiers, de pilotes et de personnel, centrée sur un petit service d’urgence de huit lits à Clareville.

Des questions demeurent quant à la cause de l’explosion, mais une chose semble certaine : les actions de ces intervenants ont sauvé des vies cette nuit-là.

“Ce fut une expérience humiliante d’être dans un département à regarder des experts en action”, a déclaré van der Linde, chef des services d’urgence au GB Cross Memorial Hospital de Clarenville. “Je pense que les multiples équipes de notre personnel sont fières de ce qu’elles ont accompli lors de cet événement, et je pense qu’elles ont également des raisons d’être fières.”

Le Dr Etienne van der Linde, responsable du service des urgences du Dr GB Cross Memorial Hospital à Clarenville, a déclaré que son personnel avait des raisons d’être fier après avoir répondu à l’explosion d’une raffinerie le 2 septembre. (Ryan Cooke/CBC)

Le pire scénario s’est concrétisé juste après 16 heures le 2 septembre – la fin d’une journée de travail avant un long week-end. Alors que des informations circulaient sur une éventuelle explosion à la raffinerie Come By Chance, des ambulanciers paramédicaux de Fewers Ambulance Service étaient déjà en route vers les lieux.

Lorsque Dion Park, le directeur principal du site de l’hôpital de Clarenville, a été alerté de la situation, il a appelé un code orange – un geste rare activé uniquement lorsqu’une catastrophe imprévue a eu lieu et que des pertes massives sont attendues.

Une fois l’appel passé, le personnel a commencé à affluer à l’hôpital.

“Nous avions du personnel qui se présentait au travail et qui n’était pas censé se présenter au travail. Nous avions du personnel qui restait du quart de jour, du personnel qui arrivait tôt pour son quart de nuit”, a déclaré Park.

Dion Park, directeur principal du site au Dr GB Cross Memorial Hospital, était chargé d’appeler un code orange. (Ryan Cooke/CBC)

À 17 h, les premiers travailleurs blessés sont arrivés à l’hôpital. Le personnel n’est pas autorisé à parler de leur état, mais des témoins de la scène ont déclaré que les travailleurs souffraient de graves brûlures causées par l’incendie. Huit ont été blessés au total et sept ont dû être placés sous respirateur.

Les travailleurs ont été accueillis par “une réponse totale de l’équipe”, a déclaré van der Linde. Presque tous les travailleurs de la santé de Clarenville se sont présentés pour faire leur part.

“Nous avions trois médecins urgentistes, une infirmière praticienne urgentiste, un chirurgien, deux internistes généralistes, un anesthésiste, des inhalothérapeutes, une équipe d’environ 16 à 20 infirmières, des techniciens en radiologie, des ressources de laboratoire et auxiliaires, qui ont tous joué un rôle crucial .”

Une ambulance Fewers est garée à l’extérieur de l’hôpital Dr. GB Cross Memorial. Fewers Ambulance Service a joué un rôle crucial dans le sauvetage de huit travailleurs blessés à la raffinerie Come By Chance. (Ted Dillon/CBC)

Mais alors que de plus en plus de blessés commençaient à arriver, il est devenu clair que l’effectif complet de l’hôpital de Clarenville n’allait pas suffire. La plupart des patients devraient être envoyés au Centre des sciences de la santé de St. John’s, un trajet de deux heures en ambulance, soit environ 30 minutes en hélicoptère.

Le Centre des sciences de la santé a commencé à déplacer les patients hors de l’unité de soins intensifs, les envoyant à travers la ville à l’hôpital St. Clare’s Mercy en prévision de l’arrivée des travailleurs.

Appel au soutien aérien

À 20 heures, le personnel de GB Cross avait stabilisé trois patients au point où ils pouvaient voler – mais il y avait un problème.

L’hôpital ne dispose que d’un petit héliport, pas assez grand pour faire atterrir le type d’avion dont ils avaient besoin pour transporter les patients avec le personnel médical et l’équipement nécessaire pour les accompagner.

Il y avait une solution peu orthodoxe – la police a agi rapidement pour bloquer la route autour de l’hôpital et boucler le parking Sobeys à côté.

Images ici d’un Cougar atterrissant dans un stationnement Sobeys à Clarenville, se préparant à emmener des travailleurs blessés à St. John’s. (via @sandratroke) pic.twitter .com/AbyWnRBpKY —@ryancookeNL

À 20 h 45, un hélicoptère Cougar se posait sur les lignes peintes entre les corrals de charrettes, suivi d’un énorme cormorant de recherche et de sauvetage. Les trois premiers patients ont été chargés à bord pour le transport, flanqués de travailleurs de la santé, sous les yeux de dizaines d’acheteurs et de passants.

“Ce fut une expérience sombre. Tout le monde pensait aux travailleurs et à leurs familles, mais la réponse du personnel d’urgence a été impressionnante”, a déclaré Peter Troke, un résident de Clarenville qui se tenait à proximité. « Le dégagement du stationnement de Sobeys a été rapide et efficace, mais il souligne également le besoin d’un héliport adéquat et sécuritaire à Clarenville.

Un hélicoptère Cormorant de la flotte de recherche et de sauvetage arrive au Centre des sciences de la santé de St. John’s, transportant à son bord deux travailleurs de la raffinerie blessés. (Ted Dillon/CBC)

Les patients étaient dans les airs à 22 h et se dirigeaient vers St. John’s. C’est un moment qui restera avec van der Linde pour toujours.

“Le succès de cet événement a impliqué ces équipes sans faille, sans poser de questions, venir et être disponibles”, a-t-il déclaré. “Une chose importante pour le public – lorsque vous en aurez besoin, le système n’épargnera aucune ressource pour vous donner les soins dont vous avez besoin.”

Des ambulanciers paramédicaux escortent un travailleur blessé au service des urgences du Centre des sciences de la santé de St. John’s. (Ted Dillon/CBC)

Les hélicoptères ont atterri au Centre des sciences de la santé vers 22 h 30, et les patients – branchés à des machines et recouverts de couvertures – ont été transportés dans des ambulances en attente. Ils ont été accueillis aux portes des urgences par du personnel portant des gommages, des masques et des gants, et introduits à l’intérieur.

Deux autres patients seraient transportés pendant la nuit. Les cinq travailleurs blessés sont toujours hospitalisés au Centre des sciences de la santé vendredi. Un autre reste à l’hôpital de Clarenville, tandis que deux ont été soignés et libérés.

‘Rochers ruraux’

Van der Linde affirme que la réponse de ses collègues signale les capacités des petits hôpitaux de la province, mais elle expose également les vulnérabilités dans les zones où ces établissements font face à de graves pénuries de personnel.

“C’est un événement qui vous rappelle à quel point il est important d’avoir des établissements de soins ruraux ouverts et disponibles pour prendre soin de vous”, a-t-il déclaré.

La pénurie de médecins a entraîné la fermeture temporaire de salles d’urgence dans des villes comme Whitbourne, Baie Verte et Buchans, chacune à proximité de sites industriels qui traitent des matières et des machines dangereuses.

Chaque seconde compte dans un événement faisant de nombreuses victimes, a déclaré van der Linde, et passer devant une salle d’urgence fermée pourrait être dévastateur, en particulier dans les endroits où le prochain médecin pourrait se trouver à plus de 100 kilomètres.

Il espère que ces salles d’urgence trouveront un moyen de rester ouvertes et est convaincu que les pouvoirs en place en feront une priorité.

“Les populations rurales sont importantes. Elles méritent d’avoir accès aux soins d’urgence et elles ont droit aux soins d’urgence.”

Chronologie de la raffinerie Come By Chance Garrett Barry, de CBC, décrit ce qui s’est passé, et quand, à la raffinerie Come By Chance.

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador