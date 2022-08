À l’intérieur de l’innovation en verre ultra-mince de Samsung – Samsung Global Newsroom

Les pliables Galaxy réinventent ce qui est possible pour les utilisateurs de smartphones du monde entier avec des expériences et des interactions uniques. Samsung a créé cette nouvelle catégorie en faisant de l’improbable une réalité grâce à de nouvelles technologies innovantes et à des processus de fabrication sophistiqués et de haute précision. L’élément clé des pliables de Samsung est le verre ultra fin, un matériau exclusif qui peut être plié des centaines de milliers de fois tout en conservant sa durabilité et sa résistance. Avec la popularité croissante des appareils pliables, Samsung perfectionne la production de verre ultra fin pour offrir davantage d’appareils pliables aux consommateurs.

Dans cette vidéo, explorez quelques-unes des étapes clés de la création du verre ultra fin, y compris la façon dont Samsung coupe, façonne et polit chaque pièce pour une durabilité maximale afin de garantir uniquement le produit final de la plus haute qualité. Grâce au leadership et à l’obsession de Samsung pour le savoir-faire des appareils, les pliables Galaxy améliorent la vie quotidienne des utilisateurs avec des smartphones conçus pour l’ère moderne.

​

​