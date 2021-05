À l’intérieur de Line Of Duty Ian Buckells La vie de l’acteur Nigel Boyle hors écran avec sa superbe épouse Lainy et leur nouvelle petite fille

L’acteur de LINE Of Duty Nigel Boyle joue le surintendant de détective Ian Buckells depuis la toute première série – mais son profil a explosé lors de la finale de la saison six de la nuit dernière.

Nigel – qui a déjà joué dans Peak Blinders aussi en tant que cuivre – était si mince qu’il évitait les tarifs de train pour se rendre aux castings publicitaires.

Lisez notre blog en direct Line of Duty pour les dernières mises à jour

La star de Line Of Duty était dans plus de 100 publicités et s’habillait en lapin rose pour KFC en 2003, avant de devenir célèbre.

Nigel, 41 ans, a déclaré: «Je me cachais dans les toilettes.»

L’homme de 41 ans est maintenant papa de trois enfants, partageant des fils Finnian, cinq ans, Decan Sonny, deux ans, et un nouveau-né avec sa femme Lainy Boyle.

La star a accueilli son troisième enfant, une fille appelée Cora Rose Boyle, le mois dernier.

Le couple a annoncé l’arrivée de leur fille dans un joli post sur Instagram.

Lainy a partagé le 8 avril: «Présentation de Cora Rose Boyle, le troisième et dernier volet de la trilogie Boyle baby!

«Elle m’a presque laissé me rendre au centre de naissance mardi matin avant d’arriver 15 minutes plus tard à 7 h 09, pesant 7 lb 6 oz et n’a pas arrêté de nourrir depuis.

La semaine dernière, l’aîné de Nigel est allé à l’école pour la première fois, avec le fier papa écrit sur Instagram: «Préparer mon aîné pour l’école.

«Mon père m’a appris à nouer une cravate quand j’étais petite, très important! Pas d’élastique ici.

Nigel a également montré son amour pour Aston Villa – portant un masque facial de marque pendant le tournage de Line of Duty à Belfast, en Irlande du Nord.

Nigel est également un guitariste professionnel et a eu d’autres rôles d’acteur notables, y compris une place régulière dans Coronation Street.

Il a joué l’avocat Joe dans Corrie de 2012 à 2015.

L’acteur a également joué dans le drame de science-fiction de Channel 4 Humans en 2015 et dans un épisode du drame de gangsters à succès de la période BBC Peaky Blinders en 2017.

L’année dernière, Nigel est également apparu dans Small Axes de Steve McQueen dans le rôle de l’enseignant M. Hamley.

Cependant, Nigel a rejoint Line Of Duty en 2012.









Il s’est avéré être « The Fourth Man » dans l’épisode de la nuit dernière, mais Nigel avait taquiné qu’il y avait plus à son personnage en 2017.

Il a déclaré à Digital Spy avant la quatrième série: «Il y a certainement plus à Buckells qu’il n’y paraît!

«Il est très compétent, très bon dans ce qu’il fait, il est le gars incontournable, mais ce n’est certainement pas un gars populaire – il est pétulant, et un peu digne d’un emploi, je pense.