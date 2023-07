À l’intérieur de l’incroyable week-end spa de luxe de Mark Labbett, star de The Chase, avec sa petite amie Hayley Palmer

La star de THE CHASE, Mark Labbett, a emmené sa petite amie Hayley Palmer lors d’un week-end de spa de luxe pour fêter son anniversaire.

Mark, 57 ans, et Hayley, 41 ans, se sont rencontrés aux National Television Awards en octobre dernier et leur relation n’a cessé de se renforcer depuis.

Les choses semblent de plus en plus sérieuses entre les deux, Mark ayant récemment présenté Hayley à sa famille et envisageant de déménager à Londres depuis Rotherham pour se rapprocher d’elle.

Et comme cadeau d’anniversaire, il lui a offert un séjour romantique à Champneys Tring, un hôtel préféré des célébrités dans le Hertfordshire.

Puisque le présentateur de télévision n’aura pas 42 ans avant le 29 juillet, Mark a déjà réservé une deuxième escapade pour eux deux plus tard dans le mois.

Une source a déclaré au Sun : « C’était super relaxant et ils ont passé tout le temps dans leurs robes de chambre et leurs pantoufles quand ils n’étaient pas dans le bain à remous et le bassin profond.

« Les deux soirs, ils ont profité de promenades romantiques dans le parc de l’hôtel. Ça n’aurait pas pu mieux se passer et Mark a déjà prévu un autre week-end pour l’anniversaire de Hayley.

« Il lui a demandé d’effacer trois dates de son calendrier mais il a gardé la destination une surprise et elle ne peut pas attendre. »

Leur voyage n’a pas été sans malice, cependant, car ils se sont faufilés hors du complexe tout compris avant de ramener en contrebande des friandises sucrées, ce qui a laissé le couple hystérique.

L’ami a poursuivi: «Mark et Hayley n’ont pas pu obtenir de coca light ou de limonades, ils ont donc fait un voyage sournois hors des locaux jusqu’à Tesco Express où ils ont ramené des marchandises.

« Ils ont continué la fête à l’hôtel et ont passé le plus beau week-end ensemble. »

Dans l’une de nos photos exclusives, Mark a l’air plus mince que jamais dans le jacuzzi avec Hayley après son impressionnante perte de poids de neuf pierres.

Sa belle partenaire a l’air incroyable dans un maillot de bain noir plongeant et, de retour dans leur chambre, Hayley se rapproche de son homme dans des robes blanches assorties.

Les installations du spa sont incomparables avec plusieurs piscines, hammams et saunas, piscines d’hydrothérapie intérieures et salles de relaxation avec éclairage tamisé et lits à eau.

Il y a aussi un tout nouveau studio de vélo et une salle de sport urbaine dans l’ancienne maison seigneuriale, qui a subi d’énormes rénovations pour devenir une station thermale ces dernières années.

Le mois dernier, Mark et Hayley ont passé leurs premières vacances à Los Angeles.

Il a filmé une toute nouvelle émission de quiz pour la chaîne américaine Game Show Network, tandis qu’elle a fait des reportages pour GB News depuis Hollywood et a fait une série d’apparitions dans les médias.

