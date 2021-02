D’innombrables moments géniaux ont suivi, allant de l’extraordinaire (le premier bébé Aujourd’hui apparence!) à ces jalons qui semblent assez ordinaires, jusqu’à ce qu’ils vous arrivent et que vous regardiez votre propre enfant se lever ou appeler Dada.

Prenez le temps qu’Haley a tenté ses premiers pas, légèrement chancelants. « Un jour, sérieusement, elle a fait une sieste, elle s’est réveillée et elle a commencé à marcher », a raconté Kotb à DeGeneres. « Genre, je ne savais même pas quand ça s’était passé ou comment ça s’était passé. Elle était comme, ‘Ok, bye!' »

Ou quand Kotb a entendu son ventre rire pour la première fois, une mélodie qu’elle a depuis décrite comme «le son le plus doux de la planète». Même la dentition de Haley et les longues nuits agitées qui l’ont accompagnée étaient, eh bien, une joie. Comme elle l’a expliqué à E! News à l’époque, « Je dors depuis 53 ans. »

Bien que Kotb reconnaisse qu’il peut y avoir des inconvénients à devenir un parent pour la première fois dans la cinquantaine, «Je m’en fiche même», a-t-elle dit à E! Nouvelles. « Ce que je sais, c’est que quand tu veux quelque chose et que tu as attendu longtemps, chaque seconde compte. À chaque instant, tu te dis ‘Oh mon Dieu’, et tu le savoures d’une manière que je ne suis pas 100 pour cent sûr que j’aurais été une jeune maman. » (Alors prenez cette étranger qui a jugé approprié d’envoyer à Kotb une lettre expliquant pourquoi elle pensait qu’elle n’aurait pas dû avoir d’enfants plus tard dans la vie.)