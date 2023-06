À l’intérieur de l’incroyable vie du héros de guerre britannique qui « a fait ressembler James Bond à un fainéant »… et secret qu’il a emporté dans la tombe

Il était le plus grand pilote britannique de tous les temps, décrit comme un « héros de guerre qui fait passer James Bond pour un fainéant ».

Mais Eric « Winkle » Brown – qui a combattu lors de la bataille de l’Atlantique en 1939, a survécu une nuit dans la mer après le naufrage de son navire, a vécu avec des éclats d’obus dans la mâchoire et a continué à voler alors qu’il était inconscient et sous le feu – a emporté dans sa tombe un secret qui rend son histoire d’autant plus remarquable.

Eric ‘Winkle’ Brown – qui a combattu lors de la bataille de l’Atlantique en 1939 était le plus grand pilote britannique de tous les temps 1 crédit

Brown ne voulait que le livre, Winkle: The Extraordinary Life Of Britain’s Greatest Pilot, écrit après sa mort en 2016 Crédit : Winkle Archive

Un nouveau livre, qu’il ne voulait écrire qu’après sa mort en 2016, révèle qu’il était un enfant trouvé, né à Hackney, dans l’est de Londres, en 1919 et abandonné pour adoption par sa mère appauvrie.

Lorsqu’aucun parent adoptif n’a pu être trouvé dans la capitale, il a été envoyé dans un train à Édimbourg, où il a reçu une maison par le héros autoproclamé de la Première Guerre mondiale de la RAF, Robert Brown, 43 ans, et sa femme Euphemia 42 ans.

Après des débuts aussi modestes, Eric, surnommé Winkle en raison de sa petite taille, est devenu un pilote d’essai et de chasse naval record, pilotant 487 avions et hélicoptères différents, un exploit peu susceptible d’être battu.

Il a reçu tellement de médailles que le roi George VI a été entendu dire alors qu’il en présentait une autre: « Quoi, encore toi? »

Eric a testé des avions à réaction que l’auteur de James Bond et officier du renseignement naval Ian Fleming avait aidé à créer à la suite d’un raid sur un chantier naval allemand qui a vu la saisie de moteurs de fusée expérimentaux.

Parmi ceux qu’il comptait comme amis, il y avait le chef espion David Cornwell – mieux connu sous le nom de romancier à suspense John Le Carré – et le premier homme sur la lune, l’astronaute Neil Armstrong.

Il a également joué de la batterie avec l’orchestre de Glenn Miller juste avant la mort du chef du groupe dans un accident d’avion en 1944.

Et il a refusé une invitation à devenir citoyen américain et à s’entraîner comme astronaute parce qu’il ne voulait pas renoncer à sa citoyenneté britannique.

La comparaison avec James Bond a été faite par le présentateur Kirsty Young lorsqu’il est apparu sur Desert Island Discs en 2014, à l’âge de 95 ans.

L’historien Paul Beaver, à qui Eric a remis un trésor de 20 coffres de documents, dossiers de vol et lettres, écrit : « Malgré ce début de vie incroyable, c’est une histoire qu’Eric a emportée dans la tombe.

« Il n’en a jamais été question dans son autobiographie. Même sa défunte épouse Lynn ou son fils unique Glenn n’en étaient pas conscients.

« Il a passé toute sa vie en fier Écossais, même s’il est né en Angleterre.

« Il a même gardé un faux acte de naissance dans ses papiers pour cacher la véritable histoire de ses origines. »

Dans son autobiographie, Eric a écrit sur l’héroïsme de guerre de son père Robert et sur la façon dont il a volé pour la première fois perché sur les genoux de son père, ajoutant: « D’une manière ou d’une autre, je sentais que voler était dans mon sang. »

Le nouveau livre de Paul révèle que Robert a embelli ses archives de guerre, essayant peut-être de rendre sa vie sans incident plus excitante, et loin d’être un « lieutenant d’aviation » ou un « chef d’escadron », il était plus probablement un travailleur de soutien posant des lignes téléphoniques près des champs de bataille.

Paul a découvert qu’Eric avait également embelli certains de ses actes héroïques.

Il est devenu pilote après avoir rejoint le programme de formation des pilotes de la Garde aérienne civile en 1938 et a vu la guerre civile espagnole de cette année-là plus tard comme sa première chance de prendre part au combat.

Paul écrit : « Il a affirmé avoir abattu deux bombardiers Fiat de fabrication italienne.

« Si l’on en croit les notes d’Eric, il aurait représenté 50% des victimes de Fiat pendant toute la guerre civile espagnole. »

Il ajoute: «Le plus accablant, il n’y a aucune trace d’un Eric Brown sur la liste officielle écossaise des volontaires qui sont allés combattre les nationalistes de Franco.

« Alors, quand et où ses combats aériens ont-ils eu lieu ? Nous ne connaîtrons peut-être jamais toute la vérité.

Ce qui ne peut être nié, c’est le record d’Eric pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il a combattu dans la bataille de l’Atlantique et, tout en protégeant des convois de ravitaillement vitaux, il a aidé à couler un sous-marin allemand.

Il a rejoint la marine parce qu’elle manquait de pilotes et a vu l’action pour la première fois en Norvège, lorsqu’il a été touché au bras par un avion de chasse ennemi.

Eric a déclaré: « C’était un long voyage à travers la mer du Nord et même si ma blessure au bras me faisait mal, cela ne me dérangeait pas autant que mon inquiétude pour mon observateur (également blessé), et le fait que je ne pouvais voir aucun des autres Skuas (bombardiers britanniques).

Eric a commencé à se forger une réputation de pilote d’essai intrépide après avoir abandonné son chasseur Martlet de fabrication américaine dans un réservoir lorsque le moteur a pris feu.

Winkle avec un avion Vampire en 1948, il a piloté 487 avions différents Crédit : Fonctionnalités Rex

Eric avec Queen et Philip lors d’une visite d’État en Allemagne en 1965 Crédit : Winkle Archive

Eric a écrasé plusieurs Martlets et a plongé un Saro dans une rivière Crédit : fourni

Puis, devant Winston Churchill, qui s’était rendu en Écosse pour observer les nouveaux avions de chasse, Eric a de nouveau écrasé un Martlet, dans le Firth of Forth, se cassant le nez et se meurtrissant le bras.

Il a déclaré: «C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que pour survivre, je devais pratiquer l’évasion sous-marine d’un endroit confiné et le faire dans le noir.

« Je ferais ça en me suspendant la tête en bas dans un garage, la nuit, avec les lumières éteintes. »

Même si Eric avait radié un avion précieux, Churchill lui a envoyé ses condoléances.

Paul ajoute : « Plus tard dans la vie, Eric affirmait parfois que Churchill était venu à son chevet, mais il n’y a aucune trace de cela.

Dans une bataille avec des combattants allemands Condor, Eric a été momentanément assommé.

Paul écrit : « Le Martlet d’Eric a été touché, avec du Plexiglas déchiqueté sa bouche, et il a perdu connaissance.

« Avec du sang dans les yeux, il ne pouvait pas voir où il allait, encore moins atterrir sur le pont en mouvement violent du porte-avions.

«Luttant contre l’évanouissement, il a réussi à maintenir le Martlet sur la bonne voie d’approche.

« Il a gardé un souvenir pour le reste de sa vie – un morceau de verre blindé est resté coincé entre sa mâchoire et son palais, car il était trop difficile à retirer. »

Lorsque le porte-avions d’Eric, le HMS Audacity, a été torpillé en décembre 1941 près de Gibraltar, il a dû sauter de 20 pieds dans l’Atlantique glacial.

Lorsqu’il a finalement été secouru, il avait temporairement perdu l’usage de ses jambes.

Eric se souvient : « Nous étions censés escalader cette falaise humide et agitée (côté du navire).

« Mes jambes étaient trop faibles et j’ai eu mal à la peau en montant. »

Il a eu beaucoup de chance. Sur 250 hommes, 14 officiers et 90 matelots sont morts.

Adrénaline et drame

En 1942, Eric a reçu une Distinguished Service Cross de George VI pour « bravoure et habileté dans l’action contre les avions ennemis et dans la protection d’un convoi contre les attaques ennemies lourdes et soutenues ».

En 1944, il part en mission pour capturer des avions italiens, pour aider au combat en Méditerranée.

Puis il est devenu la première personne au monde à faire atterrir un jet sur un porte-avions.

Le roi, qui était malade, a écrit à Eric une lettre de regret pour ne pas être là pour le voir.

Alors que la guerre touchait à sa fin, Eric a été parmi les premiers Britanniques à être témoin des horreurs des camps de la mort nazis à Bergen-Belsen, en Allemagne, où Anne Frank est décédée des mois plus tôt.

Il se souvient : « Il y avait des monticules de cadavres, la plupart des femmes, tous abattus de manière grotesque dans des fosses.

« Il y avait de longues huttes… qui abritaient 250 femmes mourantes dans une saleté indescriptible.

« La puanteur de ces huttes n’a jamais quitté mes narines. »

Pour le reste de sa vie, il s’est souvent réveillé la nuit trempé de sueur après avoir fait de vifs cauchemars.

Lorsque le célèbre chef d’orchestre américain Glenn Miller est arrivé au Royaume-Uni en 1944 pour se produire, Lynn, une célébrité en tant que chanteuse de radio de la BBC, s’est arrangée pour que le couple le rencontre avant le spectacle.

Miller a invité Lynn à chanter avec le groupe et Eric, un grand fan, à jouer de la batterie.

Le lendemain, Miller a décollé pour Paris mais son avion a disparu au-dessus de la Manche par mauvais temps, avec tous les passagers à bord perdus.

La cause de l’accident reste un mystère, mais Eric a toujours soutenu que le vol n’aurait pas dû avoir lieu.

Eric a poursuivi ses vols d’essai, une fois presque mourant lorsque son avion a secoué sauvagement, secouant Eric de haut en bas sur son siège et lui faisant se fracasser la tête contre le toit du cockpit. Ce n’est que sa petite taille qui lui a sauvé la vie.

Puis, lors d’un vol non autorisé, il a emmené un prototype de chasseur Saro à Mach 0,82 lors d’une plongée, mais a écrasé l’avion dans le Solent, ne survivant que lorsque le pilote d’essai en chef l’a sorti de l’eau.

Lorsqu’il opérait en Allemagne dans les années 1960, Eric soupçonnait qu’il était espionné par les Russes, mais après la mort de sa femme Lynn en 1998, il a été suggéré qu’elle aurait pu être une espionne britannique, glanant des informations auprès de contacts allemands.

Lorsque la reine et le prince Philip se sont rendus en Allemagne de l’Ouest en 1965, Eric, qui parle couramment l’allemand, s’est lié d’amitié avec le couple royal.

Parmi ses autres amis se trouvait Neil Armstrong, sur les traces duquel Eric aurait pu suivre en tant qu’astronaute s’il n’avait pas été obligé de devenir citoyen américain au préalable.

En janvier 2016, des amis ont organisé un déjeuner pour le 97e anniversaire d’Eric au Buck’s Club de Londres, où une lettre du Premier ministre de l’époque, David Cameron, a été lue à haute voix.

C’était la dernière sortie publique d’Eric. Le 21 février 2016, il est décédé paisiblement – « une fin tranquille et sans incident à une vie qui avait prospéré sur l’adrénaline et le drame ».

Paul écrit : « C’est son immense bravoure en tant que pilote d’essai, pendant et après la guerre, dont on se souviendra toujours.

« Non seulement il a aidé à développer des avions et des porte-avions qui se sont avérés cruciaux pour gagner la guerre, mais ses escapades en Allemagne… se sont avérées vitales pour révolutionner les industries aéronautiques britanniques et américaines au cours des 50 prochaines années.

« Il est toujours un trésor national et un aviateur avec une histoire unique, sans précédent et irremplaçable.

« Il n’y en aura jamais un autre comme Winkle – à bien des égards, notre plus grand pilote. »

Winkle: La vie extraordinaire du plus grand pilote de Grande-Bretagne, de Paul Beaver (Michael Joseph), sortira jeudi, 25 £.

Winkle dans un chasseur Martlet, plus tard connu sous le nom de Wildcat Crédit : Winkle Archive

Eric a grandi en Écossais et a caché ses racines anglaises depuis son enfance Crédit : Winkle Archive