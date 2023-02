À l’intérieur de l’incroyable vie américaine de la star de Dancing On Ice Patsy Palmer avec ses enfants célèbres après avoir vaincu la dépendance

Patsy Palme de DANCING On Icer vit une vie incroyable en Amérique avec ses célèbres enfants.

L’icône d’EastEnders, 50 ans, est de retour au Royaume-Uni pour participer au concours ITV en ce moment, mais normalement, elle est basée en Californie.

Rex

Instagram

Patsy Palmer avec les enfants Fenton, Emilia et Bertie, et son mari Richard [/caption] AP : Association de la presse

Patsy a rejoint EastEnders en tant que Bianca Jackson en 1993[/caption] AP : Presse associée

Patsy Palmer et son premier mari Nick Love[/caption]

L’icône d’EastEnders – qui a surmonté une dépendance de 20 ans à la drogue et à l’alcool – et a fait la fête dans les années 90 et a précédemment admis “Je suis étonné d’avoir survécu”.

Pourtant, elle vit maintenant une vie idyllique à Malibu, juste à l’ouest de Los Angeles, où ses journées sont remplies de yoga, de méditation, de marche et de temps en famille.

Elle a déclaré au Sun l’année dernière: “J’ai tellement travaillé autour de ça, j’ai eu tellement de thérapie et maintenant je sens que ma vie est plus équilibrée qu’elle ne l’a jamais été.”





Patsy a commencé à boire de l’alcool à huit ans, à sniffer des solvants à 11 ans et à prendre de la cocaïne à 13 ans.

Elle n’avait que 20 ans et était mère célibataire du bébé Charley lorsqu’elle a décroché le rôle de Bianca Jackson dans EastEnders en 1993.

Après la rupture de son premier mariage avec le producteur de films Nick Love en 1998, elle s’est retrouvée dans un appartement d’une chambre avec Charley, mais sa vie tournait autour de l’alcool et de la drogue.

Elle a écrit dans son autobiographie de 2007, All Of Me : « À 20 ans, je mangeais de la cocaïne, de l’ecstasy et assez de vodka et de champagne Laurent Perrier pour étancher la soif d’un petit village pendant plusieurs heures.

«Je serais hors de ma tête pendant deux ou trois jours d’affilée – des morceaux entiers de temps ont été perdus. J’ai pris tellement de drogues que je suis étonné d’avoir survécu.

Un producteur d’EastEnders l’a repérée en difficulté et l’a fait aller en cure de désintoxication où elle est finalement devenue propre.

« Je suis toxicomane. Je l’ai dans mes gènes, mais le problème, c’est que je ne savais pas comment m’y prendre à l’époque », a-t-elle déclaré plus tard au magazine Fabulous.

« Je ne sais pas comment j’ai survécu. C’est la productrice qui m’a d’abord renvoyé chercher de l’aide lorsqu’elle s’est rendu compte que les choses devenaient incontrôlables. J’étais en train de faire une dépression nerveuse.

Patsy a ensuite épousé le chauffeur de taxi londonien Richard Merkell en 2000, affirmant qu’il lui avait fourni la stabilité dont elle avait besoin pour éviter l’alcool.

« Nous n’avons pas de boisson chez nous. Richard est un buveur mondain mais il ne boit pas à la maison. Je suis le programme en 12 étapes des Alcooliques anonymes et des Narcotiques anonymes.

Ils ont ensuite eu trois autres enfants – Fenton, 20 ans, Emilia, 19 ans et Bertie, neuf ans – et ont déménagé à Malibu depuis Brighton en 2014, où Patsy a commencé à faire du DJ.

Patsy a donné aux fans un aperçu de leur style de vie magique sur Instagram, qui est à des mondes éloignés de son personnage à l’écran Bianca.

Pour leur dernière année d’études, Fenton et Emilia ont quitté l’école et ont terminé leurs études via des cours en ligne afin de leur donner la flexibilité de se rendre aux castings au fur et à mesure de leurs besoins.

“Ils étaient arrivés à l’âge d’environ 16 ans où vous décidez ce que vous voulez faire et ils voulaient juste être à la maison pour obtenir de petits emplois”, a déclaré Patsy au Sun.

«Ils sont juste des adolescents, vraiment. Ce sont de beaux enfants et on leur demande toujours de faire du mannequinat, alors ils le font. Emilia le fait pour payer sa voiture. Ils ont tous les deux des choses à payer, parce que je ne paie pas pour ça !

« Emilia aime jouer et c’est une bonne créatrice. Elle va dans des friperies, achète des trucs et les revend en ligne, alors elle acquiert le sens des affaires, elle essaie un peu de tout.

«Charley va incroyablement bien. Il est partout en voyage pour le travail. Il fait toujours des films et il aime aussi écrire.

Bertie est un athlète prometteur et espère être footballeur (ou « joueur de football » comme il le dit, ayant grandi aux États-Unis).

Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles la famille jouerait dans une série de télé-réalité de style Kardashian et Patsy a confirmé qu’ils étaient en discussion avec les producteurs.

« Oui, ça se passe. On en parle sérieusement avec une société de production américaine. Les Kardashian sont formidables – j’en connais quelques-uns et ce sont des gens vraiment sympas, mais nous ne sommes pas eux », a-t-elle déclaré.

«Nous avons beaucoup plus d’énergie masculine dans la famille pour commencer, même les chiens sont des garçons. Et il y a moi et Emilia essayant de tout arranger.

“Ma fille a une relation extrêmement étroite avec son père, que j’adore. C’est quelque chose que je n’avais pas personnellement. »

AP : Association de la presse

Patsy mannequin au défilé Night of the Big Cat à Londres en 1999[/caption]