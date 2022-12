À l’intérieur de l’incroyable transformation de la maison de Noël de Sheridan Smith avec un arbre et une cheminée impressionnants

SHERIDAN Smith a donné à ses fans un aperçu de l’incroyable transformation de sa maison festive avant le jour de Noël.

L’actrice – qui est surtout connue pour son rôle dans Gavin et Stacey – s’est rendue sur son Instagram pour montrer les superbes décorations.

Sheridan a dévoilé son impressionnant décor festif[/caption]

La star a fait installer un énorme sapin de Noël à la maison[/caption]

Sa cheminée était ornée de bibelots de Noël[/caption]

Sheridan, 41 ans, a révélé qu’elle avait reçu l’aide d’experts en décoration pour créer un “thème boisé magique” à l’intérieur de sa maison.

L’actrice a cliqué sur son immense sapin de Noël, qui était couvert de décorations rouges et blanches et d’un arc gigantesque sur le dessus.

Le sapin était à peine visible sous les tas de boules et de peluches à thème, y compris des patins à glace, le Père Noël et des rennes.

Elle a ensuite montré son superbe arrangement de cheminée à côté, qui était orné de branches à feuilles persistantes.

Il y avait aussi une statue de cerf illuminée et des chapeaux de Père Noël autour du feu de bois pour une touche festive supplémentaire.

À l’extérieur de la maison, Sheridan a opté pour une énorme couronne de Noël, décorée de bonhommes en pain d’épice et de pommes de pin.

La star de Cilla a jailli de la façon dont son jeune fils Billy a “aimé” les décorations en remerciant tous ceux qui ont aidé à les mettre en place.

« C’est encore cette période de l’année ! Nous devenons enfin festifs dans la famille Smith », a-t-elle écrit.

« Cette année, nous avons adopté un thème boisé. C’est tellement beau et Billy va adorer. Nous sommes tous tellement chanceux pour ces cadeaux.

“Je souhaite à toute ma merveilleuse famille et mes amis IG un incroyable Noël rempli de rien d’autre que de l’amour, de la joie et beaucoup de nourriture délicieuse.”

Cela vient après que Sheridan ait été vue regardant chaque pouce comme une star de cinéma alors qu’elle arrivait à Virgin Radio à Londres plus tôt ce mois-ci.

Montrant son sens du style cool, Sheridan portait une paire de jeans taille haute et une chemise blanche en dessous.

Sheridan était là pour discuter de sa nouvelle comédie, Rosie Molloy abandonne tout, sur The Chris Evans Breakfast Show.

Parlant de son rôle dans la nouvelle comédie Sky, qui est maintenant sortie, elle a dit à Chris : « Je joue Roise Molloy. Elle est accro à tout.

« C’est à peu près ce que dit le titre : Rosie Molloy abandonne tout. Alors oui, c’est bien amusant. C’est sauvage, fou.

La star de Father Ted, Pauline McLynn, joue la mère de Sheridan dans la série.

Elle a expliqué: «Je suis la maman. Je suis la mère de Rosie Molloy, une Irlandaise du Nord qui, comme le reste de la famille, est un peu décalée.

«Ils sont totalement reconnaissables, mais vous découvrez pourquoi ils sont aussi étranges qu’ils le sont, tout au long de la série. Il est logique que Rosie soit le désordre très heureux qu’elle est.

Le projet voit Sheridan retrouver l’écrivain Susan Nickson avec qui elle a travaillé sur Two Pints ​​of Lager and a Packet of Chips.

“Je pense qu’elle est un génie, et nous n’avons pas travaillé ensemble depuis si longtemps, donc revenir ensemble sur ce sujet était vraiment spécial, alors j’espère que les gens l’aimeront”, a déclaré Sheridan.

La star de Gavin et Stacey a ajouté: “Tous ceux qui le regarderont connaîtront une Rosie ou seront comme Rosie.

“J’espère vraiment que ça touchera à la maison. C’est hilarant par moments et il y a plein de moments émouvants.

“Je ne veux pas en dire trop, mais j’espère juste que les gens se connectent et regardent.”

Sheridan a également décoré sa porte d’entrée[/caption]

Elle a dit que son fils Billy « aimait » les décorations[/caption]